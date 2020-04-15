Недостаток двигательной активности — одна из основных проблем, которые принес человечеству технический прогресс. Режим самоизоляции как основной метод борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV2 усугубил эту проблему. Особенно сложно приходится детям, этим «вечным дрыгателям, вечным прыгателям». Но у любой проблемы есть решение, и большинство решений уже придуманы давно.

У решения этой проблемы простое и всем знакомое название — физкультура. Начнем сразу с практических советов из источников прошлого и даже позапрошлого века, немного поговорим о теоретическом обосновании необходимости занятий (если вы вдруг в этом сомневаетесь).

Ежедневная гимнастика. Выпуск № 5

Ежедневная гимнастика (для школьников 11−13 лет). Листовку прикрепи к стене.

Национальная электронная детская библиотека Ежедневная гимнастика. Выпуск № 5 / — Москва : Детиздат ЦК ВЛКСМ, 1941.- 1 л.(4 с.)

Вставши утром с постели,Тело водой обмывай,Потом зарядку сделай, зарядку на-чи-най.Если тело зарядишь утром,В мышцах силу почувствуешь вдруг.Упражнение номер первыйДля наших пальцев и рук.Чтоб бегать, прыгать мог,Делай зарядку ног.Стальными быть должныМышцы рук и спины.Чтобы был человек, как экспресс,Тренируйте брюшной пресс.Для сердца и наших легкихОчень полезны поскоки.Чтоб телу вернулся покой,Сразу его успокой.Если будешь делать зарядку,Весь организм будет в порядке.«Физкультурная пионерия» (Даешь здоровье, 1925 год)

Цитата из сборника пьес «Даешь здоровье: сборник пьес» приобретает особую актуальность в современных условиях. Сборник издан в период активной борьбы Советской республики с инфекциями (туберкулезом, дифтерией, корью, скарлатиной), уносившими тысячи жизней. Справились тогда, справимся и сейчас!

Национальная электронная детская библиотека Даешь здоровье: сборник пьес- Москва : Молодая гвардия, 1925.- 31 с

Обратимся к истокам. Возможно, некоторые подходы, советы и упражнения получится использовать сейчас, не выходя из дома.

Издание 1834 года «Гимнастика для юношества, или основные правила различных упражнений, служащих к укреплению тела, к поддержанию здоровья и к образованию доброго темперамента» в самом названии указывает причины для занятий гимнастикой. Помимо чисто физических, немаловажной является «образование доброго темперамента».

При самом одностороннем взгляде на Гимнастику каждый видит, с одной стороны, вред от сидячей жизни даже и в зрелом возрасте, а тем паче в юных летах, с другой стороны — вред от предоставленной детям полной свободы, ибо они могут переломать себе члены. Следовательно, для каждого нетруден вывод, что нужны правила, по которым дети производили бы движения, необходимые для их здоровья. Собрание сих-то правил составляет Гимнастику.

Если вы не слышали о системе естественного укрепления здоровья и предохранения от болезней датчанина Йергена Петера Мюллера, то самое время открыть ее для себя и детей и начать постепенно применять.

Моя система для детей / И. П. Мюллер. — Москва: Издание Т-ва А. И. Мамонтова, 1913.

Система Мюллера была очень популярна в Европе на рубеже XVIII—XIX веков, добралась до России в XIX веке, да и сейчас можно купить современные переиздания.

Отзывъ А. А. Суворина (Алексѣй Порошинъ) изъ его книги «Новый человѣкъ»: «Я перебралъ и испыталъ на себѣ не мало «системъ гимнастики», но только одна изъ всѣхъ ихъ дѣйствительно правильно отвѣчаетъ прямо на вопросъ: «Что надо дѣлать, чтобы быть здоровымъ, бодрымъ и веселымъ даже въ городѣ». Только «Моя Система» Мюллера одна построена тщательно и умно по принципу: «прежде усиленія мускулатуры, что тоже желательно, — сначала надо укрѣпить здоровье». Это то, что важно для каждаго. Это не система гимнастики, это вовсе не атлетика, а только — опрятность! Она превосходна и продумана весьма тщательно».

Национальная электронная детская библиотека Моя система для детей / И. П. Мюллер.- Москва : Издание Т-ва А. И. Мамонтова, 1913

Национальная электронная детская библиотека Моя система для детей / И. П. Мюллер.- Москва : Издание Т-ва А. И. Мамонтова, 1913

Национальная электронная детская библиотека Моя система для детей / И. П. Мюллер.- Москва : Издание Т-ва А. И. Мамонтова, 1913

Для тех, кто хочет начать с простого, предлагаем более современное и краткое руководство — «Как делать физкультурную зарядку».

Простые, не требующие дополнительного инвентаря упражнения, разработанные для детей разных возрастных групп, придутся очень кстати. Занимайтесь все вместе!

Национальная электронная детская библиотека Как делать физкультурную зарядку / Н. Куприянов.- Москва : Детгиз, 1952.- 24 с

Национальная электронная детская библиотека Как делать физкультурную зарядку / Н. Куприянов.- Москва : Детгиз, 1952.- 24 с

Национальная электронная детская библиотека Как делать физкультурную зарядку / Н. Куприянов.- Москва : Детгиз, 1952.- 24 с

Если вы еще не уверены в необходимости физической активности, то вот вам последний аргумент — диафильм кандидата биологических наук В. Левенталя «Роль движений в сохранении здоровья».

Научно-технический прогресс высвободил 99% мускульной энергии человека. Малая подвижность (гиподинамия) выросла в проблему, ведь она влечет за собой развитие серьезных болезней: ожирения, заболевания сердца, гипертонии и многих других.

Позанимались? Можно отдохнуть и почитать, но снова о физкультуре. Сборник веселых стихов и рассказов «На зарядку становись!» предназначен для изучения русского языка как иностранного. Это не страшно, даже удобно — везде проставлены ударения!

Национальная электронная детская библиотека На зарядку становись! / — Москва : Детская литература, 1965.- 47 с

Национальная электронная детская библиотека На зарядку становись! / — Москва : Детская литература, 1965.- 47 с

Не поддавайтесь гиподинамии! Ведите максимально возможный активный образ жизни. Здоровья вам и вашим близким.