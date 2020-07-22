Андрей Некрасов родился в июне 1907 года, с 1926 года работал на флоте. Печататься начал с 1928 года. В 1932 году работал на Дальнем Востоке в китобойном тресте, который возглавлял Андрей Васильевич Вронский — возможный прототип Врунгеля. Однажды Некрасов пересказал несколько баек Вронского о несостоявшейся кругосветке писателю Борису Житкову и тот посоветовал Некрасову «написать небольшую провестушку о капитане, который рассказывает о своем кругосветном плавании и «к былям небылиц без счету прибавляет». Некрасов принялся за дело. Через некоторое время …

Настала пора «крестить» героев, и тут сама фамилия Вронского натолкнула меня на мысль о том, что в корне имени героя где-то должен лежать глагол «врать». Логическая цепочка — барон Мюнхгаузен, барон Врангель (русский моряк, именем которого назван остров в Ледовитом океане) привела к находке: капитан Врунгель.

А. Некрасов (Детская литература, 1968 год, №8) Имя второго участника похода я получил простым переводом фамилии Манн с немецкого на французский язык. Характер этого героя я решил сохранить таким, каким представлялся он в рассказах Вронского. Прототипом третьего участника плавания матроса Фукса стал… матрос Фукс, участник перегона первой советской китобойной флотилии из Ленинграда во Владивосток.

В середине 1936 года Андрей Некрасов принес повесть о капитане Врунгеле редактору журнала «Пионер» Борису Ивантеру. Ивантер предложил включить приключения в план на 1937 год и давать в каждом номере по 6 иллюстрированных эпизодов. Некрасов согласился, хотя ему пришлось сильно сокращать и переделывать текст под такой формат. Судьбоносным решением стал выбор Константина Ротова в качестве иллюстратора. Ротов в процессе выяснял такие детали о персонажах, устройстве яхты, событиях, которые заставляли Некрасова додумывать, дописывать и развивать сюжет. Поэтому Ротова можно считать полноценным соавтором. Например, посмотрите внимательно на иллюстрацию к известному эпизоду, где команда «Беды» использует бутылки шампанского как реактивные двигатели. Видите, падают подбитые чайки? Это нарисовал Ротов, а Некрасов вставил подходящую фразу, но только в книжное издание.

Приключения капитана Врунгеля (Пионер, 1937 год, №4)

В 1939 году «Приключения капитана Врунгеля» выпущены отдельным изданием в Издательстве детской литературы. Для него Некрасов проделал огромную работу по обратному добавлению сокращенных для журнального варианта фрагментов. Весной 1939 года книга вышла тиражом 25 000 экземпляров с иллюстрациями Ротова, некоторые из которых можно посмотреть в галерее. А следующее издание выйдет только в 1958. Почему? Узнаете чуть ниже.

Интересно, что в журнале «Детская литература» в 1939 году в одном номере были опубликованы диаметрально противоположные отзывы на эту книгу. Очень положительный и адекватный отзыв дал Лев Кассиль в статье «Кругосветное плавание несусветного враля».

Л. Кассиль (Детская литература, 1939 год, №7)ор Для тех, кто любит шутку, кто умеет смеяться от всей души и ценить затейливую прелесть небылиц, кто подмечает истинный жизненный смысл в смешных несуразицах, — вот для тех и написана остроумная книга А. Некрасова «Приключения капитана Врунгеля».

В оценке иллюстраций Кассиль наметил планку для всех будущих художников, которые рано или поздно возьмутся за Врунгеля.

Л. Кассиль (Детская литература, 1939 год, №7) Прекрасные по рисунку, полные неподражаемого ротовского юмора, точно соответствующие авторскому замыслу книги и развивающие его, эти выразительные иллюстрации придают книге подлинное очарование. Каждый из рисунков Ротова — целая маленькая повесть. Рисунки точны, выразительно ясны, сюжетны. В них столько выдумки и верно схваченных черт!

Буквально через несколько страниц в противовес Кассилю выступает Исай Рахтанов с «Трактатом о природе вранья или сигнал бедствия». Он предъявляет к несерьезным приключениям серьезные требования:

И. Рахтанов (Детская литература, 1939 год, №7) …здесь совсем нет того, что отличает изобретения Распэ, — исполнения заветных желаний человечества, нет философского подтекста, без которого вряд ли возможно подлинное произведение литературы и искусства.

Редакция специально поместила эти статьи рядом, чтобы стимулировать читателей к обсуждению. Мы тоже будем не против, если вы решите высказаться!

Пробежимся по вариантам визуального оформления приключений. Где возможно, будет предоставлена информация об издании и художнике-иллюстраторе. Увы, эта информация доступна не всегда, особенно если картинка есть только на обложке, а внутри просто текст. Представьте себе, такие варианты изданий тоже есть, хотя без картинок приключения многое теряют.

Приключения капитана Врунгеля : повесть /А.С. Некрасов ; худож. В. Попова — М. :Искатель, 1999

Приключения капитана Врунгеля : повесть /А.С. Некрасов ; худож. В. Попова — М. :Искатель, 1999

Вадим Челак иллюстрировал приключения для издательства Махаон, которое выпускает их в двух сериях — выбирайте на свой вкус. Это Веселая компания.

А это — Яркая ленточка. Врунгель в обоих сериях одинаковый.

В каких только видах не изображали капитана, неизменной оставалась только трубка.

Лом (Г. Юдин)

Художник Георгий Юдин даже получил одну из пяти «Тарелок» Международной биеннале иллюстрации в Братиславе в 1983 году за иллюстрации к книге «Приключения капитана Врунгеля» (Издательство «Прогресс», Москва, 1981)

Приключения капитана Врунгеля (Пионер, 1937 год, №1)

Приключения начинались как длинные подписи к рисункам и замечательно кадрировались, неудивительно, что в 1967 Витольд Бордзиловский нарисовал двухсерийный диафильм «Приключения капитана Врунгеля», который можно посмотреть в НЭДБ.

Приключения капитана Врунгеля. Ч.1 / А. Некрасов; худож. В. Бордзиловский. — Москва: Диафильм, 1967. — 2 дф. (49 кд.; 54 кд.)

Приключения капитана Врунгеля. Ч.2 / А. Некрасов; худож. В. Бордзиловский. — Москва: Диафильм, 1967. — 2 дф. (49 кд.; 54 кд.)

Бордзиловский добавил в галерею образ Христофора Бонифатьевича, который очень сильно похожий на автора — Андрея Некрасова.

Приключения капитана Врунгеля / Андрей Некрасов / комментарии Ильи Бернштейна, Романа Лейбова, Олега Лекманова ; ил. Кирилла Чёлушкина. — Москва : Издательский проект «А и Б», 2017. — 273 с. : цв. ил. ; 24 см. — (РУСЛИТ.Литературные памятники XX века)

Художники диафильма еще не раз возвращались к приключениям Врунгеля. На студии Укркинохроника трехсерийный диафильм вышел в 1989 году с рисунками Эдварда Антохина. А студия Диафильм вернулась к истории про Врунгеля и компании в 1990, когда двухчастный диафильм нарисовал Сергей Феофанов. Только у него Врунгель получился какой-то грустный, как спаниель.

Невозможно не рассказать о советском мультсериале «Приключения капитана Врунгеля», премьера которого состоялась в январе 1980 года. Снимали и рисовали его долго, с 1976 по 1979 год.

Режиссером был Давид Черкасский, художником-постановщиком Радна Сахалтуев (с его рисунками позже вышла книга), в команду художников входил Александр Татарский. Персонажи создавались по технологии «плоских марионеток» или «перекладки», были составлены из разрисованных кусочков бумаги и перемещались по стеклу. Если вы знакомы с капитаном Врунгелем только по этому мультфильму, то обязательно посмотрите диафильм или прочитайте книгу. Сюжет мульта достаточно сильно отличается от оригинала.

Черкасский вдохновлялся оригинальными иллюстрациями Ротова, книжку с его картинками режиссер успел почитать еще до войны. В 1940 году Ротова посадили за то, что якобы «в 1934 году им была изготовлена карикатура антисоветского характера», освободили в 1948 и сослали на вечное проживание в Красноярский край. Полностью художник был реабилитирован только в 1954. Соответственно, все это время книги с его иллюстрациями были под запретом.

Обложка переиздания 1990 года по мотивам издания 1958 года

Приключения капитана Врунгеля / Андрей Некрасов.- Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, 2014 — обложка по мотивам издания 1939 года

По возвращении в Москву Ротов нарисовал для нового издания приключений новую обложку и повесть, слегка исправленная под политическую ситуацию и дополненная «Толковым морским словарем для бестолковых «сухопутных читателей», вышла в 1958 году тиражом 200 000 экземпляров.

Последнее издание приключений с новыми иллюстрациями вышло в 2017 году в издательстве «А и Б». Для этого издания черно-белые рисунки создал современный художник-график Кирилл Чёлушкин. Едва ли не больший интерес, чем текст приключений, представляют комментарии и сопроводительные статьи Ильи Бернштейна, Романа Лейбова, Олега Лекманова.

Герой книги Андрея Некрасова давно вошел в историю и выходить явно не собирается на радость новым и новым поколениям читателей. А галерея изображений капитана Врунгеля пополнится еще не одним портретом.

Подведем итог и перечислим тех иллюстраторов, которых нам удалось идентифицировать, хотя бы частично, в порядке появления первых изданий с их иллюстрациями (предположительно):