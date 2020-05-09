8 мая экипажи боевых самолетов и вертолетов 4-й армии ВВС и ПВО провели генеральную репетицию воздушного парада в Волгограде в День Победы.

Экипажи боевых вертолетов Ми-8АМТШ, Ми-28Н, Ми-35 и самолетов Су-24М, Су-25, Су-27 и Су-34 стартовали с аэродрома в Мариновке. Они совершили демонстрационный пролет над центром города-героя парами на высотах от 100 до 300 метров на скоростях от 250 до 600 км/ч.

Александр Куликов ИА REGNUM Экипажи боевых самолетов и вертолетов 4-й армии ВВС и ПВО

Александр Куликов ИА REGNUM Экипажи боевых самолетов и вертолетов 4-й армии ВВС и ПВО

Александр Куликов ИА REGNUM Экипажи боевых самолетов и вертолетов 4-й армии ВВС и ПВО

Александр Куликов ИА REGNUM Экипажи боевых самолетов и вертолетов 4-й армии ВВС и ПВО

Александр Куликов ИА REGNUM Экипажи боевых самолетов и вертолетов 4-й армии ВВС и ПВО

Александр Куликов ИА REGNUM Экипажи боевых самолетов и вертолетов 4-й армии ВВС и ПВО

Александр Куликов ИА REGNUM Репетиция воздушного парада в Волгограде в День Победы

Александр Куликов ИА REGNUM Репетиция воздушного парада в Волгограде в День Победы

Александр Куликов ИА REGNUM Репетиция воздушного парада в Волгограде в День Победы

Александр Куликов ИА REGNUM Репетиция воздушного парада в Волгограде в День Победы

Александр Куликов ИА REGNUM Репетиция воздушного парада в Волгограде в День Победы

Александр Куликов ИА REGNUM Репетиция воздушного парада в Волгограде в День Победы

Александр Куликов ИА REGNUM Репетиция воздушного парада в Волгограде в День Победы

Александр Куликов ИА REGNUM Репетиция воздушного парада в Волгограде в День Победы

Александр Куликов ИА REGNUM Репетиция воздушного парада в Волгограде в День Победы

Александр Куликов ИА REGNUM Репетиция воздушного парада в Волгограде в День Победы

Александр Куликов ИА REGNUM Репетиция воздушного парада в Волгограде в День Победы

Александр Куликов ИА REGNUM Репетиция воздушного парада в Волгограде в День Победы

Александр Куликов ИА REGNUM Репетиция воздушного парада в Волгограде в День Победы

Александр Куликов ИА REGNUM Репетиция воздушного парада в Волгограде в День Победы

Александр Куликов ИА REGNUM Репетиция воздушного парада в Волгограде в День Победы

Александр Куликов ИА REGNUM Репетиция воздушного парада в Волгограде в День Победы

Александр Куликов ИА REGNUM Репетиция воздушного парада в Волгограде в День Победы

Александр Куликов ИА REGNUM Репетиция воздушного парада в Волгограде в День Победы

Александр Куликов ИА REGNUM Репетиция воздушного парада в Волгограде в День Победы

Александр Куликов ИА REGNUM Репетиция воздушного парада в Волгограде в День Победы