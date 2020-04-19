Пасхальная ночь в храмах Санкт-Петербурга должна была пройти без прихожан из-за угрозы коронавируса. Таково было решение светских и духовных властей. В главном соборе православного Петербурга оно было выполнено. Но в других храмах города те, кто очень хотел попасть внутрь, всё-таки смогли это сделать — с заднего хода и в режиме социальной дистанции.

Фотокорреспондент ИА REGNUM побывал у Казанского кафедрального собора, где проходила главная пасхальная служба Санкт-Петербурга, и у Спасо-Преображенского собора, где на Рождество любит бывать Владимир Путин — ведь здесь его крестили во младенчестве.

В первый день страстной седмицы митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий распорядился о том, что в период с 14 по 19 апреля богослужения в храмах епархии будут происходить без участия прихожан. Владыка попросил клириков и мирян «отнестись к этому с пониманием».

А Смольный еще в конце марта своим постановлением запретил посещение гражданами храмов и других религиозных учреждений, за исключением служителей и персонала.

В Пасхальную ночь у Казанского собора, фасад которого выходит на Невский проспект, дежурили несколько экипажей полиции, а вдоль Казанской улицы была припаркована дорожная техника, которую обычно используют для перекрытия улиц во время массовых гуляний и праздников.

Впрочем, в этот раз она не пригодилась — скопления прихожан у Казанского собора не наблюдалось. В храме шло богослужение, которое возглавил митрополит Варсонофий. Его транслировал в прямом эфире телеканал «Санкт-Петербург» с профессиональными комментариями ведущих. Судя по телетрансляции, в соборе находились только клирики, а также обеспечивающий «картинку» персонал и фотографы.

У Спасо-Преображенского собора картина была иной. «Парадный» проезд к нему со стороны Литейного проспекта был перекрыт полицией, а площадь перед бывшим главным воинским храмом Российской империи была полностью заблокирована машинами ДПС и тяжелой дорожной техникой.

Прихожан с фасадной стороны не наблюдалось, однако сотрудник полиции объяснил корреспонденту ИА REGNUM, что ворота с боковой стороны, от улицы Рылеева, открыты. Это было правдой. Через эти ворота люди могли зайти на территорию храма, а затем, также через «черный ход», попасть внутрь собора.

Несколько дежурных, охранники храма стояли у ворот и следили за тем, чтобы люди проходили по одному, с соблюдением дистанции, не создавая скопления. Однако семейные пары никто не разлучал.

Среди прошедших были люди разных возрастов — мужчины и женщины. Возможно, все они считаются… активистами-волонтерами, которым в нескольких городских храмах, по данным СМИ, полуофициально разрешили присутствовать на службе. В один из моментов задние ворота открыли пошире, и на территорию въехал автомобиль. Впрочем, там уже были припаркованы несколько машин.

Перед началом крестного хода ворота полностью закрыли. К этому моменту вокруг Спасо-Преображенского собора собралось примерно 70 человек. Люди со свечами и иконами в руках стояли у ограды храма, опорами которой являются трофейные пушки, захваченные русскими войсками во время русско-турецких войн. В масках и респираторах пришли немногие.

Сотрудники полиции, напротив, все были в масках. Выйдя из своих машин, следили за обстановкой, но их в итоге ничего не смутило — ни к одному человеку полицейские не подошли, никому не препятствовали.

На крестный ход по территории храма вышли только священнослужители, прихожан не было. Помолились у входа, раздались песнопения, с хоругвями и иконами обошли вокруг собора. Действие заняло не более пяти минут.

На возглас «Христос воскресе» громко откликнулись верующие за оградой. Один человек предложил совершить свой крестный ход, по Преображенской площади вокруг храма — но законопослушные и богобоязненные петербуржцы его призыв не поддержали. И люди постепенно начали расходиться, некоторые оставляли у ограды зажженные свечи. Эту Пасху они запомнят навсегда.