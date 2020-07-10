Ржевский мемориал — первый крупнейший памятник в современной России. Он посвящён подвигу советских солдат в годы Великой Отечественной войны.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ржевский мемориал

Дарья Антонова ИА REGNUM Ржевский мемориал

Дарья Антонова ИА REGNUM Ржевский мемориал

Дарья Антонова ИА REGNUM Ржевский мемориал

Дарья Антонова ИА REGNUM Ржевский мемориал

Дарья Антонова ИА REGNUM Ржевский мемориал

Мемориальный комплекс площадью 4 га расположен в Тверской области около деревни Хорошево, где 1942−1943 годов шли кровопролитные бои. Наступательные и оборонительные операции на Ржевско-Вяземском направлении сыграли важную роль в достижении перелома в пользу Красной армии и значительно повлияли на ход войны. Противнику не удалось реализовать замысел по сокрушению Северо-Западного и Калининского фронтов. В этих боях советская армия потеряла около 400 тысяч солдат.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ржевский мемориал

Дарья Антонова ИА REGNUM Ржевский мемориал

Дарья Антонова ИА REGNUM Ржевский мемориал

Дарья Антонова ИА REGNUM Ржевский мемориал

Дарья Антонова ИА REGNUM Ржевский мемориал

Мемориал создавался около 3 лет по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны. Памятник построен на народные пожертвования, а также на средства Союзного государства и правительства Тверской области. Проект мемориала принадлежит скульптору Андрею Коробцову и архитектору Константину Фомину.

На 10-метровом насыпном кургане возвышается 25-метровая парящая фигура солдата, у подножия увековечены имена десятков тысяч бойцов Красной армии. Памятник состоит из 600 фрагментов, каждый из которых весит более 100 кг.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ржевский мемориал

Дарья Антонова ИА REGNUM Ржевский мемориал

Создание Ржевского мемориала было включено в правительственный План основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, но из-за пандемии коронавируса сроки сдачи несколько раз переносились. 30 июня состоялось официальное открытие монумента при участии президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Сегодня Ржевский мемориал доступен для посещения всем желающим. Но, к сожалению, добраться на общественном транспорте туда довольно проблематично. До Ржева из Москвы можно добраться на электричке с пересадкой на станции Шаховская, либо на междугородном автобусе. От Ржева до мемориала проехать на автобусе №15. На автомобиле же поездка составит около 3 часов по Новорижскому шоссе.