В Москве с целью профилактики распространения коронавирусной инфекции дополнительно привлечены сотрудники подразделений столичного главка Росгвардии. Увеличено количество нарядов вневедомственной охраны и ОМОН, которые патрулируют общественные места вместе с сотрудниками полиции. Росгвардейцы проводят разъяснительные беседы о необходимости соблюдения ограничительных мер, связанных с санитарно-эпидемиологической обстановкой в столице.

Дарья Антонова ИА REGNUM Велосипедист, увидев сотрудника ОМОН, развернулся и поехал в обратную сторону

Кроме того, правоохранители выясняют у граждан причину нарушения режима самоизоляции и осуществляют проверку документов. Проверка документов позволяет выявить нарушивших обязательный 14-дневный карантин (режим самоизоляции в обязательном порядке должны соблюдать лица заразившиеся коронавирусом нового типа и лица с подозрением на него, — прим. ИА REGNUM).

Дарья Антонова ИА REGNUM Беседы носят рекомендательный характер

Дарья Антонова ИА REGNUM Сотрудник ОМОН заполняет анкету на женщину старше 65 лет

Сотрудники Росгвардии соблюдают меры предосторожности, несут службу в перчатках и масках, а также соблюдают дистанцию.

Дарья Антонова ИА REGNUM Разъяснительные беседы проводят не только с пожилыми людьми, но и с молодыми

Дарья Антонова ИА REGNUM Сотрудники ОМОН и полиции патрулируют московский парк

Дарья Антонова ИА REGNUM Сотрудник ОМОН провожает пожилую женщину

Стоит отметить, что москвичи в большей степени соблюдают режим самоизоляции, на улицах города практически не встретить прогуливающихся людей, разве что с собаками или тех, кто продолжает работать в эти дни. К действиям правоохранителей граждане относятся с пониманием, но многие при виде росгвардейцев пытаются сменить маршрут движения.

Напомним, с 15 апреля в Москве вводится система цифровых пропусков. Специальные пропуска потребуются для передвижения по Москве и Московской области на личном или общественном транспорте.