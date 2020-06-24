Военный парад в честь 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне состоялся утром в среду, 24 июня, на Дворцовой площади Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Прогон кортежа перед парадом в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Военная техника перед парадом в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге

Для Ленинграда война стала эпохой тяжелейших блокадных испытаний и потерь, временем самоотверженной борьбы за город, окруженный беспощадным врагом. В этой борьбе жители и защитники города полностью победили, враг не смог войти в Ленинград, который получил высокое звание город-герой. Эта страница стала самой трагической и славной в трехвековой истории города на Неве.

Дарья Драй ИА REGNUM Ветеран Великой Отечественной войны

Дарья Драй ИА REGNUM Ветеран Великой Отечественной Войны

Дарья Драй ИА REGNUM Ветеран Великой Отечественной войны Валентин Васильевич Петров

Почетными гостями парада Победы в Петербурге сегодня были 220 ветеранов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, тружеников тыла. Также на трибуны Дворцовой площади были приглашены медицинские работники, ведущие сейчас борьбу с коронавирусной инфекцией, сотрудники предприятий жизнеобеспечивающих отраслей.

Дарья Драй ИА REGNUM Ветеран Великой Отечественной Войны

Дарья Драй ИА REGNUM Волонтер помогает ветерану

Дарья Драй ИА REGNUM Ветеран Великой Отечественной войны

Дарья Драй ИА REGNUM Ветеран Великой Отечественной войны

Дарья Драй ИА REGNUM Зрительская трибуна на параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Ветеран Великой Отечественной войны

Все гости, а также сопровождающие, в том числе волонтеры, предварительно были протестированы на коронавирусную инфекцию. Дворцовая площадь, трибуны и вся техника перед парадом были продезинфицированы.

Дарья Драй ИА REGNUM Дезинфекция трибуны перед парадом в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге

Командовал парадом в Петербурге заместитель командующего войсками Западного военного округа генерал-лейтенант Игорь Серицкий. Принимал парад командующий войсками Западного военного округа Герой России генерал-полковник Александр Журавлев.

Дарья Драй ИА REGNUM Командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлёв во время парада

Дарья Драй ИА REGNUM Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Перед парадом в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге

На параде присутствовали полномочный представитель президента России в СЗФО Александр Гуцан, губернатор Петербурга Александр Беглов, председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Беглов на параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Перед парадом в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге

Открылся парад торжественный выносом красного Знамени Победы и трехцветного Государственного флага России. Знаменные группы пронесли по Дворцовой 10 штандартов фронтов Великой Отечественной войны, в том числе штандарты Ленинградского и Волховского фронтов, а также 30 исторических знамен соединений и воинских частей, в том числе участвовавших в обороне Ленинграда.

Дарья Драй ИА REGNUM Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащие в исторической форме военных лет на параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Курсанты морского кадетского корпуса на параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге

В наземной части парада в пешем строю принимали участие около 4500 военнослужащих соединений и воинских частей Западного военного округа, войск Национальной гвардии, курсантов военных вузов и специальных учебных заведений, суворовцев, кадет и юнармейцев. Как подчеркивают в пресс-службе ЗВО, «самые юные участники предстоящего парада смогли принять в нём участие только с разрешения родителей или их законных представителей».

Дарья Драй ИА REGNUM Курсанты Кадетского корпуса на параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Парадные расчеты военнослужащих во время парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Парадные расчеты военнослужащих во время парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Парадные расчеты военнослужащих во время парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Парадные расчеты военнослужащих во время парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Парадные расчеты военнослужащих во время парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге

Три парадных расчета были одеты в историческую военную форму Сухопутных войск, Военно-воздушных сил и Военно-морского флота СССР и вооружены образцами стрелкового оружия времен Великой Отечественной войны.

Дарья Драй ИА REGNUM Парадные расчеты военнослужащих во время парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Парадные расчеты военнослужащих во время парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге

Военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа были вооружены новейшими автоматами Калашникова АК-12, недавно поступившими на вооружение. Новое оружие обладает улучшенными эргономическими характеристиками, имеет повышенный запас живучести ствола, новый прицел и большую кучность стрельбы.

Дарья Драй ИА REGNUM Хоровое исполнение песни «Мы верили, мы знали — победим!» на параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге

Механизированную колонну, в составе которой в этот раз было 140 единиц техники, по уже сложившейся традиции, вёл за собой лучший танк Второй мировой войны Т-34.

Дарья Драй ИА REGNUM Танк Т-34 во время парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Танк Т-34 во время парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге

За ним на брусчатку Дворцовой площади вышли новейшие бронеавтомобили российской армии «Тайфун-У», «Тайфун-К» и «Тигр-М», бронетранспортёры БТР-82А, а также боевые машины пехоты БМП-3, которые по своим качествам могут считаться легкими танками.

Дарья Драй ИА REGNUM Проход военной техники во время парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге

За ними пришел черед семёрки новейших танков Т-72Б3. Во втором полугодии 2020 года войска ЗВО получат более 100 этих модернизированных боевых машин. У танка Т-72Б3М новый двигатель мощностью 1130 лошадиных сил, новое 125-мм орудие с улучшенной баллистикой и ресурсом, прицелом «Сосна-У», цифровым баллистическим вычислителем и панорамным прицелом. На танках установлены решетчатые экраны, защищающие от кумулятивных боеприпасов, и динамическая защита «Реликт».

Дарья Драй ИА REGNUM Проход военной техники во время парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Проход военной техники во время парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге

За танками по Дворцовой площади прошли крупнокалиберные самоходные артиллерийские установки «Мста-С» и «Мста-Б», реактивная система залпового огня «Торнадо-Г», зенитно-ракетные системы С-400 «Триумф».

Дарья Драй ИА REGNUM Проход военной техники во время парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Проход военной техники во время парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге

Украшением парада стали оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», способные доставлять к цели в том числе ядерные боеголовки, а также новейшие автомобили связи, управления и радиоэлектронной борьбы.

Нашлось место в общем строю и автомобилям военной полиции «УАЗ-Пикап» и «Лада Веста».

Дарья Драй ИА REGNUM Проход военной техники во время парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге

По завершении наземной части парада над Петербургом послышался рокот авиадвигателей. В небе началась авиационная часть парада Победы, в которой приняли участие 30 самолетов и вертолетов фронтовой и военно-транспортной авиации, вылетевших с аэродромов в Санкт-Петербурге, Республике Карелия и Тверской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Воздушная часть парада во время парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге

Открывал пролёт тяжелый транспортный вертолёт Ми-26 — самый грузоподъемный в мире. За ним пролетели звенья многоцелевых вертолётов Ми-8, ударных вертолётов Ми-24 и Ка-52 «Аллигатор».

Дарья Драй ИА REGNUM Тяжелый вертолет Ми-26 во время парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Воздушная часть парада во время парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Воздушная часть парада во время парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге

Затем друг за другом в небе Петербурга прошли военно-транспортные самолёты Ан-26, Ан-12 и Ту-134.

Дарья Драй ИА REGNUM Воздушная часть парада во время парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Воздушная часть парада во время парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге

Наконец, настало время боевых самолетов. В числе участников парада были многоцелевые истребители Су-35С, двухместные истребители Су-30СМ, фронтовые истребители-бомбардировщики Су-34, которые активно применялись против международных террористов в Сирии, а также тяжелые истребители-перехватчики МиГ-31БМ, способные поражать цели даже в ближнем космосе.

Дарья Драй ИА REGNUM Самолет Ан-12 во время парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Воздушная часть парада во время парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Самолет Ту-134 во время парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Самолеты Су-34 во время парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Самолеты МиГ-31Б во время парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге

… Среди гостей парада Победы в Петербурге был Валентин Васильевич Петров, 1928 года рождения. Ветеран остался доволен юбилейным парадом, ему очень понравилось, что на нем было продемонстрировано новое вооружение российской армии. «Память о событиях прошлого сохраняется — это самое главное», — сказал ветеран.

Дарья Драй ИА REGNUM Ветеран Великой Отечественной войны Валентин Васильевич Петров

После завершения парада по просьбе общественных ветеранских организаций состоялось прохождение военного оркестра, взводов барабанщиков, пеших парадных расчетов и знаменных групп по Невскому проспекту от Дворцовой площади до Садовой улицы.