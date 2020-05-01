В подмосковной Балашихе в первый день мая рабочие приступили к покраске бордюров и остановок. Несмотря на установившуюся теплую погоду, жители стараются соблюдать правила карантина, поэтому работам на улицах почти ничто не мешает, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Утро 1 мая дорожные рабочие и строители начали с уборки улиц и весенней покраски оград, остановок и бордюров. Машин на проезжей части почти не было, как не было и пешеходов, за исключением сотрудников служб доставки еды и коммунальщиков. Во второй половине дня в городе все-таки можно было встретить гуляющих с детьми жителей, но их было немного.

С наступлением тепла город преобразился. Большинство кустарников покрыты молодыми листьями, зацвели плодовые деревья. Также вокруг жилых домов разбито много цветочных клумб, в том числе самодельных, за которыми ухаживают местные жители.