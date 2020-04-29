Начнем с главного номера журнала за эти два года. Сдвоенный номер за май-июнь 1945 года получился на удивление скромным, Победе в чистом виде посвящены лишь несколько страниц, в остальном журнал не отличается от обычных выпусков 1944—1945 годов. Первая и последняя страница обложки, обращение Сталина к народу, веселая солдатская песенка Сергея Михалкова «Сторонка родная» и все.

И.В. Сталин (Мурзилка, 1945 год, №5−6) Товарищи! Соотечественники и соотечественницы! Наступил великий день победы над Германией. Фашистская Германия, поставленная на колени Красной Армией и войсками наших союзников, признала себя побеждённой и объявила безоговорочную капитуляцию. 7 мая был подписан в городе Реймсе предварительный протокол капитуляции. 8 мая представители немецкого главнокомандования в присутствии представителей Верховного Командования союзных войск и Верховного Главнокомандования советских войск подписали в Берлине окончательный акт капитуляции, исполнение которого началось с 24 часов 8 мая. Зная волчью повадку немецких заправил, считающих договора и соглашения пустой бумажкой, мы не имеем основания верить им на слово. Однако сегодня с утра немецкие войска во исполнение акта капитуляции стали в массовом порядке складывать оружие и сдаваться в плен нашим войскам. Это уже не пустая бумажка. Это—действительная капитуляция вооружённых сил Германии. Правда, одна группа немецких войск в районе Чехословакии всё ещё уклоняется от капитуляции. Но я надеюсь, что Красной Армии удастся привести ее в чувство. Теперь мы можем с полным основанием заявить, что наступил исторический день окончательного разгрома Германии, день великой победы нашего народа над германским империализмом.

Дальше в журнале уже традиционная Лесная газета, публикация которой возобновилась в июле 1944 года, «Сказка о потерянном времени» Евгения Шварца и другие привычные рубрики.

Июльский номер еще поддерживает и развивает тему Победы, но тоже без излишнего пафоса и размаха.

Солнце в трубу золотую трубит — Слава герою-бойцу! Враг ненавистный смят и разбит — Слава герою-бойцу!

Е. Трутнева, Победа

Это соответствует стилю и редакционной политике журнала в эти два года войны. Резкие и жесткие антифашистские публикации 1942 года уступили место тщательно спланированной и продуманной сетке публикаций. В журнале нет сводок с фронта, но есть былины про русских богатырей, которые непременно одерживают верх над всякой нечистью. Нет карикатур, высмеивающих фашистов, но есть рассказы и стихи о мужественных советских воинах, пионерах, которые учатся на славу, про девчонок и мальчишек, которые мечтают стать медсестрами и танкистами, чтобы уже не только защищать Родину, но освобождать мир от фашизма.

Пробежимся по номерам журнала за 1944−1945 годы и посмотрим, как журнал умело отвлекал ребят от тягот военного времени и поддерживал уверенность в Победе. Ссылки на подшивки вы найдете в конце статьи.

1944 год, №1 (январь)

Стихи Сергея Михалкова «Русские богатыри«

Как в наши дни, так в старину —Сто лет тому назад,Всегда была игра в войнуЛюбимой у ребят.

На развороте — незамысловатая настольная игра, текст для котрой придумали Наталья Кончаловская и Рина Зеленая. Кубик и несколько фишек ‑ и можно играть.

1944 год, №4 (апрель)

Начинается публикация русских былин. Первая — «Никита Кожемяка» с иллюстрациями Алисы Порет. Фирменный котенок Евгения Чарушина как иллюстрация к стихотворной загадке Елены Благининой «Что со мной».

А вот сижу — не двинусь, И даже не зевну,Не тронусь и не кинусь, Хвостом не шевельну.

Мурзилка, 1944 год, №4, Что со мной?

Неожиданное бравурное упоминание союзников на последней странице обложки. До открытия второго фронта еще несколько месяцев.

Да здравствует победа англо-советско-американского боевого союза над злейшими врагами человечества — немецко-фашистскими поработителями!

Мурзилка, 1944 год, №4

1944 год, №7 (июль)

Возобновляется выпуск «Лесной газеты»

Ребята! Двадцать лет назад в журнале «Новый Робинзон» писатель Виталий Валентинович Бианки стал выпускать «Лесную газету». Эту газету читали ещё ваш и отцы, которые были и её аккуратными корреспондентами. Теперь ваши отцы храбро бьют немцев на фронте. Изучение природы, которым они занимались в детстве, много помогает им на войне. «Мурзилка» решил возобновить издание «Лесной газеты» и с этого номера будет ежемесячно её печатать.

И действительно, все последующие выпуски журнала включают выпуски «Лесной газеты» — занимательных и поучительных рассказов о природе, лесах, полях, тундре, о жизни их обитателей.

1944 год, №10−11 (октябрь-ноябрь)

Публикуется большое стихотворение Самуила Маршака «Почта военная»

Кто стучится в дверь ко мнеС толстой сумкой на ремне?Это тот, кого мне надо,Ну, конечно, это он —Письмоносец Ленинграда,Ленинградский почтальон.

1944 год, №10-11 (октябрь-ноябрь)

1944 год, №12 (декабрь) Новогодний выпуск

Неожиданно на страницах журнала появляются стихиКорнея Чуковского. Сразу два новогодних стихотворения. Одно официальное (насколько Чуковский может быть официален)

Мурзилка, 1944 год, №12, К. Чуковский, Елка нового 45-го года

Второе — просто веселое с веселой картинкой Алисы Порет.

Да, весёлые ёлки опятьБудут детям огнями сиять.А давно ли над нашими ёлкамиЗлые пули свистели и щёлкали,И, насупившись, тёмные елиДень за днём исподлобья глядели,Как тупой кровожадный злодейИстязал и калечил детей!Но горе прошло.В городах и посёлкахНавеки свободной родной стороныОпять, как бывало, весёлые ёлкиПовсюду для наших детей зажжены.

К. Чуковский, Елка нового 45-го года (фрагмент)

Мурзилка, 1944 год, №12, К. Чуковский, Елка

Продолжая тему Чуковского, заглянем вперед, в ноябрь 1945 года. В том выпуске «Мурзилка» начнет публиковать последнюю большую сказку поэта «Бибигон». Вообще публикация стихов Чуковского — это смело, ведь поэт в марте 1944 года попал под серьезную раздачу из-за сказки «Одолеем Бармалея», опубликованной в газете «Пионерская правда» еще в 1942 году.

К. Чуковский, Бибигон: самая чудесная сказка Я подошёл ближе и увидел, что в кустике что-то живое, вроде как бы мышь или яще­рица. Но нет, это не мышь и не ящерица, а маленький живой человечек. Я и не знал, что такие бывают на свете. Маленький, словно игрушечный! Словно это не человечек, а кукла. И в руке у него крохотная шпага.

Мурзилка, 1945 год, №11, К. Чуковский, Бибигон

Закончим обзор стихами Михалкова «Мы тоже воюем» из февральского номера за 1945 год:

— Мой верный друг— мой миномёт

По-немцам бить не устаёт.

Трепещет враг при свисте мин.

Не отстоит он свой Берлин!

Вот так журнал воевал вместе со всей страной и победил. И стал жить дальше, развлекать и образовывать маленьких граждан победившей фашизм страны.

Ссылки на подшивки журнала в коллекции Национальной электронной детской бибилиотеки

Мурзилка, 1944 год

Мурзилка, 1945 год

А еще можно посмотреть, что печатали в журнале перед войной (1939−1941 гг.) и впервые военные годы (1942−1943 гг.)