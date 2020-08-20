«Сады и люди» — фоторепортаж с ландшафтного фестиваля на ВДНХ
Фестиваль «Сады и люди» проходит на ВДНХ на выставочной площадке рядом с павильоном №43. Мероприятие интересно не только профессионалам, но и любителям садового искусства и ландшафтного дизайна. ИА REGNUM приглашает на прогулку по выставке.
В фестивале участвуют ландшафтные дизайнеры, фирмы, занимающиеся малыми архитектурными формами, и фирмы с окололандшафтной тематикой. А также выставляются питомники, которые выводят разные виды растений. Здесь можно увидеть раскинувшиеся цветущие сады и разнотравье клумб.
На фестивале есть «Зеленый лекторий», где выступают профессионалы. Они делятся наработанным опытом с посетителями и участниками. Кроме лекций, можно посетить мастер-классы и получить личный опыт. Все, кто приходят на эту площадку, получают профессиональный скачок. Сады в этом году ставились за две-три недели.
«Невозможно выстроить выставочный сад в такие короткие сроки, если у тебя нет опыта»,— поделилась куратор выставки Ольга Пятакова.
«Во время пандемии работы прибавилось, так как наши заказчики не поехали за границу и вспомнили, что у них есть дачи, которые нужно обустраивать. Конечно, масочный режим и соблюдение социальной дистанции вносили большие неудобства в работу. Но с этим мы справляемся», — отметила куратор.
Фестиваль «Сады и люди» проходит на открытой площадке с 14 по 23 августа. Все сады объединены общей темой «Трудный возраст».