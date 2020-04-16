Репетиция парада Победы в Екатеринбурге — фоторепортаж
16 апреля 2020
Парад в честь 75-летия Победы в Москве будет перенесён. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Причина такого шага понятна — ситуация с распространением коронавируса. Скорее всего, в другие даты пройдут и парады в регионах.
В Екатеринбурге до заявления Путина прошло уже две репетиции парада. 16 апреля прошла вторая. Сам парад всё равно будет. А пока — фоторепортаж с репетиции.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Военнослужащий во время репетиции парада Победы
Алексей Колчин ИА REGNUM
Боевая машина пехоты БМП-3
Алексей Колчин ИА REGNUM
Военная полиция на страже
Алексей Колчин ИА REGNUM
Военная полиция на страже
Алексей Колчин ИА REGNUM
Женищина снимает проходящую колонну автотехники на телефон
Алексей Колчин ИА REGNUM
Женищина снимает проходящую колонну автотехники на телефон
Алексей Колчин ИА REGNUM
Механизированная колонна Екатеринбургского гарнизона Центрального военного округа на репетиции парада Победы в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
Механизированная колонна Екатеринбургского гарнизона Центрального военного округа на репетиции парада Победы в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
Механизированная колонна Екатеринбургского гарнизона Центрального военного округа на репетиции парада Победы в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
Механизированная колонна Екатеринбургского гарнизона Центрального военного округа на репетиции парада Победы
Алексей Колчин ИА REGNUM
Механизированная колонна Екатеринбургского гарнизона Центрального военного округа на репетиции парада Победы
Алексей Колчин ИА REGNUM
Механизированная колонна Екатеринбургского гарнизона Центрального военного округа на репетиции парада Победы
Алексей Колчин ИА REGNUM
РХМ-6
Алексей Колчин ИА REGNUM
Самоходная артиллерийская установка «Мста-С»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Самоходная пушка 2С7 «Малка»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Т-34
Алексей Колчин ИА REGNUM
Тяжёлая огнемётная система ТОС-1 «Солцепек»