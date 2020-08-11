Футболисты «Урала» потерпели очередное поражение: фоторепортаж
11 августа 2020
В Екатеринбурге 10 августа состоялся очередной футбольный матч. Играли команды «Урал» и «Динамо».
Алексей Колчин ИА REGNUM
Паршивлюк и Араторе
Алексей Колчин ИА REGNUM
Жёлтая Арояну
Алексей Колчин ИА REGNUM
Ароян против Шиманского
Алексей Колчин ИА REGNUM
Ароян останавливает Комличенко
Алексей Колчин ИА REGNUM
Ароян играет жестко против Комличенко
Алексей Колчин ИА REGNUM
Егорычев пробирается с мячом
В ходе встречи уральские футболисты потерпели очередное поражение на своём родном поле. Счёт составил 2:0 в пользу гостей.
Алексей Колчин ИА REGNUM
На линии
Алексей Колчин ИА REGNUM
Антон Шунин
Алексей Колчин ИА REGNUM
Кирилл Новиков
Алексей Колчин ИА REGNUM
Комличенко и Герасимов
Алексей Колчин ИА REGNUM
Комличенко и Егорычев
Отметим, ранее «Урал» уже потерпел ряд поражений. В итоге глава свердловской областной Общественной палаты Александр Левин оставил пост председателя совета директоров клуба.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Паршивлюк и Араторе
Алексей Колчин ИА REGNUM
Юрий Матвеев
Алексей Колчин ИА REGNUM
Шиманский обыгрывает Годзюра