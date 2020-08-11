В Екатеринбурге 10 августа состоялся очередной футбольный матч. Играли команды «Урал» и «Динамо».

Алексей Колчин ИА REGNUM Паршивлюк и Араторе

Алексей Колчин ИА REGNUM Жёлтая Арояну

Алексей Колчин ИА REGNUM Ароян против Шиманского

Алексей Колчин ИА REGNUM Ароян останавливает Комличенко

Алексей Колчин ИА REGNUM Ароян играет жестко против Комличенко

Алексей Колчин ИА REGNUM Егорычев пробирается с мячом

В ходе встречи уральские футболисты потерпели очередное поражение на своём родном поле. Счёт составил 2:0 в пользу гостей.

Алексей Колчин ИА REGNUM На линии

Алексей Колчин ИА REGNUM Антон Шунин

Алексей Колчин ИА REGNUM Кирилл Новиков

Алексей Колчин ИА REGNUM Комличенко и Герасимов

Алексей Колчин ИА REGNUM Комличенко и Егорычев

Отметим, ранее «Урал» уже потерпел ряд поражений. В итоге глава свердловской областной Общественной палаты Александр Левин оставил пост председателя совета директоров клуба.

Алексей Колчин ИА REGNUM Паршивлюк и Араторе

Алексей Колчин ИА REGNUM Юрий Матвеев