Даёшь здоровье! Подвижная самоизоляция с детской литературой прошлого века
Недостаток двигательной активности — одна из основных проблем, которые принес человечеству технический прогресс. Режим самоизоляции как основной метод борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV2 усугубил эту проблему. Особенно сложно приходится детям, этим «вечным дрыгателям, вечным прыгателям». Но у любой проблемы есть решение, и большинство решений уже придуманы давно.
У решения этой проблемы простое и всем знакомое название — физкультура. Начнем сразу с практических советов из источников прошлого и даже позапрошлого века, немного поговорим о теоретическом обосновании необходимости занятий (если вы вдруг в этом сомневаетесь).
Ежедневная гимнастика. Выпуск № 5
Вставши утром с постели,Тело водой обмывай,Потом зарядку сделай, зарядку на-чи-най.Если тело зарядишь утром,В мышцах силу почувствуешь вдруг.Упражнение номер первыйДля наших пальцев и рук.Чтоб бегать, прыгать мог,Делай зарядку ног.Стальными быть должныМышцы рук и спины.Чтобы был человек, как экспресс,Тренируйте брюшной пресс.Для сердца и наших легкихОчень полезны поскоки.Чтоб телу вернулся покой,Сразу его успокой.Если будешь делать зарядку,Весь организм будет в порядке.«Физкультурная пионерия» (Даешь здоровье, 1925 год)
Цитата из сборника пьес «Даешь здоровье: сборник пьес» приобретает особую актуальность в современных условиях. Сборник издан в период активной борьбы Советской республики с инфекциями (туберкулезом, дифтерией, корью, скарлатиной), уносившими тысячи жизней. Справились тогда, справимся и сейчас!
Обратимся к истокам. Возможно, некоторые подходы, советы и упражнения получится использовать сейчас, не выходя из дома.
Издание 1834 года «Гимнастика для юношества, или основные правила различных упражнений, служащих к укреплению тела, к поддержанию здоровья и к образованию доброго темперамента» в самом названии указывает причины для занятий гимнастикой. Помимо чисто физических, немаловажной является «образование доброго темперамента».
Если вы не слышали о системе естественного укрепления здоровья и предохранения от болезней датчанина Йергена Петера Мюллера, то самое время открыть ее для себя и детей и начать постепенно применять.
Моя система для детей / И. П. Мюллер. — Москва: Издание Т-ва А. И. Мамонтова, 1913.
Система Мюллера была очень популярна в Европе на рубеже
Для тех, кто хочет начать с простого, предлагаем более современное и краткое руководство — «Как делать физкультурную зарядку».
Простые, не требующие дополнительного инвентаря упражнения, разработанные для детей разных возрастных групп, придутся очень кстати. Занимайтесь все вместе!
Если вы еще не уверены в необходимости физической активности, то вот вам последний аргумент — диафильм кандидата биологических наук В. Левенталя «Роль движений в сохранении здоровья».
Позанимались? Можно отдохнуть и почитать, но снова о физкультуре. Сборник веселых стихов и рассказов «На зарядку становись!» предназначен для изучения русского языка как иностранного. Это не страшно, даже удобно — везде проставлены ударения!
Не поддавайтесь гиподинамии! Ведите максимально возможный активный образ жизни. Здоровья вам и вашим близким.