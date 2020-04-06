Первые дни режима самоизоляции, введённого в Московской области для профилактики распространения коронавирусной инфекции, прошли под девизом «сидим дома». Жители региона практически не выходили на улицы. Этому также способствовала холодная по-зимнему погода. Однако с потеплением на дорогах городов прибавилось машин, появились прохожие и владельцы собак с питомцами, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В целом же большинство жителей региона послушно остаются в домах и выходят на улицу только для похода в продовольственные магазины. Пока на улице был мороз, прохожих попадалось мало: разве что к обеду на улицах иногда появлялись мамы с колясками и спешащие в магазины и из них жители. Еще раз число прохожих возрастало ближе к вечеру, когда за продуктами отправлялись продолжающие работать.

С потеплением число выходящих из домов жителей увеличилось. Появились дети на велосипедах и самокатах. Также обращало внимание снизившееся число прохожих в медицинских масках. Связана ли это с дефицитом данных защитных средств или просто с желанием насладиться весенним солнцем — неизвестно. Тем не менее в аптеках региона всё ещё заявляют о сбоях в поставках масок.

С появлением солнца на улицах области также увеличилось число птиц: чайки и голуби, которые до недавнего времени чаще где-то прятались, сейчас чувствуют себя вполне вольготно, тем более что уже растаять выпавший недавно снег. Кроме того, поредели ряды припаркованных у домов машин. Вероятно, некоторые жители поспешили уехать на дачи или отправились за продуктами.