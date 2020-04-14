Самоизолированный Волгоград — фоторепортаж
14 апреля 2020
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В Волгограде так же безлюдно и пустынно, как и во многих других городах России. Редкие прохожие держатся друг от друга на расстоянии и обеспечены средствами самозащиты.
Александр Куликов ИА REGNUM
Волгоград во время режима самоизоляции
Александр Куликов ИА REGNUM
Волгоград во время режима самоизоляции
Александр Куликов ИА REGNUM
Волгоград во время режима самоизоляции
Александр Куликов ИА REGNUM
Волгоград во время режима самоизоляции
Александр Куликов ИА REGNUM
Виды Волгограда во время режима самоизоляции
Александр Куликов ИА REGNUM
Волгоград во время режима самоизоляции
Александр Куликов ИА REGNUM
Волгоград во время режима самоизоляции
Александр Куликов ИА REGNUM
На улицу горожане выходят в средствах самозащиты
Александр Куликов ИА REGNUM
Волгоград во время режима самоизоляции
Александр Куликов ИА REGNUM
Волгоград во время режима самоизоляции
Александр Куликов ИА REGNUM
Волгоград во время режима самоизоляции
Александр Куликов ИА REGNUM
Волгоград во время режима самоизоляции
Александр Куликов ИА REGNUM
На улицу горожане выходят в средствах самозащиты
Александр Куликов ИА REGNUM
Волгоград во время режима самоизоляции
Александр Куликов ИА REGNUM
На улицу горожане выходят в средствах самозащиты
Александр Куликов ИА REGNUM
Волгоград во время режима самоизоляции
Александр Куликов ИА REGNUM
На улицу горожане выходят в средствах самозащиты
Александр Куликов ИА REGNUM
Город патрулируется
Александр Куликов ИА REGNUM
На улицу горожане выходят в средствах самозащиты
Александр Куликов ИА REGNUM
На улицу горожане выходят в средствах самозащиты
Александр Куликов ИА REGNUM
Волгоград во время режима самоизоляции
Александр Куликов ИА REGNUM
Волгоград во время режима самоизоляции
Как и везде, защитных масок не хватает и многие швейные производства сейчас перешли на посменный режим пошива масок, в том числе частные ателье.
Александр Куликов ИА REGNUM
Производство защитных масок для лица на Волгоградском швейном предприятии «Виктория»
Александр Куликов ИА REGNUM
Производство защитных масок для лица на Волгоградском швейном предприятии «Виктория»
Александр Куликов ИА REGNUM
Производство защитных масок для лица на Волгоградском швейном предприятии «Виктория»
Александр Куликов ИА REGNUM
Производство защитных масок для лица на Волгоградском швейном предприятии «Виктория»
Александр Куликов ИА REGNUM
Производство защитных масок для лица на Волгоградском швейном предприятии «Виктория»
Александр Куликов ИА REGNUM
Производство защитных масок для лица на Волгоградском швейном предприятии «Виктория»
Александр Куликов ИА REGNUM
Производство защитных масок для лица на Волгоградском швейном предприятии «Виктория»
Александр Куликов ИА REGNUM
Производство защитных масок для лица на Волгоградском швейном предприятии «Виктория»
Александр Куликов ИА REGNUM
Производство защитных масок для лица на Волгоградском швейном предприятии «Виктория»
Александр Куликов ИА REGNUM
Производство защитных масок для лица в швейном ателье
Александр Куликов ИА REGNUM
Производство защитных масок для лица в швейном ателье
В Волгоградской областной больнице №3 развернут провизорный госпиталь для больных с подозрением на коронавирус. Медицинский персонал получает питание от предпринимателей-спонсоров.
Александр Куликов ИА REGNUM
Территория Волгоградской областной больницы №3, где развернут провизорный госпиталь для больных с подозрением на коронавирус
Александр Куликов ИА REGNUM
Территория Волгоградской областной больницы №3, где развернут провизорный госпиталь для больных с подозрением на коронавирус
Александр Куликов ИА REGNUM
Территория Волгоградской областной больницы №3, где развернут провизорный госпиталь для больных с подозрением на коронавирус
Александр Куликов ИА REGNUM
Медицинский персонал, врачи инфекционисты за обедом в Волгоградской областной больнице №3
Также в Волгограде осуществляется строительство многофункционального медицинского центра специально для борьбы с эпидемией коронавируса.
Александр Куликов ИА REGNUM
Ход строительства многофункционального медицинского центра специально для борьбы с эпидемией коронавируса в городе Волгограде
Александр Куликов ИА REGNUM
Оперативный штаб по строительству многофункционального медицинского центра специально для борьбы с эпидемией коронавируса в Волгограде
Александр Куликов ИА REGNUM
Оперативный штаб по строительству многофункционального медицинского центра специально для борьбы с эпидемией коронавируса в Волгограде
Александр Куликов ИА REGNUM
Оперативный штаб по строительству многофункционального медицинского центра специально для борьбы с эпидемией коронавируса в Волгограде
Александр Куликов ИА REGNUM
Оперативный штаб по строительству многофункционального медицинского центра специально для борьбы с эпидемией коронавируса в Волгограде
Александр Куликов ИА REGNUM
Ход строительства многофункционального медицинского центра специально для борьбы с эпидемией коронавируса в городе Волгограде
Александр Куликов ИА REGNUM
Ход строительства многофункционального медицинского центра специально для борьбы с эпидемией коронавируса в городе Волгограде
Александр Куликов ИА REGNUM
Ход строительства многофункционального медицинского центра специально для борьбы с эпидемией коронавируса в городе Волгограде
Александр Куликов ИА REGNUM
Заместитель министра обороны Иванов Тимур Вадимович проводит осмотр строительства многофункционального медицинского центра специально для борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19