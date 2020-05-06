Утром 6 мая аэростаты с патриотическими плакатами стартовали от музея-панорамы «Сталинградская битва», пролетели над Мамаевым курганом, несколькими районами Волгограда и сели за городом.

Александр Куликов ИА REGNUM Подготовка к полету аэростатов над Волгоградом. Вид аэростата изнутри

Александр Куликов ИА REGNUM Подготовка к полету аэростатов над Волгоградом. Наполнение аэростата горячим воздухом

Александр Куликов ИА REGNUM Подготовка к полету аэростатов над Волгоградом

Александр Куликов ИА REGNUM Подготовка к полету аэростатов над Волгоградом. Экипаж Аэростата

Аэростаты с плакатами патриотической тематики стартовали от музея-панорамы «Сталинградская битва», пролетели над Мамаевым курганом, несколькими районами Волгограда и сели за городом.

«Сегодня мы совершаем пробный полет и тестируем баннер «Родина-мать зовет!», — рассказал руководитель проекта, опытный пилот Сергей Латыпов. — Мы его смонтировали и удостоверились, что все сделано качественно. Параметры полета будут меняться в процессе. От изменения высоты меняется направление ветра. Сегодня, например, мы планировали полет на север, но затем ветер подул на юг, наберем высоту — снова пойдем на север, пролетим над городом и приземлился за ним».

Александр Куликов ИА REGNUM Подготовка к полету аэростатов над Волгоградом. Транспарант «Родина-мать зовет!»

Александр Куликов ИА REGNUM Подготовка к полету аэростатов над Волгоградом. Старт аэростатов

Александр Куликов ИА REGNUM Подготовка к полету аэростатов над Волгоградом. Транспарант «Родина-мать зовет!»

Александр Куликов ИА REGNUM Подготовка к полету аэростатов над Волгоградом. Прохожие снимают на мобильный телефон полет аэростатов

Александр Куликов ИА REGNUM Подготовка к полету аэростатов над Волгоградом

Александр Куликов ИА REGNUM Подготовка к полету аэростатов над Волгоградом. Прохожие снимают на мобильный телефон полет аэростатов

Александр Куликов ИА REGNUM Восход над Волгой

Аэростаты должны были парить над Волгоградом с 5 по 9 мая, но погодные условия не позволили, поэтому в следующий раз воздушные шары поднимутся в небо в День Победы 9 мая.

Александр Куликов ИА REGNUM Подготовка к полету аэростатов над Волгоградом. Старт аэростатов

Александр Куликов ИА REGNUM Подготовка к полету аэростатов над Волгоградом. Старт аэростатов

Александр Куликов ИА REGNUM Летящий аэростат на фоне Панорамы Сталинградской битвы

Александр Куликов ИА REGNUM Летящие аэростаты на фоне стелы «Сталинград был закатом немецко-фашисткой армии»