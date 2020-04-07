Фотопарад снова прошёл по Угличу — итоги фестиваля
Пять стран, десятки мастеров и более сотни участников — таким запомнится XIII фестиваль фотографии «Фотопарад в Угличе». В этом году он проходил с 7 по 11 августа и собрал участников не только из России, но и представителей Италии, Германии, Белоруссии и Казахстана.
Фестивальным центром в этом году стала гостиница «Москва». Здесь проходили основные лекции и мастер-классы, «Вернисаж фотоклубов», «Фотосушки», «Фоточай» и «Ночь фотографа».
Однако участников фотопарада можно было встретить по всему городу. Они появлялись в самых неожиданных местах в поисках нужного света или «того самого кадра», который можно будет показать мастерам и получить отзыв. Были среди них как новички, так и опытные фотографы. Мастера, в свою очередь, старались как можно больше рассказать участникам о том, как фотографируют сами и на что делают акцент. Причём можно было узнать как о секретах селебрити фотосъемки, так и о том, как не бояться фотографировать людей на улице.
Лекции стрит-фотографов Артема Житенева и Вивиан Дель Рио, творческие встречи с Георгием Пинхасовым, Владимиром Вяткиным, Николаем Рахмановым, Аленой Кочетковой, мастер-класс по амбротипии от Анатоля Грина и практические мастер-классы Валерия Дзялошинского, Евгения Фельдмана, Олега Зотова, Виктора Горячева и Аллы Мировской — все дни фотопарада были расписаны по часам. Многие участники на фотопарад приезжают не в первый раз, некоторые мастера им хорошо знакомы. Но залы на творческих встречах были полны, а мастер-класс Артёма Житенева на улицах Углича собрал по меньшей мере человек 30.
Как отметил сам мастер, он не ожидал такого внимания. Да и для уличного фотографа самое главное, по его мнению, оставаться незамеченным.
А по мнению фотодиректора журнала «Русский репортер» Валерия Дзялошинского, который в Угличе читал лекцию и проводил мастер-класс «Как найти и рассказать свою историю», обучение — это взаимовыгодный процесс:
Но остаться незамеченным в те дни мало кому удалось, в том числе и жителям города. Хотя, видимо, уже привыкшее к такому ежегодному наплыву фотографов большинство, казалось, просто не замечает фотообъективов. Кто-то, наоборот, с интересом рассказывал гостям о жизни города и его жителях.
В дни фотопарада жизнь Углича будто бы замирает на огромном количестве фотографий. И оживает в других городах и странах. Какие-то снимки навсегда останутся скрытыми от сторонних глаз, а некоторые, особенно те, что были высоко оценены мастерами, появятся еще не раз.
В портфолио-ревю, которое проходило в третий день фотопарада, участвовали 30 мастеров и около 100 фотографов. Диплом за лучшее портфолио получила москвичка Надежда Ермакова.
А в последний день мероприятия — на официальной церемонии закрытия — были объявлены результаты конкурса «Точка на карте. Ритмы повседневности». Гран-при конкурса получил проект Анастасии Руденко «Дни смотров полезных дел». Первое место в конкурсе «Углич — город на реке времени» заняла Марина Шукурова. В своём проекте она совместила старые и современные снимки города. Первые места в «Вернисаже фотоклубов» заняли фотошкола Артема Житенева (Премьер-лига), фотокружок «Спутник» из Санкт Петербурга (Взрослая лига) и фотоклуб «Велес» из села Волосово Ленинградской области (Детская лига).
Напомним, что Международный фестиваль фотографии «Фотопарад в Угличе» проходит ежегодно в начале августа.
Как отмечают организаторы фестиваля, его цель — создать площадки, на которых будут встречаться любители и профессионалы в области фотоискусства и фотожурналистики.