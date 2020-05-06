Утром 6 мая аэростаты с патриотическими плакатами стартовали от музея-панорамы «Сталинградская битва», пролетели над Мамаевым курганом, несколькими районами Волгограда и сели за городом.
Александр Куликов ИА REGNUM
Подготовка к полету аэростатов над Волгоградом. Вид аэростата изнутри
Александр Куликов ИА REGNUM
Подготовка к полету аэростатов над Волгоградом. Наполнение аэростата горячим воздухом
Александр Куликов ИА REGNUM
Подготовка к полету аэростатов над Волгоградом
Александр Куликов ИА REGNUM
Подготовка к полету аэростатов над Волгоградом. Экипаж Аэростата
Аэростаты с плакатами патриотической тематики стартовали от музея-панорамы «Сталинградская битва», пролетели над Мамаевым курганом, несколькими районами Волгограда и сели за городом.
«Сегодня мы совершаем пробный полет и тестируем баннер «Родина-мать зовет!», — рассказал руководитель проекта, опытный пилот Сергей Латыпов. — Мы его смонтировали и удостоверились, что все сделано качественно. Параметры полета будут меняться в процессе. От изменения высоты меняется направление ветра. Сегодня, например, мы планировали полет на север, но затем ветер подул на юг, наберем высоту — снова пойдем на север, пролетим над городом и приземлился за ним».
Александр Куликов ИА REGNUM
Подготовка к полету аэростатов над Волгоградом. Транспарант «Родина-мать зовет!»
Александр Куликов ИА REGNUM
Подготовка к полету аэростатов над Волгоградом. Старт аэростатов
Александр Куликов ИА REGNUM
Подготовка к полету аэростатов над Волгоградом. Транспарант «Родина-мать зовет!»
Александр Куликов ИА REGNUM
Подготовка к полету аэростатов над Волгоградом. Прохожие снимают на мобильный телефон полет аэростатов
Александр Куликов ИА REGNUM
Подготовка к полету аэростатов над Волгоградом
Александр Куликов ИА REGNUM
Подготовка к полету аэростатов над Волгоградом. Прохожие снимают на мобильный телефон полет аэростатов
Александр Куликов ИА REGNUM
Восход над Волгой
Аэростаты должны были парить над Волгоградом с 5 по 9 мая, но погодные условия не позволили, поэтому в следующий раз воздушные шары поднимутся в небо в День Победы 9 мая.
Александр Куликов ИА REGNUM
Подготовка к полету аэростатов над Волгоградом. Старт аэростатов
Александр Куликов ИА REGNUM
Подготовка к полету аэростатов над Волгоградом. Старт аэростатов
Александр Куликов ИА REGNUM
Летящий аэростат на фоне Панорамы Сталинградской битвы
Александр Куликов ИА REGNUM
Летящие аэростаты на фоне стелы «Сталинград был закатом немецко-фашисткой армии»