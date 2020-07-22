Капитан Врунгель: путешествия и небылицы в архиве детской библиотеки
Андрей Некрасов родился в июне 1907 года, с 1926 года работал на флоте. Печататься начал с 1928 года. В 1932 году работал на Дальнем Востоке в китобойном тресте, который возглавлял Андрей Васильевич Вронский — возможный прототип Врунгеля. Однажды Некрасов пересказал несколько баек Вронского о несостоявшейся кругосветке писателю Борису Житкову и тот посоветовал Некрасову «написать небольшую провестушку о капитане, который рассказывает о своем кругосветном плавании и «к былям небылиц без счету прибавляет». Некрасов принялся за дело. Через некоторое время …
В середине 1936 года Андрей Некрасов принес повесть о капитане Врунгеле редактору журнала «Пионер» Борису Ивантеру. Ивантер предложил включить приключения в план на 1937 год и давать в каждом номере по 6 иллюстрированных эпизодов. Некрасов согласился, хотя ему пришлось сильно сокращать и переделывать текст под такой формат. Судьбоносным решением стал выбор Константина Ротова в качестве иллюстратора. Ротов в процессе выяснял такие детали о персонажах, устройстве яхты, событиях, которые заставляли Некрасова додумывать, дописывать и развивать сюжет. Поэтому Ротова можно считать полноценным соавтором. Например, посмотрите внимательно на иллюстрацию к известному эпизоду, где команда «Беды» использует бутылки шампанского как реактивные двигатели. Видите, падают подбитые чайки? Это нарисовал Ротов, а Некрасов вставил подходящую фразу, но только в книжное издание.
В 1939 году «Приключения капитана Врунгеля» выпущены отдельным изданием в Издательстве детской литературы. Для него Некрасов проделал огромную работу по обратному добавлению сокращенных для журнального варианта фрагментов. Весной 1939 года книга вышла тиражом 25 000 экземпляров с иллюстрациями Ротова, некоторые из которых можно посмотреть в галерее. А следующее издание выйдет только в 1958. Почему? Узнаете чуть ниже.
Интересно, что в журнале «Детская литература» в 1939 году в одном номере были опубликованы диаметрально противоположные отзывы на эту книгу. Очень положительный и адекватный отзыв дал Лев Кассиль в статье «Кругосветное плавание несусветного враля».
В оценке иллюстраций Кассиль наметил планку для всех будущих художников, которые рано или поздно возьмутся за Врунгеля.
Буквально через несколько страниц в противовес Кассилю выступает Исай Рахтанов с «Трактатом о природе вранья или сигнал бедствия». Он предъявляет к несерьезным приключениям серьезные требования:
Редакция специально поместила эти статьи рядом, чтобы стимулировать читателей к обсуждению. Мы тоже будем не против, если вы решите высказаться!
Пробежимся по вариантам визуального оформления приключений. Где возможно, будет предоставлена информация об издании и художнике-иллюстраторе. Увы, эта информация доступна не всегда, особенно если картинка есть только на обложке, а внутри просто текст. Представьте себе, такие варианты изданий тоже есть, хотя без картинок приключения многое теряют.
Вадим Челак иллюстрировал приключения для издательства Махаон, которое выпускает их в двух сериях — выбирайте на свой вкус. Это Веселая компания.
А это — Яркая ленточка. Врунгель в обоих сериях одинаковый.
В каких только видах не изображали капитана, неизменной оставалась только трубка.
Художник Георгий Юдин даже получил одну из пяти «Тарелок» Международной биеннале иллюстрации в Братиславе в 1983 году за иллюстрации к книге «Приключения капитана Врунгеля» (Издательство «Прогресс», Москва, 1981)
Приключения начинались как длинные подписи к рисункам и замечательно кадрировались, неудивительно, что в 1967 Витольд Бордзиловский нарисовал двухсерийный диафильм «Приключения капитана Врунгеля», который можно посмотреть в НЭДБ.
Приключения капитана Врунгеля. Ч.1 / А. Некрасов; худож. В. Бордзиловский. — Москва: Диафильм, 1967. — 2 дф. (49 кд.; 54 кд.)
Приключения капитана Врунгеля. Ч.2 / А. Некрасов; худож. В. Бордзиловский. — Москва: Диафильм, 1967. — 2 дф. (49 кд.; 54 кд.)
Бордзиловский добавил в галерею образ Христофора Бонифатьевича, который очень сильно похожий на автора — Андрея Некрасова.
Художники диафильма еще не раз возвращались к приключениям Врунгеля. На студии Укркинохроника трехсерийный диафильм вышел в 1989 году с рисунками Эдварда Антохина. А студия Диафильм вернулась к истории про Врунгеля и компании в 1990, когда двухчастный диафильм нарисовал Сергей Феофанов. Только у него Врунгель получился какой-то грустный, как спаниель.
Невозможно не рассказать о советском мультсериале «Приключения капитана Врунгеля», премьера которого состоялась в январе 1980 года. Снимали и рисовали его долго, с 1976 по 1979 год.
Режиссером был Давид Черкасский, художником-постановщиком Радна Сахалтуев (с его рисунками позже вышла книга), в команду художников входил Александр Татарский. Персонажи создавались по технологии «плоских марионеток» или «перекладки», были составлены из разрисованных кусочков бумаги и перемещались по стеклу. Если вы знакомы с капитаном Врунгелем только по этому мультфильму, то обязательно посмотрите диафильм или прочитайте книгу. Сюжет мульта достаточно сильно отличается от оригинала.
Черкасский вдохновлялся оригинальными иллюстрациями Ротова, книжку с его картинками режиссер успел почитать еще до войны. В 1940 году Ротова посадили за то, что якобы «в 1934 году им была изготовлена карикатура антисоветского характера», освободили в 1948 и сослали на вечное проживание в Красноярский край. Полностью художник был реабилитирован только в 1954. Соответственно, все это время книги с его иллюстрациями были под запретом.
По возвращении в Москву Ротов нарисовал для нового издания приключений новую обложку и повесть, слегка исправленная под политическую ситуацию и дополненная «Толковым морским словарем для бестолковых «сухопутных читателей», вышла в 1958 году тиражом 200 000 экземпляров.
Последнее издание приключений с новыми иллюстрациями вышло в 2017 году в издательстве «А и Б». Для этого издания черно-белые рисунки создал современный художник-график Кирилл Чёлушкин. Едва ли не больший интерес, чем текст приключений, представляют комментарии и сопроводительные статьи Ильи Бернштейна, Романа Лейбова, Олега Лекманова.
Герой книги Андрея Некрасова давно вошел в историю и выходить явно не собирается на радость новым и новым поколениям читателей. А галерея изображений капитана Врунгеля пополнится еще не одним портретом.
Подведем итог и перечислим тех иллюстраторов, которых нам удалось идентифицировать, хотя бы частично, в порядке появления первых изданий с их иллюстрациями (предположительно):
- Константин Ротов (1902 — 1959) (изд. 1937 г.)
- В. Заборский (изд. 1959 г.)
- Евгений Соловьев (1910 — 1972) (изд. 1961 г.)
- М. Гетманский (изд. 1965 г.)
- Витольд Бордзиловский (1918 — 1979) (изд. 1967 г., диафильм)
- Михаил Беломлинский (1934 — 2020) (изд. 1980 г.)
- Радна Сахалтуев (1935 —) (изд. 1980 г.)
- Георгий Юдин (1943 —) (изд. 1981 г.)
- Валерий Дмитрюк (1940 —) (изд. 1983 г.)
- Виктор Боковня (1946 —) (изд. 1988 г.)
- Николай Байрачный (1950 —) (изд. 1988 г.)
- Эдвард Антохин (1938 —) (изд. 1989 г., диафильм)
- Сергей Феофанов (1950 —) (изд. 1990 г., диафильм)
- А. Момуналиев (изд. 1990 г.)
- С. Серов (изд. 1992 г.)
- П. Северцев (изд. 1992 г.)
- Э. Гузаиров (изд. 1992 г.)
- А. Данилин (изд. 1993 г.)
- В. Питиримов (изд. 1993 г.)
- А. Акатьев (изд. 1997 г.)
- Олег Пархаев (1954 —) (изд. 1998 г.)
- В. Попова (изд. 1998 г.)
- О. Шмакова (изд. 1999 г.)
- Владимир Коркин (изд. 2004 г.)
- В. Винокур (изд. 2004 г.)
- Андрей Лукьянов (1958 —) (изд. 2005 г.)
- Вадим Челак (1961 —) (изд. 2007 г.)
- А. Ильин (изд. 2011 г.)
- А. Арестов (изд. 2014 г.)
- И. Шляхов (изд. 2015 г.)
- А. Елисеев (изд. 2017 г.)
- Кирилл Чёлушкин (1968 —) (изд. 2017 г.)