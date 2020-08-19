Шедевры из Казани к 100-летию Татарии показывают в Третьяковке
В Государственной Третьяковской галерее в Москве открылась выставка «Шедевры из Казани. От Рериха до Кандинского», посвященная 100-летию Татарии. Корреспондент ИА REGNUM 18 августа побывала на открытии выставки.
Новые грани искусства начала XX века раскрываются через выставку произведений ГМИИ Республики Татарстан. Открывает экспозицию полотно Николая Рериха «Мехески — лунный народ». На нем изображен сюжет истории о древнем тибетском племени, которое поклоняется ночному светилу и ждет возвращения на родную Луну, в свой мир, из которого оно спустилось когда-то на Землю.
На выставке представлены картины художников-символистов: К. Ф. Богаевского, Н. Д. Милиоти, П. С. Уткина, Н. С. Сапунова, В. А. Гальвича. Направление импрессионизма отечественного искусства XX века представлено работами Д. Д. Бурлюка, М. Ф. Ларионова. И. Э. Грабаря и Р. Р. Фалька.
Во втором зале расположились произведения художественного сообщества «Бубновый валет». На переднем плане зала находится картина основоположника абстракционизма В. В. Кандинского «Импровизация № 34». Художник писал, что формирующее начало абстрактной живописи — это некий импульс, который позволяет родиться картине и проникнуть вглубь мироздания духовным взором. Основой абстрактной живописи является выразительная линия и цветовое пятно, которые не имеют видимой связи с предметным миром.
На выставке представлены редко встречающиеся живописные картины художников, таких как А. М. Родченко — с работой «Девушка с цветком», написанной в манере кубофутуризма, кубический пейзаж Б. А. Такке или ранняя работа Р. Р. Фалька «Лиза на солнце» с изображением его первой жены.
Живописные полотна из Казани иллюстрируют краткую историю русского искусства одного из периодов в начале XX века, открывая новые грани представленной постоянной экспозиции Третьяковской галереи на Крымском валу.
Отметим, что сотрудничество ГМИИ Республики Татарстан с Третьяковской галереей продолжается уже многие годы. Пятнадцать лет назад в Москве прошел показ в рамках федерального выставочного проекта «Золотая карта России». В 2017 году прошла совместная выставка «Гений века» на территории казанского кремля. А в 2018 году Третьяковская галерея привезла в Казань выставку «Передвижники: 1871−1902…» из своих фондов. А из музейных фондов Татарии привезли в инженерный корпус выставку» Сказание о граде Свияжске».
Выставка открыта в Новой Третьяковке на Крымском валу с 19 августа по 1 ноября 2020 года.