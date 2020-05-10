День Победы в Екатеринбурге: авиапарад и салют — фоторепортаж
10 мая 2020
/
Время чтения 1 мин
В Екатеринбурге 9 мая 2020 года традиционных мероприятий ко Дню Победы практически не было. Не прошёл по центру города парад, не прошагали наследники Победителей — участники многотысячной колонны «Бессмертного полка».
Алексей Колчин ИА REGNUM
Военная техника
Алексей Колчин ИА REGNUM
Самый маленький участник
Алексей Колчин ИА REGNUM
Реконструкторы
Алексей Колчин ИА REGNUM
Реконструкторы
Алексей Колчин ИА REGNUM
Реконструкторы
Некоторые традиционные мероприятия для этого значимого дня всё же были. Утром в небе пролетела воздушная военная техника, а вечером прогремел салют. Также по центру города прошла историческая реконструкция.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Реконструкторы
Алексей Колчин ИА REGNUM
Реконструкторы
Алексей Колчин ИА REGNUM
Реконструкторы
Алексей Колчин ИА REGNUM
Авиапарад
Алексей Колчин ИА REGNUM
Авиапарад
Алексей Колчин ИА REGNUM
Авиапарад
Появились и новые элементы праздника. Так, находящиеся на самоизоляции граждане смоли всем своим двором исполнить песни «День Победы», «Катюша» и другие. Звуковое сопровождение обеспечивали грузовики с аудиотехникой, которые заезжали во дворы, в которых живут ветераны.
Алексей Колчин ИА REGNUM
«Бессмертный полк»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Зрители
Алексей Колчин ИА REGNUM
Зрители
Алексей Колчин ИА REGNUM
«Бессмертный полк»
Алексей Колчин ИА REGNUM
«Бессмертный полк»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Зрители
Алексей Колчин ИА REGNUM
Зрители
Алексей Колчин ИА REGNUM
Салют