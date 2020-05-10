В Екатеринбурге 9 мая 2020 года традиционных мероприятий ко Дню Победы практически не было. Не прошёл по центру города парад, не прошагали наследники Победителей — участники многотысячной колонны «Бессмертного полка».

Алексей Колчин ИА REGNUM Военная техника

Алексей Колчин ИА REGNUM Самый маленький участник

Алексей Колчин ИА REGNUM Реконструкторы

Алексей Колчин ИА REGNUM Реконструкторы

Алексей Колчин ИА REGNUM Реконструкторы

Некоторые традиционные мероприятия для этого значимого дня всё же были. Утром в небе пролетела воздушная военная техника, а вечером прогремел салют. Также по центру города прошла историческая реконструкция.

Алексей Колчин ИА REGNUM Реконструкторы

Алексей Колчин ИА REGNUM Реконструкторы

Алексей Колчин ИА REGNUM Реконструкторы

Алексей Колчин ИА REGNUM Авиапарад

Алексей Колчин ИА REGNUM Авиапарад

Алексей Колчин ИА REGNUM Авиапарад

Появились и новые элементы праздника. Так, находящиеся на самоизоляции граждане смоли всем своим двором исполнить песни «День Победы», «Катюша» и другие. Звуковое сопровождение обеспечивали грузовики с аудиотехникой, которые заезжали во дворы, в которых живут ветераны.

Алексей Колчин ИА REGNUM «Бессмертный полк»

Алексей Колчин ИА REGNUM Зрители

Алексей Колчин ИА REGNUM Зрители

Алексей Колчин ИА REGNUM «Бессмертный полк»

Алексей Колчин ИА REGNUM «Бессмертный полк»

Алексей Колчин ИА REGNUM Зрители

Алексей Колчин ИА REGNUM Зрители