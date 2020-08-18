В Третьяковской галерее состоялась презентация произведений австрийского художника Германа Нитча. Художник подарил три свои монументальные картины галерее, 17 августа корреспондент ИА REGNUM посетил мероприятие.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Презентация картин Германа Нитча

Мероприятие открыли директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, посол Австрии в России доктор Йоханнес Айгнер и куратор выставки Сергей Фофанов.

Трегулова поблагодарила за щедрый дар Германа Нитча. Она также отметила сложность перевоза и доставки работ в галерею в связи с ограничениями.

Куратор Сергей Фофанов зачитал обращение Германа Нитча, который не смог приехать на мероприятие, и рассказал кратко о биографии художника.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фото на память

Наталья Стрельцова ИА REGNUM У картины Германа Нитча

Герман Нитч родился в 1938 году в Австрии и учился в Венской школе прикладного искусства. На молодого художника произвели впечатление работы старых мастеров Рембрандта, Тициана и Эль Греко. Особым открытием стало знакомство с произведениями Густава Климта, Эгона Шилле и Эль Греко. Изучение традиций венского экспрессионизма повлияло на развитие творческого пути художника.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Куратор и научный сотрудник отдела новейших течений Сергей Фофанов

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Картины написаны акрилом на джутовой ткани

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители у картины Германа Нитча

Нитч в начале 1960-х состоял в объединении молодых художников «Венские акционисты», мотивом творчества которых было преодоление травмы Второй мировой войны через выплеск эмоций в процессе творчества. Акции, которые проводили художники, вовлекали зрителя в происходящий перформанс, в обряд слияния искусства с жизнью через эмоционально-этические возможности восприятия человека.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители у картины Германа Нитча

Три работы, предоставленные в дар Третьяковской галерее, выполнены в ходе различных художественных акций в последние десять лет. Картины разместят в постоянной экспозиции музея на Крымском валу.

Отметим, что галерея, принимая дар, стремится встать в один ряд с европейскими национальными галереями, в коллекциях которых, кроме национальных произведений художников, имеются и произведения искусства других стран. Этот подход меняет традиционное формирование фондов Государственной Третьяковской галереи, которая планирует пополнять свою коллекцию произведениями, написанными художниками из дальнего и ближнего зарубежья.