Жемчужина внутреннего туризма: Калининградская область
В период летних отпусков 2020 года Калининградская область у российских туристов вошла в десятку самых популярных направлений. К концу августа туристический поток в этом балтийском регионе побил все рекорды, занято около 97 процентов номеров отелей и других мест размещения.
Причудливое сочетание прошлого и настоящего, белоснежные песчаные пляжи и янтарное богатство создают неповторимость и притягательность этого региона России. Манит туристов и аномально теплая погода в этом году, с температурой на 4−5 градусов выше климатической нормы.
Калининградская область имеет богатое драматическими событиями прошлое, связанное с Восточной Пруссией, Семилетней войной, Первой мировой войной и кровопролитными сражениями во время Второй Мировой войны, по окончании которой, в соответствии с решением Потсдамской конференции, северная часть бывшей Восточной Пруссии была передана СССР. После его распада Калининградская область оказалась эксклавом, отрезанным от остальной России территориями Литвы и Белоруссии.
Калининград — столица области, и второй по величине город в Северо-Западном регионе. Город сочетает в себе, казалось бы, не сочетаемые моменты, что придает ему определенный шарм.
Кафедральный собор
По традиции знакомство с Калининградом лучше начинать с Кафедрального собора — главной достопримечательности и символа города. Собор — единственное здание в историческом центре, которое чудом уцелело после жесточайших бомбардировок Второй Мировой войны. Храм был заложен в 1333 году на острове Кнайпхоф (ныне остров Канта) и строился на протяжении около полувека. Является образцом сочетания готического и романского стилей. В 1804 году в профессорском склепе был похоронен великий философ Иммануил Кант. Считается, что именно благодаря этому захоронению собор был спасен от уничтожения.
Сейчас собор отреставрирован, в нем находится музей самого собора и музей Канта. Здесь регулярно проходят органные концерты, которыми может насладиться любой желающий за отдельную плату.
Рыбная деревня
Недалеко от собора находится этнографический и торгово-ремесленный центр «Рыбная деревня» — любимое место отдыха горожан и туристов. Ранее здесь находился знаменитый городской рыбный рынок. Место представляет собой городской квартал, застроенный современными зданиями в довоенном стиле города Кёнигсберга. Расположен на Октябрьском острове на набережной реки Преголя, сохранившей свое восточно-прусское название.
Отсюда хорошо видно бывший Дом советов — самый знаменитый «долгострой» Калининграда, ставший символом ушедшей советской эпохи.
Калининградская область интересна не только своим главным городом. Удивительные красоты открываются на побережье Балтийского моря.
Светлогорск
Светлогорск — город-курорт со стажем. Раньше носил название Раушен (нем. «шум у моря»). Отдыхать здесь начали с начала 19 века, а популяризировал городок прусский король Фридрих Вильгельм IV, посетивший эти места в 1840 году после своей коронации.
Сейчас Светлогорск имеет наиболее развитую санаторно-курортную инфраструктуру в регионе, в летние месяцы на 13 тысяч жителей приходится около 30 тысяч туристов. Сюда приезжают отдохнуть, поправить здоровье, насладиться Балтийским морем. Город расположен на приморских холмах и состоит из двух ярусов. Верхний возвышается над уровнем моря почти на 50 метров. Эти районы соединяет канатная дорога.
Главная достопримечательность Светлогорска — 25 метровая водонапорная башня водолечебницы, построенная в 1908 году. Скромное великолепие и оригинальность постройки, с вьющимся по стенам диким виноградом и солнечными часами, не оставляют равнодушным.
Украшением променада Светлогорска являются солнечные часы диаметром 5 метров, выложенные красочной мозаикой. Часы показывают время с точностью до 15 минут.
Зеленоградск
Другой известный курорт области — Зеленоградск. Первое упоминание городка Кранц (довоенное название) приходится на 1252 год, что позволяет считать это место первым поселением тевтонских рыцарей на территории региона. Является наиболее близким от Калининграда курортом (20−30 минут на электричке), что делает его популярным местом отдыха для жителей области.
Из Зеленоградска можно отправиться на Куршскую косу.
Куршская коса
Куршская коса по праву является визитной карточкой Калининградской области. Узкая и длинная песчаная полоса суши саблевидной формы, отделяющая пресный Куршский залив от соленого Балтийского моря. Ее протяженность — 98 км, 48 км из которых принадлежит России, остальное — Литве. Самое узкое место — всего 400 метров, самое широкое — 4 километра.
На российской части косы разместились три поселка — Лесной, Рыбачий и Морское. Последний поселок наиболее живописный из всех. Именно там можно увидеть уникальную природную особенность — белоснежные дюнные ландшафты. Настоящие горы из песка, которые все время меняют размер и формы. Здесь находится знаменитая дюна — Высота Эфа. Это самая высокая дюна в Европе, ее высота достигает 62 метров, откуда открывается потрясающий вид на Куршский залив.
На территории косы благоустроены различные смотровые площадки, откуда можно наслаждаться невероятными видами Балтийского побережья.