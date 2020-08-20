Фестиваль «Сады и люди» проходит на ВДНХ на выставочной площадке рядом с павильоном №43. Мероприятие интересно не только профессионалам, но и любителям садового искусства и ландшафтного дизайна. ИА REGNUM приглашает на прогулку по выставке.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Малые архитектурные формы

В фестивале участвуют ландшафтные дизайнеры, фирмы, занимающиеся малыми архитектурными формами, и фирмы с окололандшафтной тематикой. А также выставляются питомники, которые выводят разные виды растений. Здесь можно увидеть раскинувшиеся цветущие сады и разнотравье клумб.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Водный сад

На фестивале есть «Зеленый лекторий», где выступают профессионалы. Они делятся наработанным опытом с посетителями и участниками. Кроме лекций, можно посетить мастер-классы и получить личный опыт. Все, кто приходят на эту площадку, получают профессиональный скачок. Сады в этом году ставились за две-три недели.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Водный сад

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Экскурсия по фестивалю

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Малые архитектурные формы

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сад-остановка

«Невозможно выстроить выставочный сад в такие короткие сроки, если у тебя нет опыта»,— поделилась куратор выставки Ольга Пятакова.

«Во время пандемии работы прибавилось, так как наши заказчики не поехали за границу и вспомнили, что у них есть дачи, которые нужно обустраивать. Конечно, масочный режим и соблюдение социальной дистанции вносили большие неудобства в работу. Но с этим мы справляемся», — отметила куратор.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сад

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Полив саженцев

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мужской сад. Домик для отдыха

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мужской сад. Домик для отдыха

Фестиваль «Сады и люди» проходит на открытой площадке с 14 по 23 августа. Все сады объединены общей темой «Трудный возраст».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сад