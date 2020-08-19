В Государственной Третьяковской галерее в Москве открылась выставка «Шедевры из Казани. От Рериха до Кандинского», посвященная 100-летию Татарии. Корреспондент ИА REGNUM 18 августа побывала на открытии выставки.

Новые грани искусства начала XX века раскрываются через выставку произведений ГМИИ Республики Татарстан. Открывает экспозицию полотно Николая Рериха «Мехески — лунный народ». На нем изображен сюжет истории о древнем тибетском племени, которое поклоняется ночному светилу и ждет возвращения на родную Луну, в свой мир, из которого оно спустилось когда-то на Землю.

На выставке представлены картины художников-символистов: К. Ф. Богаевского, Н. Д. Милиоти, П. С. Уткина, Н. С. Сапунова, В. А. Гальвича. Направление импрессионизма отечественного искусства XX века представлено работами Д. Д. Бурлюка, М. Ф. Ларионова. И. Э. Грабаря и Р. Р. Фалька.

Во втором зале расположились произведения художественного сообщества «Бубновый валет». На переднем плане зала находится картина основоположника абстракционизма В. В. Кандинского «Импровизация № 34». Художник писал, что формирующее начало абстрактной живописи — это некий импульс, который позволяет родиться картине и проникнуть вглубь мироздания духовным взором. Основой абстрактной живописи является выразительная линия и цветовое пятно, которые не имеют видимой связи с предметным миром.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM У картины Василия Кандинского «Импровизация № 34»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке «Шедевры из Казани. От Рериха до Кандинского»

На выставке представлены редко встречающиеся живописные картины художников, таких как А. М. Родченко — с работой «Девушка с цветком», написанной в манере кубофутуризма, кубический пейзаж Б. А. Такке или ранняя работа Р. Р. Фалька «Лиза на солнце» с изображением его первой жены.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Картина художницы Магды Нахман

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке «Шедевры из Казани. От Рериха до Кандинского»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке «Шедевры из Казани. От Рериха до Кандинского»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке «Шедевры из Казани. От Рериха до Кандинского»

Живописные полотна из Казани иллюстрируют краткую историю русского искусства одного из периодов в начале XX века, открывая новые грани представленной постоянной экспозиции Третьяковской галереи на Крымском валу.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Постоянная экспозиция продолжает выставку

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Название выставки «Шедевры из Казани. От Рериха до Кандинского» написано на трех языках

Отметим, что сотрудничество ГМИИ Республики Татарстан с Третьяковской галереей продолжается уже многие годы. Пятнадцать лет назад в Москве прошел показ в рамках федерального выставочного проекта «Золотая карта России». В 2017 году прошла совместная выставка «Гений века» на территории казанского кремля. А в 2018 году Третьяковская галерея привезла в Казань выставку «Передвижники: 1871−1902…» из своих фондов. А из музейных фондов Татарии привезли в инженерный корпус выставку» Сказание о граде Свияжске».

Выставка открыта в Новой Третьяковке на Крымском валу с 19 августа по 1 ноября 2020 года.