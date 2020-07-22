Пережившие наводнение Нижние Серги: фоторепортаж
22 июля 2020
В Нижних Сергах Свердловской области продолжают устранять последствия наводнения. Действия региональных властей высоко оценил глава МЧС Евгений Зиничев, который по поручению Владимира Путина срочно прибыл на Средний Урал.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Чистка русла реки экскаватором
Всего за сутки энергетики восстановили электроснабжение 97% потребителей. Глава МЧС отмечает, удар стихии на Урале встретили как положено. Были предприняты согласованные действия, которые позволили избежать большей трагедии. «Мы видели другие — негативные — примеры. Здесь я вижу только работу», — сказал министр.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Поврежденные дома
Алексей Колчин ИА REGNUM
Полевая кухня
Алексей Колчин ИА REGNUM
Жители переходят реку по временному мосту
Алексей Колчин ИА REGNUM
Жители осматривают последствия паводка
Как сообщало ИА REGNUM, наводнение произошло 20 июля после сильнейшего ливня. Подтопило 63 дома. 21 июля вода практически вся ушла из жилья, и начались восстановительные работы.