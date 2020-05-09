В этом году в Волгограде в четвёртый раз проходит видеоинсталляция «Свет Великой Победы», однако впервые без живых зрителей. За трансляцией можно было наблюдать на канале «Волгоград24», в соцсетях и других интернет-площадках.

Александр Куликов ИА REGNUM «Свет Победы» на Мамаевом кургане

Александр Куликов ИА REGNUM «Свет Победы» на Мамаевом кургане

Александр Куликов ИА REGNUM «Свет Победы» на Мамаевом кургане

На скульптурных композициях «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане отображались кадры военной хроники и исторические фотографии. На последних минутах в небе вспыхнул праздничный фейерверк.

Александр Куликов ИА REGNUM Праздничный фейерверк на Мамаевом кургане

Александр Куликов ИА REGNUM Праздничный фейерверк на Мамаевом кургане

Александр Куликов ИА REGNUM Праздничный фейерверк на Мамаевом кургане