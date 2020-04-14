В Волгограде так же безлюдно и пустынно, как и во многих других городах России. Редкие прохожие держатся друг от друга на расстоянии и обеспечены средствами самозащиты.

Александр Куликов ИА REGNUM Волгоград во время режима самоизоляции

Александр Куликов ИА REGNUM Волгоград во время режима самоизоляции

Александр Куликов ИА REGNUM Волгоград во время режима самоизоляции

Александр Куликов ИА REGNUM Волгоград во время режима самоизоляции

Александр Куликов ИА REGNUM Виды Волгограда во время режима самоизоляции

Александр Куликов ИА REGNUM Волгоград во время режима самоизоляции

Александр Куликов ИА REGNUM Волгоград во время режима самоизоляции

Александр Куликов ИА REGNUM На улицу горожане выходят в средствах самозащиты

Александр Куликов ИА REGNUM Волгоград во время режима самоизоляции

Александр Куликов ИА REGNUM Волгоград во время режима самоизоляции

Александр Куликов ИА REGNUM Волгоград во время режима самоизоляции

Александр Куликов ИА REGNUM Волгоград во время режима самоизоляции

Александр Куликов ИА REGNUM На улицу горожане выходят в средствах самозащиты

Александр Куликов ИА REGNUM Волгоград во время режима самоизоляции

Александр Куликов ИА REGNUM На улицу горожане выходят в средствах самозащиты

Александр Куликов ИА REGNUM Волгоград во время режима самоизоляции

Александр Куликов ИА REGNUM На улицу горожане выходят в средствах самозащиты

Александр Куликов ИА REGNUM Город патрулируется

Александр Куликов ИА REGNUM На улицу горожане выходят в средствах самозащиты

Александр Куликов ИА REGNUM На улицу горожане выходят в средствах самозащиты

Александр Куликов ИА REGNUM Волгоград во время режима самоизоляции

Александр Куликов ИА REGNUM Волгоград во время режима самоизоляции

Как и везде, защитных масок не хватает и многие швейные производства сейчас перешли на посменный режим пошива масок, в том числе частные ателье.

Александр Куликов ИА REGNUM Производство защитных масок для лица на Волгоградском швейном предприятии «Виктория»

Александр Куликов ИА REGNUM Производство защитных масок для лица на Волгоградском швейном предприятии «Виктория»

Александр Куликов ИА REGNUM Производство защитных масок для лица на Волгоградском швейном предприятии «Виктория»

Александр Куликов ИА REGNUM Производство защитных масок для лица на Волгоградском швейном предприятии «Виктория»

Александр Куликов ИА REGNUM Производство защитных масок для лица на Волгоградском швейном предприятии «Виктория»

Александр Куликов ИА REGNUM Производство защитных масок для лица на Волгоградском швейном предприятии «Виктория»

Александр Куликов ИА REGNUM Производство защитных масок для лица на Волгоградском швейном предприятии «Виктория»

Александр Куликов ИА REGNUM Производство защитных масок для лица на Волгоградском швейном предприятии «Виктория»

Александр Куликов ИА REGNUM Производство защитных масок для лица на Волгоградском швейном предприятии «Виктория»

Александр Куликов ИА REGNUM Производство защитных масок для лица в швейном ателье

Александр Куликов ИА REGNUM Производство защитных масок для лица в швейном ателье

В Волгоградской областной больнице №3 развернут провизорный госпиталь для больных с подозрением на коронавирус. Медицинский персонал получает питание от предпринимателей-спонсоров.

Александр Куликов ИА REGNUM Территория Волгоградской областной больницы №3, где развернут провизорный госпиталь для больных с подозрением на коронавирус

Александр Куликов ИА REGNUM Территория Волгоградской областной больницы №3, где развернут провизорный госпиталь для больных с подозрением на коронавирус

Александр Куликов ИА REGNUM Территория Волгоградской областной больницы №3, где развернут провизорный госпиталь для больных с подозрением на коронавирус

Александр Куликов ИА REGNUM Медицинский персонал, врачи инфекционисты за обедом в Волгоградской областной больнице №3

Также в Волгограде осуществляется строительство многофункционального медицинского центра специально для борьбы с эпидемией коронавируса.

Александр Куликов ИА REGNUM Ход строительства многофункционального медицинского центра специально для борьбы с эпидемией коронавируса в городе Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Оперативный штаб по строительству многофункционального медицинского центра специально для борьбы с эпидемией коронавируса в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Оперативный штаб по строительству многофункционального медицинского центра специально для борьбы с эпидемией коронавируса в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Оперативный штаб по строительству многофункционального медицинского центра специально для борьбы с эпидемией коронавируса в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Оперативный штаб по строительству многофункционального медицинского центра специально для борьбы с эпидемией коронавируса в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Ход строительства многофункционального медицинского центра специально для борьбы с эпидемией коронавируса в городе Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Ход строительства многофункционального медицинского центра специально для борьбы с эпидемией коронавируса в городе Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Ход строительства многофункционального медицинского центра специально для борьбы с эпидемией коронавируса в городе Волгограде