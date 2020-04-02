Режим самоизоляции, введённый на многих территориях России, совершенно по-разному воспринимается населением. Пока нет строгих ограничительных мер, подкреплённых суровой ответственностью, население не готово отказаться от привычного образа жизни.

Алексей Суконкин ИА REGNUM Город Арсеньев Приморского края

Алексей Суконкин ИА REGNUM Город Арсеньев Приморского края

Корреспондент ИА REGNUM проехал по улицам небольшого города Арсеньев в Приморском крае.

Люди в масках — крайняя редкость, пешеходов не стало сильно меньше, однако трафик машин заметно уменьшился.

Алексей Суконкин ИА REGNUM Город Арсеньев Приморского края