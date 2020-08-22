Коллективная выставка «Тот, кем я не был» художников, находящихся в постоянной самоизоляции, открылась в Москве в Центре современного искусства «Винзавод». Некоторые из работ можно увидеть в фоторепортаже ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Работы Василия Оленева

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Работы Василия Оленева

На выставке представлены картины шести художников: Виталия Колузаева, Юлии Косульниковой, Юрия Козлова, Алексея Сахнова, Юрия Зеленко, Василия Оленева. Они живут и работают в психоневрологических диспансерах города Санкт-Петербурга и области. Художники находятся на лечении и отрезаны от информационного мира проживают на территории клиники или в труднодоступных деревнях.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке «Тот, кем я не был»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке «Тот, кем я не был»

Эта выставка — часть проекта «Широта и долгота». Организаторы проекта занимаются поиском и поддержкой художников, которые находятся в социальной и культурной изоляции. Например, психоневрологических диспансерах, труднодоступных деревнях и селах, психиатрических больницах. Всюду, где люди лишены коммуникации с широкой общественностью.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Работы Юлии Косульниковой

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Работы Юлии Косульниковой

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке «Тот, кем я не был»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители у картин Виталия Колузаева

«Так как у этих людей нет самостоятельного прямого диалога с обществом, они не знакомы с художественным контекстом, некоторые даже не ездили в метро и вообще нигде не были, и мы берем на себя функцию выставочно-популяризаторскую. Приезжая в интернаты, мы проводим занятия. На занятия приходят люди из разных отделений, они соскучились по общению. Для рисования выдаются материалы, и пришедшие на занятие пациенты сами решают, что им нарисовать. Некоторым помогаем наводящими вопросами, чтобы они раскрылись», — рассказала куратор, театральный педагог и идейный вдохновитель Юля Курмангалина.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Тот, кем я не был». Работа Алексея Сахнова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Работы Алексея Сахнова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Работы Юрия Козлова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Работы Юрия Козлова

«Это не просто благотворительность, а попытка увидеть, понять и рассказать другим. Эти художники сообщают нечто необычное, на наш субъективный взгляд, это интересный эстетический опыт», — поделилась куратор.

Сложности бывают в коммуникации с интернатом, в организации мероприятия, все работы возвращаются авторам. Сейчас в планах работа по сохранению работ художников, так как авторам их часто просто негде хранить, добавила Юля.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке «Тот, кем я не был»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Работы Юлии Косульниковой

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Тот, кем я не был»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке «Тот, кем я не был»

Выставка проходит на территории Центра современного искусства «Винзавод», бродильный цех, расположенный по адресу: Москва, 4-й Сыромятнический переулок, 1/8, стр. 6. Работы художников можно увидеть до 3 сентября.