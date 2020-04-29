«Мурзилка» в 1944-1945 гг- Детям о войне
Начнем с главного номера журнала за эти два года. Сдвоенный номер за май-июнь 1945 года получился на удивление скромным, Победе в чистом виде посвящены лишь несколько страниц, в остальном журнал не отличается от обычных выпусков 1944—1945 годов. Первая и последняя страница обложки, обращение Сталина к народу, веселая солдатская песенка Сергея Михалкова «Сторонка родная» и все.
Дальше в журнале уже традиционная Лесная газета, публикация которой возобновилась в июле 1944 года, «Сказка о потерянном времени» Евгения Шварца и другие привычные рубрики.
Июльский номер еще поддерживает и развивает тему Победы, но тоже без излишнего пафоса и размаха.
Солнце в трубу золотую трубит — Слава герою-бойцу! Враг ненавистный смят и разбит — Слава герою-бойцу!
Е. Трутнева, Победа
Это соответствует стилю и редакционной политике журнала в эти два года войны. Резкие и жесткие антифашистские публикации 1942 года уступили место тщательно спланированной и продуманной сетке публикаций. В журнале нет сводок с фронта, но есть былины про русских богатырей, которые непременно одерживают верх над всякой нечистью. Нет карикатур, высмеивающих фашистов, но есть рассказы и стихи о мужественных советских воинах, пионерах, которые учатся на славу, про девчонок и мальчишек, которые мечтают стать медсестрами и танкистами, чтобы уже не только защищать Родину, но освобождать мир от фашизма.
Пробежимся по номерам журнала за 1944−1945 годы и посмотрим, как журнал умело отвлекал ребят от тягот военного времени и поддерживал уверенность в Победе. Ссылки на подшивки вы найдете в конце статьи.
1944 год, №1 (январь)
Стихи Сергея Михалкова «Русские богатыри«
Как в наши дни, так в старину —Сто лет тому назад,Всегда была игра в войнуЛюбимой у ребят.
На развороте — незамысловатая настольная игра, текст для котрой придумали Наталья Кончаловская и Рина Зеленая. Кубик и несколько фишек ‑ и можно играть.
1944 год, №4 (апрель)
Начинается публикация русских былин. Первая — «Никита Кожемяка» с иллюстрациями Алисы Порет. Фирменный котенок Евгения Чарушина как иллюстрация к стихотворной загадке Елены Благининой «Что со мной».
А вот сижу — не двинусь, И даже не зевну,Не тронусь и не кинусь, Хвостом не шевельну.
Неожиданное бравурное упоминание союзников на последней странице обложки. До открытия второго фронта еще несколько месяцев.
1944 год, №7 (июль)
Возобновляется выпуск «Лесной газеты»
И действительно, все последующие выпуски журнала включают выпуски «Лесной газеты» — занимательных и поучительных рассказов о природе, лесах, полях, тундре, о жизни их обитателей.
1944 год, №10−11 (октябрь-ноябрь)
Публикуется большое стихотворение Самуила Маршака «Почта военная»
Кто стучится в дверь ко мнеС толстой сумкой на ремне?Это тот, кого мне надо,Ну, конечно, это он —Письмоносец Ленинграда,Ленинградский почтальон.
1944 год, №12 (декабрь) Новогодний выпуск
Неожиданно на страницах журнала появляются стихиКорнея Чуковского. Сразу два новогодних стихотворения. Одно официальное (насколько Чуковский может быть официален)
Второе — просто веселое с веселой картинкой Алисы Порет.
Да, весёлые ёлки опятьБудут детям огнями сиять.А давно ли над нашими ёлкамиЗлые пули свистели и щёлкали,И, насупившись, тёмные елиДень за днём исподлобья глядели,Как тупой кровожадный злодейИстязал и калечил детей!Но горе прошло.В городах и посёлкахНавеки свободной родной стороныОпять, как бывало, весёлые ёлкиПовсюду для наших детей зажжены.
К. Чуковский, Елка нового 45-го года (фрагмент)
Продолжая тему Чуковского, заглянем вперед, в ноябрь 1945 года. В том выпуске «Мурзилка» начнет публиковать последнюю большую сказку поэта «Бибигон». Вообще публикация стихов Чуковского — это смело, ведь поэт в марте 1944 года попал под серьезную раздачу из-за сказки «Одолеем Бармалея», опубликованной в газете «Пионерская правда» еще в 1942 году.
Закончим обзор стихами Михалкова «Мы тоже воюем» из февральского номера за 1945 год:
— Мой верный друг— мой миномёт
По-немцам бить не устаёт.
Трепещет враг при свисте мин.
Не отстоит он свой Берлин!
Вот так журнал воевал вместе со всей страной и победил. И стал жить дальше, развлекать и образовывать маленьких граждан победившей фашизм страны.
Ссылки на подшивки журнала в коллекции Национальной электронной детской бибилиотеки
А еще можно посмотреть, что печатали в журнале перед войной (1939−1941 гг.) и впервые военные годы (1942−1943 гг.)