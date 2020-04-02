Как в приморском городке принимают режим самоизоляции: фоторепортаж
2 апреля 2020
Режим самоизоляции, введённый на многих территориях России, совершенно по-разному воспринимается населением. Пока нет строгих ограничительных мер, подкреплённых суровой ответственностью, население не готово отказаться от привычного образа жизни.
Алексей Суконкин ИА REGNUM
Город Арсеньев Приморского края
Алексей Суконкин ИА REGNUM
Город Арсеньев Приморского края
Корреспондент ИА REGNUM проехал по улицам небольшого города Арсеньев в Приморском крае.
Люди в масках — крайняя редкость, пешеходов не стало сильно меньше, однако трафик машин заметно уменьшился.
Алексей Суконкин ИА REGNUM
Город Арсеньев Приморского края
Алексей Суконкин ИА REGNUM
Город Арсеньев Приморского края