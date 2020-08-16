Как Екатеринбург отметил день города: фоторепортаж
16 августа 2020
Жители Екатеринбурга 15 августа отметили очередной день города. На улицах было непривычно малолюдно — основная часть мероприятий прошла в режиме онлайн. Те же уличные мероприятия, которые всё же имели место быть, в основном провели в крайне усечённом режиме.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Торжественная церемония возложения цветов к памятнику основателям города Василию Татищеву и Вильгельму де Генину
Алексей Колчин ИА REGNUM
Торжественная церемония возложения цветов к памятнику основателям города Василию Татищеву и Вильгельму де Генину
Алексей Колчин ИА REGNUM
Торжественная церемония возложения цветов к памятнику основателям города Василию Татищеву и Вильгельму де Генину
Алексей Колчин ИА REGNUM
Торжественная церемония возложения цветов к памятнику основателям города Василию Татищеву и Вильгельму де Генину
Алексей Колчин ИА REGNUM
Торжественная церемония возложения цветов к памятнику основателям города Василию Татищеву и Вильгельму де Генину
Алексей Колчин ИА REGNUM
Торжественная церемония возложения цветов к памятнику основателям города Василию Татищеву и Вильгельму де Генину
В режиме онлайн местное население смогло увидеть визитные карточки районов города, концерт филармонической музыки, награждение «Мисс Екатеринбург» и т.д.
Алексей Колчин ИА REGNUM
У Ельцин-центра
В прямом эфире транслировалось и возложение цветов к памятнику основателям города. Также в режиме онлайн каждый смог увидеть традиционный праздничный салют.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Праздничный салют над акваторией городского пруда
Алексей Колчин ИА REGNUM
Праздничный салют над акваторией городского пруда
Алексей Колчин ИА REGNUM
Праздничный салют над акваторией городского пруда