Летний парад Победы в Петербурге: как это было — фоторепортаж
Военный парад в честь 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне состоялся утром в среду, 24 июня, на Дворцовой площади Санкт-Петербурга.
Для Ленинграда война стала эпохой тяжелейших блокадных испытаний и потерь, временем самоотверженной борьбы за город, окруженный беспощадным врагом. В этой борьбе жители и защитники города полностью победили, враг не смог войти в Ленинград, который получил высокое звание город-герой. Эта страница стала самой трагической и славной в трехвековой истории города на Неве.
Почетными гостями парада Победы в Петербурге сегодня были 220 ветеранов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, тружеников тыла. Также на трибуны Дворцовой площади были приглашены медицинские работники, ведущие сейчас борьбу с коронавирусной инфекцией, сотрудники предприятий жизнеобеспечивающих отраслей.
Все гости, а также сопровождающие, в том числе волонтеры, предварительно были протестированы на коронавирусную инфекцию. Дворцовая площадь, трибуны и вся техника перед парадом были продезинфицированы.
Командовал парадом в Петербурге заместитель командующего войсками Западного военного округа генерал-лейтенант Игорь Серицкий. Принимал парад командующий войсками Западного военного округа Герой России генерал-полковник Александр Журавлев.
На параде присутствовали полномочный представитель президента России в СЗФО Александр Гуцан, губернатор Петербурга Александр Беглов, председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров.
Открылся парад торжественный выносом красного Знамени Победы и трехцветного Государственного флага России. Знаменные группы пронесли по Дворцовой 10 штандартов фронтов Великой Отечественной войны, в том числе штандарты Ленинградского и Волховского фронтов, а также 30 исторических знамен соединений и воинских частей, в том числе участвовавших в обороне Ленинграда.
В наземной части парада в пешем строю принимали участие около 4500 военнослужащих соединений и воинских частей Западного военного округа, войск Национальной гвардии, курсантов военных вузов и специальных учебных заведений, суворовцев, кадет и юнармейцев. Как подчеркивают в пресс-службе ЗВО, «самые юные участники предстоящего парада смогли принять в нём участие только с разрешения родителей или их законных представителей».
Три парадных расчета были одеты в историческую военную форму Сухопутных войск, Военно-воздушных сил и Военно-морского флота СССР и вооружены образцами стрелкового оружия времен Великой Отечественной войны.
Военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа были вооружены новейшими автоматами Калашникова АК-12, недавно поступившими на вооружение. Новое оружие обладает улучшенными эргономическими характеристиками, имеет повышенный запас живучести ствола, новый прицел и большую кучность стрельбы.
Механизированную колонну, в составе которой в этот раз было 140 единиц техники, по уже сложившейся традиции, вёл за собой лучший танк Второй мировой войны Т-34.
За ним на брусчатку Дворцовой площади вышли новейшие бронеавтомобили российской армии «Тайфун-У», «Тайфун-К» и «Тигр-М», бронетранспортёры БТР-82А, а также боевые машины пехоты БМП-3, которые по своим качествам могут считаться легкими танками.
За ними пришел черед семёрки новейших танков Т-72Б3. Во втором полугодии 2020 года войска ЗВО получат более 100 этих модернизированных боевых машин. У танка Т-72Б3М новый двигатель мощностью 1130 лошадиных сил, новое 125-мм орудие с улучшенной баллистикой и ресурсом, прицелом «Сосна-У», цифровым баллистическим вычислителем и панорамным прицелом. На танках установлены решетчатые экраны, защищающие от кумулятивных боеприпасов, и динамическая защита «Реликт».
За танками по Дворцовой площади прошли крупнокалиберные самоходные артиллерийские установки «Мста-С» и «Мста-Б», реактивная система залпового огня «Торнадо-Г», зенитно-ракетные системы С-400 «Триумф».
Украшением парада стали оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», способные доставлять к цели в том числе ядерные боеголовки, а также новейшие автомобили связи, управления и радиоэлектронной борьбы.
Нашлось место в общем строю и автомобилям военной полиции «УАЗ-Пикап» и «Лада Веста».
По завершении наземной части парада над Петербургом послышался рокот авиадвигателей. В небе началась авиационная часть парада Победы, в которой приняли участие 30 самолетов и вертолетов фронтовой и военно-транспортной авиации, вылетевших с аэродромов в Санкт-Петербурге, Республике Карелия и Тверской области.
Открывал пролёт тяжелый транспортный вертолёт Ми-26 — самый грузоподъемный в мире. За ним пролетели звенья многоцелевых вертолётов Ми-8, ударных вертолётов Ми-24 и Ка-52 «Аллигатор».
Затем друг за другом в небе Петербурга прошли военно-транспортные самолёты Ан-26, Ан-12 и Ту-134.
Наконец, настало время боевых самолетов. В числе участников парада были многоцелевые истребители Су-35С, двухместные истребители Су-30СМ, фронтовые истребители-бомбардировщики Су-34, которые активно применялись против международных террористов в Сирии, а также тяжелые истребители-перехватчики МиГ-31БМ, способные поражать цели даже в ближнем космосе.
… Среди гостей парада Победы в Петербурге был Валентин Васильевич Петров, 1928 года рождения. Ветеран остался доволен юбилейным парадом, ему очень понравилось, что на нем было продемонстрировано новое вооружение российской армии. «Память о событиях прошлого сохраняется — это самое главное», — сказал ветеран.
После завершения парада по просьбе общественных ветеранских организаций состоялось прохождение военного оркестра, взводов барабанщиков, пеших парадных расчетов и знаменных групп по Невскому проспекту от Дворцовой площади до Садовой улицы.