В период летних отпусков 2020 года Калининградская область у российских туристов вошла в десятку самых популярных направлений. К концу августа туристический поток в этом балтийском регионе побил все рекорды, занято около 97 процентов номеров отелей и других мест размещения.

Дарья Драй ИА REGNUM Строящиеся отели на побережье Балтийского море в районе города Зеленоградск

Причудливое сочетание прошлого и настоящего, белоснежные песчаные пляжи и янтарное богатство создают неповторимость и притягательность этого региона России. Манит туристов и аномально теплая погода в этом году, с температурой на 4−5 градусов выше климатической нормы.

Дарья Драй ИА REGNUM Куршская коса

Калининградская область имеет богатое драматическими событиями прошлое, связанное с Восточной Пруссией, Семилетней войной, Первой мировой войной и кровопролитными сражениями во время Второй Мировой войны, по окончании которой, в соответствии с решением Потсдамской конференции, северная часть бывшей Восточной Пруссии была передана СССР. После его распада Калининградская область оказалась эксклавом, отрезанным от остальной России территориями Литвы и Белоруссии.

Дарья Драй ИА REGNUM Здания в центре Калининграда

Калининград — столица области, и второй по величине город в Северо-Западном регионе. Город сочетает в себе, казалось бы, не сочетаемые моменты, что придает ему определенный шарм.

Дарья Драй ИА REGNUM Берег Балтийского моря

Кафедральный собор

По традиции знакомство с Калининградом лучше начинать с Кафедрального собора — главной достопримечательности и символа города. Собор — единственное здание в историческом центре, которое чудом уцелело после жесточайших бомбардировок Второй Мировой войны. Храм был заложен в 1333 году на острове Кнайпхоф (ныне остров Канта) и строился на протяжении около полувека. Является образцом сочетания готического и романского стилей. В 1804 году в профессорском склепе был похоронен великий философ Иммануил Кант. Считается, что именно благодаря этому захоронению собор был спасен от уничтожения.

Дарья Драй ИА REGNUM Кафедральный собор

Дарья Драй ИА REGNUM Могила Имануила Канта

Дарья Драй ИА REGNUM Витриж в Кафедральном соборе

Сейчас собор отреставрирован, в нем находится музей самого собора и музей Канта. Здесь регулярно проходят органные концерты, которыми может насладиться любой желающий за отдельную плату.

Дарья Драй ИА REGNUM Орган в Кафедральном соборе

Дарья Драй ИА REGNUM Кафедральный собор

Рыбная деревня

Недалеко от собора находится этнографический и торгово-ремесленный центр «Рыбная деревня» — любимое место отдыха горожан и туристов. Ранее здесь находился знаменитый городской рыбный рынок. Место представляет собой городской квартал, застроенный современными зданиями в довоенном стиле города Кёнигсберга. Расположен на Октябрьском острове на набережной реки Преголя, сохранившей свое восточно-прусское название.

Дарья Драй ИА REGNUM Квартал Рыбная деревня

Дарья Драй ИА REGNUM Река Преголя

Дарья Драй ИА REGNUM Река Преголя

Дарья Драй ИА REGNUM Река Преголя

Дарья Драй ИА REGNUM Рестораны в Квартале Рыбная деревня

Дарья Драй ИА REGNUM Остров Канта и Квартал Рыбная деревня

Дарья Драй ИА REGNUM Дом советов и Квартал Рыбная деревня

Дарья Драй ИА REGNUM Закат на Реке Преголя

Отсюда хорошо видно бывший Дом советов — самый знаменитый «долгострой» Калининграда, ставший символом ушедшей советской эпохи.

Дарья Драй ИА REGNUM Дом Советов

Дарья Драй ИА REGNUM Продажа сувениров

Калининградская область интересна не только своим главным городом. Удивительные красоты открываются на побережье Балтийского моря.

Дарья Драй ИА REGNUM Окно исторического здания

Светлогорск

Светлогорск — город-курорт со стажем. Раньше носил название Раушен (нем. «шум у моря»). Отдыхать здесь начали с начала 19 века, а популяризировал городок прусский король Фридрих Вильгельм IV, посетивший эти места в 1840 году после своей коронации.

Дарья Драй ИА REGNUM Побережье Балтийского море в районе города Светлогорск

Дарья Драй ИА REGNUM Город Светлогорск

Сейчас Светлогорск имеет наиболее развитую санаторно-курортную инфраструктуру в регионе, в летние месяцы на 13 тысяч жителей приходится около 30 тысяч туристов. Сюда приезжают отдохнуть, поправить здоровье, насладиться Балтийским морем. Город расположен на приморских холмах и состоит из двух ярусов. Верхний возвышается над уровнем моря почти на 50 метров. Эти районы соединяет канатная дорога.

Дарья Драй ИА REGNUM Отдыхающие на берегу Балтийского моря

Дарья Драй ИА REGNUM Отдыхающие в Светлогорскк

Дарья Драй ИА REGNUM Отдыхающий на берегу Балтийского моря

Дарья Драй ИА REGNUM Отдыхающиу на берегу Балтийского моря

Дарья Драй ИА REGNUM Девушка отдыхает на берегу Балтийского моря

Дарья Драй ИА REGNUM Ужин в Светлогорске берегу Балтийского моря

Главная достопримечательность Светлогорска — 25 метровая водонапорная башня водолечебницы, построенная в 1908 году. Скромное великолепие и оригинальность постройки, с вьющимся по стенам диким виноградом и солнечными часами, не оставляют равнодушным.

Дарья Драй ИА REGNUM Водонопорная башня в Светлогорске

Украшением променада Светлогорска являются солнечные часы диаметром 5 метров, выложенные красочной мозаикой. Часы показывают время с точностью до 15 минут.

Дарья Драй ИА REGNUM Солнечное часы на Светлогорском променаде

Дарья Драй ИА REGNUM Закат на Балтийском море

Зеленоградск

Другой известный курорт области — Зеленоградск. Первое упоминание городка Кранц (довоенное название) приходится на 1252 год, что позволяет считать это место первым поселением тевтонских рыцарей на территории региона. Является наиболее близким от Калининграда курортом (20−30 минут на электричке), что делает его популярным местом отдыха для жителей области.

Дарья Драй ИА REGNUM Побережье Балтийского море в районе города Зеленоградск

Дарья Драй ИА REGNUM Город Зеленоградск

Дарья Драй ИА REGNUM Граффити на стене здания в Зеленоградске

Дарья Драй ИА REGNUM Закат на Балтийском море

Дарья Драй ИА REGNUM Побережье и Балтийского море в районе города Зеленоградск

Дарья Драй ИА REGNUM Побережье и Балтийского море в районе города Зеленоградск

Дарья Драй ИА REGNUM Закат на Балтийском море

Из Зеленоградска можно отправиться на Куршскую косу.

Куршская коса

Куршская коса по праву является визитной карточкой Калининградской области. Узкая и длинная песчаная полоса суши саблевидной формы, отделяющая пресный Куршский залив от соленого Балтийского моря. Ее протяженность — 98 км, 48 км из которых принадлежит России, остальное — Литве. Самое узкое место — всего 400 метров, самое широкое — 4 километра.

Дарья Драй ИА REGNUM Лебедь в Куршском заливе

Дарья Драй ИА REGNUM Лодка на берегу Куршского залива

Дарья Драй ИА REGNUM Водные лилии в Куршском заливе

Дарья Драй ИА REGNUM Кайтсерфинг на Куршской косы

Дарья Драй ИА REGNUM Кайтсерфинг на Куршской косы

Дарья Драй ИА REGNUM Кайтсерфинг на Куршской косы

На российской части косы разместились три поселка — Лесной, Рыбачий и Морское. Последний поселок наиболее живописный из всех. Именно там можно увидеть уникальную природную особенность — белоснежные дюнные ландшафты. Настоящие горы из песка, которые все время меняют размер и формы. Здесь находится знаменитая дюна — Высота Эфа. Это самая высокая дюна в Европе, ее высота достигает 62 метров, откуда открывается потрясающий вид на Куршский залив.

Дарья Драй ИА REGNUM Куршская коса

Дарья Драй ИА REGNUM Дюны Эфа

Дарья Драй ИА REGNUM Дюны Эфа

Дарья Драй ИА REGNUM Растительность на берегу Куршской косы

На территории косы благоустроены различные смотровые площадки, откуда можно наслаждаться невероятными видами Балтийского побережья.

Дарья Драй ИА REGNUM Смотровая площадка на Куршской косы

Дарья Драй ИА REGNUM Кафе на Куршской косы