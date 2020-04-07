Прием заявок на Шестой ежегодный международный конкурс фотографии «Прямой взгляд» начат Центром документальной фотографии FOTODOC при Сахаровском центре.

В этом году темой конкурса являются проблемы взаимоотношений человека с обществом и государством и пути решения этих проблем. Основные цели — поддержка независимой журналистики и принципов защиты уважения и защиты человеческого достоинства, заложенных в Конституции России и Всеобщей декларации прав человека ООН.

Международный конкурс фотографии «Прямой взгляд» Работа Матьяж Кривиц

Международный конкурс фотографии «Прямой взгляд» Работа Энаята Асади

Конкурс проводится в трех номинациях: Проблема, Конфликт и Компромисс, что позволяет раскрыть тему конкурса со всех сторон, как в остром негативном, так и в обнадеживающем ключе.

Международный конкурс фотографии «Прямой взгляд» Работа Игоря Терешкова

Международный конкурс фотографии «Прямой взгляд» Работа Мохаммеда Ракибул Хасана

Международный конкурс фотографии «Прямой взгляд» Работа Жени Жулановой Zhenya Zhulanova

В конкурсе могут участвовать только журналистские работы — фоторепортажи или серии фотографий, связанные одной историей или представляющие собой тематический фотопроект. Каждый участник может представить на Конкурс не более трех серий снимков, по одной на номинацию, каждая серия должна включать 7−15 фотографий. Описание серии и подписи к фотографиям должны быть составлены на английском языке. Прием работ завершается 1 июня.

Конкурс проводится в два этапа, на первом жюри сформирует шорт-лист, работы из которого будут опубликованы в каталоге конкурса. На втором этапе будут выявлены по три лауреата в каждой номинации, обладатели почетного приза «Прямой взгляд», а авторы занявшие первые места получат по 30 тысяч рублей. Работы всех победителей будут представлены на выставке в октябре 2020 года.

Международный конкурс фотографии «Прямой взгляд» Работа Нателы Григалашвили

Международный конкурс фотографии «Прямой взгляд» Работа Валерия Мельникова Valery Melnikov

Членами жюри конкурса в этом году являются Светлана Бахчеванова, основатель «FotoEvidence», фотограф-документалист; Андрей Поликанов, фоторедактор, визуальный директор портала «Такие дела»; Арианна Ринальдо, куратор, художественный руководитель международного фестиваля фотографии Cortona On The Move; Сёрен Пагтер, фотожурналист, профессор, возглавляет программу фотожурналистики в Датской школе медиа и журналистики.