В условиях сложной эпидемиологической ситуации и запрета проведения массовых мероприятий священный для всего народа праздник — День Победы — приобретает в этом году особое значение. Акценты сместились в сторону увековечивания памяти о миллионах погибших и их подвигах, а это сделать можно, и не выходя из дома. В столице Чувашии ключевые проекты в честь 75-летия Великой Победы связаны с земляками-героями, самый масштабный из них — «Улицы Героев в Чебоксарах», который реализуется третий месяц и трансформирован в дистанционный формат. Он через творчество укрепляет незримую связь между поколением прадедов и современными детьми, заставляя школьников задумываться об истинных героях.

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне мэрия Чебоксар поддержала инициативу благотворительного фонда «Возрождение», запустив масштабный проект для детей «Улицы Героев в Чебоксарах». За два месяца участниками проекта стали 26 тыс. ребят.

«Основная цель проекта — познакомить школьников с героическим подвигом участников Великой Отечественной войны, в честь которых названы улицы Чебоксар», — говорит глава администрации чувашской столицы Алексей Ладыков.

Организаторы отмечают, что проект «Улицы Героев в Чебоксарах» позволяет не только расширять знания об истории и сохранять паять о героизме земляков, но и формировать у школьников «гражданственность, патриотизм, активную жизненную позицию». Ведь зачастую бывает так, что названия улиц дети слышали, но вот рассказать о выдающихся земляках, именем которых они названы, не могут. И это касается не только детей.

«Мы надеемся, что «Улицы героев» подхватят остальные города и районы республики, а может, даже и другие регионы страны. И юное население России больше будет интересоваться настоящими героями, а не выдуманными из зарубежных комиксов», — отмечает автор проекта, представитель фонда «Возрождение» Наталья Николаева.

А если изучать истории их подвигов, то можно убедиться, что это и есть настоящие супергерои.

О важности сохранения памяти ранее не раз говорил врио главы Чувашии Олег Николаев, задав общий тренд в проведении мероприятий и акций.

«Только памятью сильна наша нация. Только памятью о тех людях, которые, не жалея себя, сотворили этот День Победы, мы можем жить дальше. Тем более это очень важно в той ситуации, когда мы с вами являемся свидетелями неоднократных попыток искажения исторических моментов, исторической истины о роли советского народа в этой войне», — отмечал Олег Николаев на встрече с ветеранами в марте 2020 года.

Герои глазами детей

Проект стартовал в марте на базе лицея № 4, где школьники подготовили театрализованную постановку. Эстафету приняла начальная школа № 2, где прошёл фестиваль театрализованных постановок в честь 75-летия Победы,

«Никто не остался равнодушным к происходящему на сцене — ни зрители, ни почётные гости праздника. Фронтовые будни, письмо танкиста-орденоносца матери в передышке между боями, тяжёлое сражение пехоты на Безымянной высоте… Судьба матери, проводившей на войну двоих своих сыновей, и мечты девчонок-летчиц о Победе и будущей семье… Все эти события, как кадры старой кинопленки, пронеслись перед глазами притихших зрителей», — отмечали тогда зрители.

«Ты словно становишься к этим событиям ближе, они перестают быть историей и становятся частью тебя», — делились своими впечатлениями сами ребята.

Проект охватил другие школы города, где организовывали уроки мужества, фестивали театрализованных постановок, литературных и вокально-хореографических композиций, конкурсы рисунков. Юные актеры инсценируют отрывки рассказов, участвуют в литературно-музыкальных композициях, рассказывают стихи. Свыше 5 тысяч школьников приняли участие в фестивале литературных композиций, при этом 75 победителей школьных туров в эфире детского радио ежедневно рассказывают стихотворения о войне.

Один из основных этапов проекта — фестиваль рисунков: ребята иллюстрируют подвиги своих дедов и прадедов, а затем созданные работы составляют основу школьных выставок. По данным администрации Чебоксар, в нём приняли участие более 25 тыс. детей. А 300 лучших работ, отобранных по итогам проекта, можно будет увидеть на предприятиях и организациях города в составе передвижной выставки.

Также горадминистрация Чебоксар запустила акцию «Мы помним, мы гордимся», где всем школьникам предлагается вспомнить и написать сочинение на одну из трех тем: «Победа. Память поколений», «Герой войны. Один из миллионов», «Письмо на фронт». В ходе отборочного этапа в школах определят девять лучших работ, которые направят для участия в городском этапе. Победителей ждут подарки.

В мае в школах начнут размещать информационные стенды, рассказывающие о подвигах жителей Чувашии и Чебоксар в тылу и на полях сражений. Кроме того, для ребят выпущен иллюстрированный сборник о Героях Великой Отечественной войны с кратким описанием их подвигов.

Проект перешёл на дистанционный формат. Школьникам предлагается самим дополнить журнал (полученный в марте на фестивале театрализованных постановок) рассказами и иллюстрациями о подвигах героев, в честь которых названы улицы города, а также историями о своих дедах и прадедах — участниках войны. А 7 мая во всех школах города в онлайн-формате пройдет единый урок Победы.

«Мы хотим, чтобы каждый ребенок знал, что есть в нашей истории герои, которыми нужно гордиться», — отмечает автор проекта Наталья Николаева.

Уличные проекты

Проект вылился на улицы: к 9 Мая в Чебоксарах на улицах, названных в честь знаменитых участников Великой Отечественной войны, устанавливаются информационные стенды под единым названием «У Победы есть имя». Жители и гости могут ознакомиться с биографией героев, прочитать о доблестных подвигах своего земляка, именем которого названа улица. В Чебоксарах планируется установить около трёх десятков таких стендов.

«Уличные» проекты обогатила и дополнила инициатива минкультуры республики «Искусство Победы»: в конце апреля копии полотен из собрания Чувашского государственного художественного музея появились на основных улицах и магистрали республики, остановочных павильонах, у памятников и кольцевых развязок. Размещаются картины, написанные художниками о войне. В числе первых размещены работы чувашских художников Никиты Сверчкова («Бронепоезд «Комсомол Чувашии», «На переправе») и Николая Овчинникова («Память», «Ворошилов на Ленинградском фронте»).

«Юбилей Победы должен быть ярким, заметным. Память о подвиге нашего народа объединяет нас, это важно особенно сегодня. Всего для арт-проекта было отобрано 28 картин. Полотна оцифрованы, и в течение недели более 500 баннеров с картинами украсят все улицы республики», — отметила министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Роза Лизакова.

«У Победы есть имя»

Вспомним поименно Героев СССР, совершивших подвиги во время Великой Отечественной войны и увековеченных в наименованиях улиц в Чебоксарах.

Анисимов Яков Анисимович (1906—1944) родился в Моргаушском районе Чувашии. Воевал в Первом украинском партизанском полку, а затем заместителем командира стрелкового батальона по строевой части. В 1945 году ему присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

Вот что написано о подвиге в наградном листе Якова Анисимова:

«…В боях при форсировании реки Дунай и расширении плацдарма на правом берегу в районе населенного пункта Эрчи (Венгрия) с 4 на 5 декабря 1944 года тов. Анисимов проявил мужество и геройство. Под ураганным огнем противника, переправившись во главе передовой группы второго стрелкового батальона, тов. Анисимов лично руководил операцией на западном берегу по захвату плацдарма для форсирования всего батальона. Подплывая к берегу, тов. Анисимов дал команду: «Гранату к бою! Вперед!» Бойцы, воодушевленные своим командиром, дружно бросились из лодок, забросав противника гранатами, ворвались в траншеи и завязали рукопашный бой. Выбив противника из первых траншей, группа Анисимова начала продвигаться вперед, обеспечивая успешную высадку батальону. В этой схватке Анисимов лично уничтожил гранатой пулемет противника с расчетом. Ведя ожесточенный бой в траншеях, группа продвигалась вперед по заданному маршруту, очищая село Эрчи от немецко-венгерских фашистов.

В критическую минуту боя тов. Анисимов поднялся в атаку и увлек своим примером весь личный состав. Контратаки немцев провалились, завоеванный плацдарм прочно удерживался гвардейцами тов. Анисимова. В этом бою гвардии капитан Анисимов пал смертью храбрых».

Афанасьев Михаил Николаевич (1919—1942) родился в Чебоксарах. С фашистами воевал на Южном фронте летчиком-бомбардировщиком. Во время боевых вылетов уничтожал скопления вражеских войск, аэродромы, эшелоны, переправы противника. В конце февраля 1942 года бомбардировщик 23-летнего чебоксарца был сбит и приземлился в тылу противника, в ходе ожесточенного боя Афанасьев геройски погиб.

Боголюбов Александр Николаевич (1900—1956) родился в Чебоксарах. В период Великой Отечественной войны был начальником штаба армии, первым заместителем начальника оперативного управления Генштаба, начальником штаба Северо-Западного, 1-го Украинского, 2-го Белорусского фронтов. За умелое составление плана наступательных операций, умелое управление штабами в 1945 году присвоено звание Героя Советского Союза.

Винокуров Вячеслав Петрович (1913—1942) родился в Новосибирской области, но семья переехала в Чебоксары, где он и провёл детство. В 30-х годах окончил бронетанковую школу, служил на Дальнем Востоке, участвовал в боях с японскими захватчиками у острова Хасан. В 1938 году ему присвоено звание Героя Советского Союза. В Великую отечественную войну служил в штабе Западного фронта, командовал 200-й бронетанковой бригадой. Участвовал в боях под Москвой и на Смоленщине. 30 ноября 1942 года геройски погиб под городом Сычевка Смоленской области, где ему впоследствии был установлен памятник.

Гастелло Николай Францевич (1907—1941) родился в Москве, окончил школу военных летчиков. Участвовал в боях на р. Халхин-Гол и в советско-финляндской войне. Вначале был командующим эскадрильей 207-го авиаполка. 26 июня 1941 года во время бомбежки вражеской танковой колонны у самолета был пробит бензобак и возник пожар. Экипаж во главе с Гастелло не покинул самолет на парашютах, а направил горящую машину на скопление вражеских сил, в результате чего был нанесен существенный ущерб противнику. Присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

Кочетов Александр Васильевич (1919—1994) родился в Алатыре. Во время Великой Отечественной войны совершил 262 боевых вылета, провёл 67 воздушных боев, в которых сбил лично 19 и в составе группы три самолета противника. 13 апреля 1943 года за мужество и отвагу, проявленную в боях с врагами, ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

Алексей Романович Логинов (1903—1943) родился в деревне Обыково Атаевской волости Курмышского уезда Казанской губернии (ныне — Красночетайский район). В 1941 году был призван на фронт. С 17 декабря 1941 по 28 сентября 1943 года выполнял боевые задачи в должности командира пятой стрелковой роты 1183-го стрелкового полка 356-й стрелковой дивизии. В сентябре 1943 года взвод под руководством Логинова принял бой с фашистами у железнодорожной станции Репки, а затем в деревне Новоселки Черниговской области Украины. За два дня боев бойцами взвода было уничтожено около сотни солдат и офицеров противника, пленено более 150 человек. Лично Логиновым было уничтожено 15 гитлеровцев.

С 27 на 28 сентября 1943 года командир штурмовой группы Логинов с 20 бойцами одним из первых начали форсирование Днепра. Группа успешно высадилась на правом берегу и закрепилась на высоте. В течение всего дня отбивала многочисленные атаки противника, отстояв высоту до прихода основных сил 356-й стрелковой дивизии. 28 сентября 1943 года Логинов от полученных ранений скончался. 15 января 1944 года ему присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали «Золотая Звезда» и ордена Ленина (посмертно).

Орлов Федот Никитич (1913— 988) родился в Ядринском районе. После окончания курсов военных летчиков служил в отряде Николая Гастелло. Только за полтора года войны со своим отрядом уничтожил 93 вражеских самолета, более 50 танков, десятки вражеских эшелонов с боеприпасами и горючим. В 1942 году Орлову присвоено звание Героя Советского Союза.

Рихард Зорге (1895—1944) родился в Баку. Находясь в качестве корреспондента немецких газет в Германии, Китае и Японии, добывал ценную развединформацию для разведывательных органов СССР. Одним из первых сообщил сравнительно точные данные о количестве немецких дивизий, сосредоточенных летом 1941 года на границах СССР, дату вражеского вторжения и общую схему плана военных действий немецко-фашистских войск. 5 ноября 1964 года указом Президиума Верховного Совета СССР Рихарду Зорге было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

Сапожников Михаил Александрович (1920—1979) вырос в Чебоксарах, где учился в аэроклубе. С первых дней воевал в составе 48-го гвардейского авиаполка дальних разведчиков. Совершил 113 успешных вылетов в глубокий тыл противника. Им обнаружены и подтверждены фотодокументами важнейшие сведения о скоплении вражеских войск. Участвовал в обороне Сталинграда. В 1944 году ему присвоено звание Героя Советского Союза.

Уруков Виталий Иванович (1919—1945) родился в Шемуршинском районе Чувашии. Командовал мотомеханизированными подразделениями и частями. Участвовал в боях под Ржевом, Курском, Киевом, на Днепре, на Сандомирском плацдарме, при проведении Висло-Одерской операции. В 1945 году присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

В составе 324-й Верхнеднепровской Краснознаменной стрелковой дивизии воевали уроженцы Чувашии. Начиная с Чебоксар, они прошли тысячу километров и закончили войну в Берлине.

При подготовке информации использованы материалы администрации Чебоксар и книги П. Т. Трофимова «Наши земляки — Герои Советского Союза».