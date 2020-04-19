Праздничное Пасхальные богослужение прошло в храме Святителя Николая Чудотворца в городе Краснослободске Волгоградской области.

ИА REGNUM Пасхальные службы в Волгоградской области в период эпидемии коронавирусной инфекции

ИА REGNUM Пасхальная служба в Церкви Николая Чудотворца

ИА REGNUM Пасхальные службы в Волгоградской области в период эпидемии коронавирусной инфекции

ИА REGNUM Пасхальные службы в Волгоградской области в период эпидемии коронавирусной инфекции

ИА REGNUM Пасхальная служба в Церкви Николая Чудотворца

В ночь с 18 на 19 апреля пасхальное богослужение возглавил настоятель прихода протоиерей Димитрий Старшинин в сослужении клирика прихода иерея Виктора Шевченко.

ИА REGNUM Пасхальная служба в Церкви Николая Чудотворца

ИА REGNUM Пасхальная служба в Церкви Николая Чудотворца

ИА REGNUM Пасхальная служба в Церкви Николая Чудотворца

ИА REGNUM Пасхальная служба в Церкви Николая Чудотворца

ИА REGNUM Пасхальная служба в Церкви Николая Чудотворца

ИА REGNUM Пасхальная служба в Церкви Николая Чудотворца

ИА REGNUM Пасхальная служба в Церкви Николая Чудотворца

Перед самой полуночью торжественный благовест возвестил о наступлении великой минуты Праздника Воскресения Христова.

Священство в сопровождении певчих, с крестом, светильниками и фимиамом прошли крестным ходом вокруг храма с пением: «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небесех, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити». В это время с колокольни звучал пасхальный трезвон, а молящиеся шли в крестном ходе со свечами.

ИА REGNUM Пасхальная служба в Церкви Николая Чудотворца

ИА REGNUM Пасхальная служба в Церкви Николая Чудотворца

ИА REGNUM Пасхальная служба в Церкви Николая Чудотворца

ИА REGNUM Пасхальная служба в Церкви Николая Чудотворца

ИА REGNUM Пасхальная служба в Церкви Николая Чудотворца

ИА REGNUM Пасхальная служба в Церкви Николая Чудотворца

ИА REGNUM Пасхальная служба в Церкви Николая Чудотворца

Крестный ход завершился освящением пасхального хлеба — артоса, который в Светлую Субботу после Литургии будет раздаваться верующим. Затем состоялась Божественная Литургия.

ИА REGNUM Пасхальная служба в Церкви Николая Чудотворца

ИА REGNUM Пасхальная служба в Церкви Николая Чудотворца

ИА REGNUM Пасхальная служба в Церкви Николая Чудотворца

По окончании Пасхального богослужения настоятель прихода Димитрий Старшинин поздравил всех молящихся с праздником Светлого Христова Воскресения. Далее со словами поздравления к собравшимся обратился иерей Виктор Шевченко.

По окончании было совершено освящение пасок и куличей.

ИА REGNUM Пасхальная служба в Церкви Николая Чудотворца

ИА REGNUM Пасхальная служба в Церкви Николая Чудотворца