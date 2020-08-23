В Петербурге прошел автопробег уникальных образцов пожарной техники
В честь отмечаемого в 2020 году 30-летия создания российской службы реагирования на чрезвычайные ситуации и ликвидации последствий стихийных бедствий в Санкт-Петербурге прошел парад автомобильной техники пожарных и спасателей.
На нем были представлены как современные машины, стоящие на вооружении МЧС России, так и ретро-техника, с помощью которой боролись с огнем в разные десятилетия XX века.
Среди представленных образцов прошлых лет были пожарная автолестница АЛГ-17 1966 года выпуска, автонасос ЗиС-11 (1935 год), автоцистерна ГАЗ-51 (1955 год), а также иностранный экспонат — американская автоцистерна Fargo Track 1962 года выпуска.
«Это поистине уникальные экспонаты, ведь некоторые из них сохранились ныне в единственном числе, и находятся в собрании «музея пожарного дела» Санкт-Петербурга. Помимо этого в пробеге также приняли участие автомобили из частных коллекций», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.
Автоколонна пожарной техники прошла от здания Общественно-выставочного комплекса ГУ МЧС на Большом проспекте по набережной Лейтенанта Шмидта до Стрелки Васильевского острова, где сделала остановку.
В составе современной техники петербургских пожарных были представлены пожарные автоцистерны на базе автомобилей «ЗиЛ» и ISUZU, пожарные автолестницы, а также оперативные автомобили и пожарно-спасательные мотоциклы BMW.