Парад в честь 75-летия Победы в Москве будет перенесён. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Причина такого шага понятна — ситуация с распространением коронавируса. Скорее всего, в другие даты пройдут и парады в регионах.

В Екатеринбурге до заявления Путина прошло уже две репетиции парада. 16 апреля прошла вторая. Сам парад всё равно будет. А пока — фоторепортаж с репетиции.

Алексей Колчин ИА REGNUM Военнослужащий во время репетиции парада Победы

Алексей Колчин ИА REGNUM Боевая машина пехоты БМП-3

Алексей Колчин ИА REGNUM Военная полиция на страже

Алексей Колчин ИА REGNUM Военная полиция на страже

Алексей Колчин ИА REGNUM Женищина снимает проходящую колонну автотехники на телефон

Алексей Колчин ИА REGNUM Женищина снимает проходящую колонну автотехники на телефон

Алексей Колчин ИА REGNUM Механизированная колонна Екатеринбургского гарнизона Центрального военного округа на репетиции парада Победы в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Механизированная колонна Екатеринбургского гарнизона Центрального военного округа на репетиции парада Победы в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Механизированная колонна Екатеринбургского гарнизона Центрального военного округа на репетиции парада Победы в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Механизированная колонна Екатеринбургского гарнизона Центрального военного округа на репетиции парада Победы

Алексей Колчин ИА REGNUM Механизированная колонна Екатеринбургского гарнизона Центрального военного округа на репетиции парада Победы

Алексей Колчин ИА REGNUM Механизированная колонна Екатеринбургского гарнизона Центрального военного округа на репетиции парада Победы

Алексей Колчин ИА REGNUM РХМ-6

Алексей Колчин ИА REGNUM Самоходная артиллерийская установка «Мста-С»

Алексей Колчин ИА REGNUM Самоходная пушка 2С7 «Малка»

Алексей Колчин ИА REGNUM Т-34