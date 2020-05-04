2 мая в Волгограде провели тренировку праздничного салюта, который состоится 9 мая в честь Дня Победы. Сводные артиллерийские расчеты мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) отработали выстрелы из 12-ти 76-мм легендарных дивизионных пушек ЗИС-3 холостыми боеприпасами для звукового сопровождения салютных установок 2А85. В День Победы, 9 мая, над Волгоградом прогремит 30 артиллерийских залпов продолжительностью не менее 15 минут.

Александр Куликов ИА REGNUM Отработка порядка действий при выполнении выстрелов из орудий времен Великой Отечественной войны

Александр Куликов ИА REGNUM Отработка порядка действий при выполнении выстрелов из орудий времен Великой Отечественной войны 12-ти 76-мм легендарных дивизионных пушек ЗИС-3 холостыми боеприпасами для звукового сопровождения салютных установках 2А85

Александр Куликов ИА REGNUM Отработка порядка действий при выполнении выстрелов из орудий времен Великой Отечественной войны 12-ти 76-мм легендарных дивизионных пушек ЗИС-3 холостыми боеприпасами для звукового сопровождения салютных установках 2А85

Александр Куликов ИА REGNUM Отработка порядка действий при выполнении выстрелов из орудий времен Великой Отечественной войны

Александр Куликов ИА REGNUM Отработка порядка действий при выполнении выстрелов из орудий времен Великой Отечественной войны

Александр Куликов ИА REGNUM Отработка порядка действий при выполнении выстрелов из орудий времен Великой Отечественной войны

Александр Куликов ИА REGNUM Отработка порядка действий при выполнении выстрелов из орудий времен Великой Отечественной войны 12-ти 76-мм легендарных дивизионных пушек ЗИС-3 холостыми боеприпасами для звукового сопровождения салютных установках 2А85

Александр Куликов ИА REGNUM Отработка порядка действий при выполнении выстрелов из орудий времен Великой Отечественной войны

Напомним, что в связи с карантинными мерами, программа празднования 75-летия Победы сильно урезана, перенесены многочисленные массовые мероприятия, часть из них будет проходить в онлайн-формате.

Александр Куликов ИА REGNUM Отработка порядка действий при выполнении выстрелов из орудий времен Великой Отечественной войны 12-ти 76-мм легендарных дивизионных пушек ЗИС-3 холостыми боеприпасами для звукового сопровождения салютных установках 2А85

Александр Куликов ИА REGNUM Отработка порядка действий при выполнении выстрелов из орудий времен Великой Отечественной войны

Александр Куликов ИА REGNUM Отработка порядка действий при выполнении выстрелов из орудий времен Великой Отечественной войны

Александр Куликов ИА REGNUM Отработка порядка действий при выполнении выстрелов из орудий времен Великой Отечественной войны 12-ти 76-мм легендарных дивизионных пушек ЗИС-3 холостыми боеприпасами для звукового сопровождения салютных установках 2А85

Александр Куликов ИА REGNUM Отработка порядка действий при выполнении выстрелов из орудий времен Великой Отечественной войны

Александр Куликов ИА REGNUM Отработка порядка действий при выполнении выстрелов из орудий времен Великой Отечественной войны

Александр Куликов ИА REGNUM Отработка порядка действий при выполнении выстрелов из орудий времен Великой Отечественной войны 12-ти 76-мм легендарных дивизионных пушек ЗИС-3 холостыми боеприпасами для звукового сопровождения салютных установках 2А85

Александр Куликов ИА REGNUM Отработка порядка действий при выполнении выстрелов из орудий времен Великой Отечественной войны

Александр Куликов ИА REGNUM Отработка порядка действий при выполнении выстрелов из орудий времен Великой Отечественной войны

Александр Куликов ИА REGNUM Отработка порядка действий при выполнении выстрелов из орудий времен Великой Отечественной войны

Александр Куликов ИА REGNUM Отработка порядка действий при выполнении выстрелов из орудий времен Великой Отечественной войны