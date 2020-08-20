Матч между «Локомотивом» и «Уралом»: фоторепортаж
20 августа 2020
В Екатеринбурге 19 августа прошёл очередной футбольный матч. На поле встретились команды клубов «Урал» и «Локомотив».
Алексей Колчин ИА REGNUM
Дмитрий Баринов и Андрей Панюков
Алексей Колчин ИА REGNUM
Алексей Миранчук бьет по воротам
В этот раз хозяева смогли избежать поражения. Игра завершилась счётом 1:1, то есть ничьёй.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Григорий Иванов
Алексей Колчин ИА REGNUM
Андрей Егорычев открывает счет в матче
Алексей Колчин ИА REGNUM
Андрей Егорычев открывает счет в матче
Алексей Колчин ИА REGNUM
Гильерме Маринато
Алексей Колчин ИА REGNUM
Даниэль Мискич против Гжегож Крыховяка
Алексей Колчин ИА REGNUM
Андрей Егорычев и Мацей Рыбус
Алексей Колчин ИА REGNUM
Дмитрий Живоглядов и Вячеслав Подберезкин
Алексей Колчин ИА REGNUM
Давид Караев и Дмитрий Живоглядов
Алексей Колчин ИА REGNUM
Подберезкин получает желтую
Отметим, игра прошла в рамках третьего тура чемпионата России. Ранее «Урал» потерпел у себя дома ряд поражений.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Илья Помазун переводит мяч над перекладиной
Алексей Колчин ИА REGNUM
Илья Помазун спасает ворота
Алексей Колчин ИА REGNUM
Разговоры с арбитром
Алексей Колчин ИА REGNUM
Федор Смолов и Григорий Иванов после матча
Алексей Колчин ИА REGNUM
Ведран Чорлука
Алексей Колчин ИА REGNUM
Ведран Чорлука и Андрей Панюков