Празднование 75-летия победы над фашизмом в Волгограде в режиме самоизоляции из-за опасности распространения коронавирусной инфекции прошёл по прежнему маршруту, но с некоторыми изменениями.

Александр Куликов ИА REGNUM Колонна «Бессмертного полка». Участники колонны

В период борьбы с распространением коронавирусной инфекции уже ставшие традиционными памятные и патриотические акции обретают новые форматы. Так, в Волгоградской области решили не отказываться от шествия «Бессмертного полка». По привычному маршруту от легендарного дома Павлова до подножия Мамаева кургана проследовали военные и ретро-автомобили марки УАЗ, ГАЗ, Willys. Легендарная «Катюша», и танк Т-34, и пушка 45-калибра.

Александр Куликов ИА REGNUM Колонна «Бессмертного полка»

Александр Куликов ИА REGNUM Колонна «Бессмертного полка». Участники колонны

Александр Куликов ИА REGNUM Колонна «Бессмертного полка». Участники колонны

Александр Куликов ИА REGNUM Колонна «Бессмертного полка». Участники колонны

Александр Куликов ИА REGNUM Колонна «Бессмертного полка». Участники колонны

Александр Куликов ИА REGNUM Колонна «Бессмертного полка». Участники колонны

Александр Куликов ИА REGNUM Колонна «Бессмертного полка». Участники колонны

Александр Куликов ИА REGNUM Колонна «Бессмертного полка». Участники колонны

Александр Куликов ИА REGNUM Колонна «Бессмертного полка». Участники колонны

Александр Куликов ИА REGNUM Колонна «Бессмертного полка». Участники колонны

Александр Куликов ИА REGNUM Колонна «Бессмертного полка». Участники колонны

Александр Куликов ИА REGNUM Колонна «Бессмертного полка». Участники колонны

На бортах машин разместились списки всех войсковых соединений и частей, которые принимали участие в Сталинградской битве, а также установленные портреты всех 127 Героев Советского Союза, которые сражались на этой земле.

Александр Куликов ИА REGNUM Колонна «Бессмертного полка». Участники колонны

Александр Куликов ИА REGNUM Колонна «Бессмертного полка». Участники колонны

Александр Куликов ИА REGNUM Колонна «Бессмертного полка». Участники колонны

Александр Куликов ИА REGNUM Колонна «Бессмертного полка». Участники колонны

Александр Куликов ИА REGNUM Губернатор Волгоградской области, Герой России Андрей Бочаров. Осматривает военную технику «Бессмертного полка»

Александр Куликов ИА REGNUM Колонна «Бессмертного полка». Участники колонны

Александр Куликов ИА REGNUM Колонна «Бессмертного полка». Участники колонны

Александр Куликов ИА REGNUM Колонна «Бессмертного полка». Участники колонны

Александр Куликов ИА REGNUM Губернатор Волгоградской области, Герой России Андрей Бочаров. Осматривает военную технику «Бессмертного полка»

Александр Куликов ИА REGNUM Губернатор Волгоградской области, Герой России Андрей Бочаров. Осматривает военную технику «Бессмертного полка»

Один из автомобилей вёл губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. На его машине был портрет советского военачальника, генерал-полковника, дважды Героя Советского Союза Александра Родимцева.

Александр Куликов ИА REGNUM Губернатор Волгоградской области, Герой России Андрей Бочаров. Осматривает военную технику «Бессмертного полка»

Александр Куликов ИА REGNUM Губернатор Волгоградской области, Герой России Андрей Бочаров. Осматривает военную технику «Бессмертного полка»

Александр Куликов ИА REGNUM Участник «Бессмертного полка»

Александр Куликов ИА REGNUM Губернатор Волгоградской области, Герой России Андрей Бочаров

Александр Куликов ИА REGNUM Губернатор Волгоградской области, Герой России Андрей Бочаров

Александр Куликов ИА REGNUM Губернатор Волгоградской области, Герой России Андрей Бочаров

Александр Куликов ИА REGNUM Губернатор Волгоградской области, Герой России Андрей Бочаров

Перед стартом колонны Андрей Бочаров от имени всех жителей Волгоградской области почтил память воинов 13-й Гвардейской стрелковой дивизии и 10-й дивизии войск НКВД, погибших в боях за Сталинград. Он возложил цветы к братской могиле на площади Ленина. Также участие в акции приняли начальник ГУ МВД России по области Александр Кравченко и глава Волгограда Виталий Лихачев. Они проехали в колонне «Бессмертного полка» с портретами Александра Сараева и Алексея Чуянова.