Большинство жителей Екатеринбурга предпочли оставаться дома. Это показывают кадры, которые корреспондент ИА REGNUM сделал на улицах 28 и 31 марта, а также 1 апреля.

Алексей Колчин ИА REGNUM Закрытый ЦПКиО имени Маяковского

Алексей Колчин ИА REGNUM На аллее люди есть

Алексей Колчин ИА REGNUM Служивые на посту

Алексей Колчин ИА REGNUM На проспекте Ленина

Обычно оживлённые улицы теперь практически пусты. Организации общественного питания работают на вынос еды. Стало меньше и транспорта. Часть людей в масках. Всё как по всей стране.

Алексей Колчин ИА REGNUM ЦПКиО имени Маяковского закрыт из за карантина

Алексей Колчин ИА REGNUM Пусто на улице

Алексей Колчин ИА REGNUM Проспект Ленина

Алексей Колчин ИА REGNUM Вид на одно из зданий Уральского федерального университета

Алексей Колчин ИА REGNUM Некоторые люди в масках

Алексей Колчин ИА REGNUM Пешеходы в масках на площади 1905 года

Алексей Колчин ИА REGNUM Скейтбордисты у памятника основателям города до введения жёсткого карантина

Алексей Колчин ИА REGNUM Горожане ждут еду у окна KFC

Алексей Колчин ИА REGNUM Горожане ждут еду у окна KFC

Напомним, в Свердловской области 30 марта был объявлен жёсткий карантин. Такую же меру ввели и многие другие субъекты Российской Федерации. Причиной стала эпидемия коронавируса.

Алексей Колчин ИА REGNUM Площадь около ТЮЗа

Алексей Колчин ИА REGNUM Вход в метро на площади 1905 года

Алексей Колчин ИА REGNUM Вход в метро на площади 1905 года

Алексей Колчин ИА REGNUM Октябрьская площадь

Алексей Колчин ИА REGNUM Вид на УрФУ и памятник Кирову

Алексей Колчин ИА REGNUM Около Дома книги

Алексей Колчин ИА REGNUM Площадь 1905 года

Алексей Колчин ИА REGNUM Площадь 1905 года

Алексей Колчин ИА REGNUM Около администрации города

Алексей Колчин ИА REGNUM Около Дома книги

Алексей Колчин ИА REGNUM Сквер на набережной

Алексей Колчин ИА REGNUM Сквер на набережной