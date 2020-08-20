В Екатеринбурге 19 августа прошёл очередной футбольный матч. На поле встретились команды клубов «Урал» и «Локомотив».

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В этот раз хозяева смогли избежать поражения. Игра завершилась счётом 1:1, то есть ничьёй.

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Отметим, игра прошла в рамках третьего тура чемпионата России. Ранее «Урал» потерпел у себя дома ряд поражений.

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