Пять стран, десятки мастеров и более сотни участников — таким запомнится XIII фестиваль фотографии «Фотопарад в Угличе». В этом году он проходил с 7 по 11 августа и собрал участников не только из России, но и представителей Италии, Германии, Белоруссии и Казахстана.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Открытие фотопарада

Алексей Колчин ИА REGNUM Артём Житенев на открытии фотопарада

Дарья Антонова ИА REGNUM Открытие фотопарада

Дарья Антонова ИА REGNUM Открытие фотопарада

Алексей Колчин ИА REGNUM Открытие фотопарада

Алексей Колчин ИА REGNUM Открытие фотопарада

Алексей Колчин ИА REGNUM Открытие фотопарада

Фестивальным центром в этом году стала гостиница «Москва». Здесь проходили основные лекции и мастер-классы, «Вернисаж фотоклубов», «Фотосушки», «Фоточай» и «Ночь фотографа».

Александр Ульяненко Анатоль Грин на балконе гостиницы «Москва»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Амбротипия в Угличе

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Углич в линзе

Однако участников фотопарада можно было встретить по всему городу. Они появлялись в самых неожиданных местах в поисках нужного света или «того самого кадра», который можно будет показать мастерам и получить отзыв. Были среди них как новички, так и опытные фотографы. Мастера, в свою очередь, старались как можно больше рассказать участникам о том, как фотографируют сами и на что делают акцент. Причём можно было узнать как о секретах селебрити фотосъемки, так и о том, как не бояться фотографировать людей на улице.

Дарья Драй ИА REGNUM Закат на Волге

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Набережная в Угличе

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Волга

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Углич

Алексей Колчин ИА REGNUM Углич

Дарья Драй ИА REGNUM Закат на Волге

Дарья Драй ИА REGNUM Теплоход на Волге

Лекции стрит-фотографов Артема Житенева и Вивиан Дель Рио, творческие встречи с Георгием Пинхасовым, Владимиром Вяткиным, Николаем Рахмановым, Аленой Кочетковой, мастер-класс по амбротипии от Анатоля Грина и практические мастер-классы Валерия Дзялошинского, Евгения Фельдмана, Олега Зотова, Виктора Горячева и Аллы Мировской — все дни фотопарада были расписаны по часам. Многие участники на фотопарад приезжают не в первый раз, некоторые мастера им хорошо знакомы. Но залы на творческих встречах были полны, а мастер-класс Артёма Житенева на улицах Углича собрал по меньшей мере человек 30.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мастер-класс Олега Зотова

Алексей Колчин ИА REGNUM Мастер-класс Олега Зотова

Алексей Колчин ИА REGNUM Гости фестиваля

Алексей Колчин ИА REGNUM Корреспонденты ИА REGNUM на фестивале: Наталья Стрельцова, Дарья Антонова, Анна Алябьева

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лекция Сергея Куликова

Александр Ульяненко Фотопарад в Угличе

Как отметил сам мастер, он не ожидал такого внимания. Да и для уличного фотографа самое главное, по его мнению, оставаться незамеченным.

Дарья Антонова ИА REGNUM Туристический центр Углича — Успенская площадь

Алексей Колчин ИА REGNUM Угличанки

Дарья Драй ИА REGNUM Котенок на заборе

Дарья Драй ИА REGNUM Сувенирная лавка с кружевом в Угличе

Дарья Драй ИА REGNUM Сувениры

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сувениры

А по мнению фотодиректора журнала «Русский репортер» Валерия Дзялошинского, который в Угличе читал лекцию и проводил мастер-класс «Как найти и рассказать свою историю», обучение — это взаимовыгодный процесс:

«Начинающие фотографы получают знания, а мастера имеют возможность поработать с молодежью в рамках актуальной повестки. Лично мне «Фотопарад в Угличе» дает возможность познакомиться с большим количеством талантливых авторов. И, конечно, увезти с собой две-три фотоистории, которые я опубликую в «Русском репортере» в ближайшие месяцы» , — поделился своими впечатлениями с корреспондентом ИА REGNUM мастер.

Алексей Колчин ИА REGNUM Валерий Дзялошинский и Дарья Драй на «Ночи фотографа»

Алексей Колчин ИА REGNUM Фотокорреспондент ИА REGNUM Дарья Драй на «Ночи фотографа»

Но остаться незамеченным в те дни мало кому удалось, в том числе и жителям города. Хотя, видимо, уже привыкшее к такому ежегодному наплыву фотографов большинство, казалось, просто не замечает фотообъективов. Кто-то, наоборот, с интересом рассказывал гостям о жизни города и его жителях.

Дарья Антонова ИА REGNUM Улицы Углича

Анна Алябьева ИА REGNUM Улицы Углича

Алексей Колчин ИА REGNUM Улицы Углича

Алексей Колчин ИА REGNUM Улицы Углича

В дни фотопарада жизнь Углича будто бы замирает на огромном количестве фотографий. И оживает в других городах и странах. Какие-то снимки навсегда останутся скрытыми от сторонних глаз, а некоторые, особенно те, что были высоко оценены мастерами, появятся еще не раз.

Дарья Драй ИА REGNUM Вахтер

Дарья Драй ИА REGNUM Прогулка

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дожди в Угличе

В портфолио-ревю, которое проходило в третий день фотопарада, участвовали 30 мастеров и около 100 фотографов. Диплом за лучшее портфолио получила москвичка Надежда Ермакова.

А в последний день мероприятия — на официальной церемонии закрытия — были объявлены результаты конкурса «Точка на карте. Ритмы повседневности». Гран-при конкурса получил проект Анастасии Руденко «Дни смотров полезных дел». Первое место в конкурсе «Углич — город на реке времени» заняла Марина Шукурова. В своём проекте она совместила старые и современные снимки города. Первые места в «Вернисаже фотоклубов» заняли фотошкола Артема Житенева (Премьер-лига), фотокружок «Спутник» из Санкт Петербурга (Взрослая лига) и фотоклуб «Велес» из села Волосово Ленинградской области (Детская лига).

Александр Ульяненко Церемония награждения

Напомним, что Международный фестиваль фотографии «Фотопарад в Угличе» проходит ежегодно в начале августа.

Алексей Колчин ИА REGNUM «Ночь фотографа» — официальный финал фестиваля

Алексей Колчин ИА REGNUM «Ночь фотографа»

Алексей Колчин ИА REGNUM «Ночь фотографа» на фестивале

Александр Ульяненко Корреспонденты ИА REGNUM на «Ночи фотографа»

Дарья Драй ИА REGNUM Салют в честь Фотопарада в Угличе

Как отмечают организаторы фестиваля, его цель — создать площадки, на которых будут встречаться любители и профессионалы в области фотоискусства и фотожурналистики.