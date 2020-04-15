Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты в среду, 15 апреля, продезинфицировали вагоностроительный завод филиала «Метровагонмаша» и прилегающую территорию в Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащий ЗВО проводит дезинфекцию вагоностроительного завода

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащий ЗВО проводит дезинфекцию вагоностроительного завода

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащий ЗВО в костюмах спецзащиты

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащий ЗВО проводит дезинфекцию вагоностроительного завода

Предприятие расположено на улице Седова, 45, в Невском районе города. Операция была необходима, чтобы не допустить распространения коронавируса и других вирусных инфекций.

Обеззаразили 25 тыс. кв. метров цехов, складов и технологических площадей. Это позволит завод вернуться к работе.

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащие ЗВО в костюмах спецзащиты

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащий ЗВО проводит дезинфекцию вагоностроительного завода

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащий ЗВО проводит дезинфекцию вагоностроительного завода

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащий ЗВО проводит дезинфекцию вагоностроительного завода

Военнослужащие были в средства индивидуальной защиты. Для специальной обработки они использовали специальные машины АРС-14КМ и войсковые комплекты ДКВ-1К.

Дарья Драй ИА REGNUM Дезинфекция территории вагоностроительного завода

Дарья Драй ИА REGNUM Машины АРС-14КМ

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащие ЗВО в костюмах спецзащиты

«В 26 регионах дислокации войск округа подразделениями радиационной, химической и биологической защиты уже проведена специальная обработка 11 тыс. объектов гражданской и военной инфраструктуры, дорог общего пользования. Общая площадь обработки составила около 1,8 млн кв. метров. Работа будет продолжена», — отметил командующий войсками Западного военного округа, генерал-полковник Александр Журавлёв.