В честь отмечаемого в 2020 году 30-летия создания российской службы реагирования на чрезвычайные ситуации и ликвидации последствий стихийных бедствий в Санкт-Петербурге прошел парад автомобильной техники пожарных и спасателей.

Дарья Драй ИА REGNUM Колонна техники МЧС у здания Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу

На нем были представлены как современные машины, стоящие на вооружении МЧС России, так и ретро-техника, с помощью которой боролись с огнем в разные десятилетия XX века.

Дарья Драй ИА REGNUM Ретроэкспонат из колонны техники МЧС

Дарья Драй ИА REGNUM Ретроэкспонат из колонны техники МЧС

Дарья Драй ИА REGNUM Ретроэкспонат из колонны техники МЧС

Дарья Драй ИА REGNUM Ретроэкспонат из колонны техники МЧС

Дарья Драй ИА REGNUM Колонна техники МЧС у здания Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу

Дарья Драй ИА REGNUM Демонстрация техники МЧС у здания Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу

Среди представленных образцов прошлых лет были пожарная автолестница АЛГ-17 1966 года выпуска, автонасос ЗиС-11 (1935 год), автоцистерна ГАЗ-51 (1955 год), а также иностранный экспонат — американская автоцистерна Fargo Track 1962 года выпуска.

Дарья Драй ИА REGNUM Колонна техники МЧС у здания Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу

«Это поистине уникальные экспонаты, ведь некоторые из них сохранились ныне в единственном числе, и находятся в собрании «музея пожарного дела» Санкт-Петербурга. Помимо этого в пробеге также приняли участие автомобили из частных коллекций», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Дарья Драй ИА REGNUM Автопробег колонны техники и спасателей МЧС

Дарья Драй ИА REGNUM Автопробег колонны техники и спасателей МЧС

Дарья Драй ИА REGNUM Автопробег колонны техники и спасателей МЧС

Автоколонна пожарной техники прошла от здания Общественно-выставочного комплекса ГУ МЧС на Большом проспекте по набережной Лейтенанта Шмидта до Стрелки Васильевского острова, где сделала остановку.

Дарья Драй ИА REGNUM Колонна техники МЧС на стрелке Васильевского острова

Дарья Драй ИА REGNUM Демонстрация техники МЧС на стрелке Васильевского острова

Дарья Драй ИА REGNUM Спасатель МЧС на стрелке Васильевского острова

В составе современной техники петербургских пожарных были представлены пожарные автоцистерны на базе автомобилей «ЗиЛ» и ISUZU, пожарные автолестницы, а также оперативные автомобили и пожарно-спасательные мотоциклы BMW.