Жители Екатеринбурга сидят дома, но не все — фоторепортаж
2 апреля 2020
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Большинство жителей Екатеринбурга предпочли оставаться дома. Это показывают кадры, которые корреспондент ИА REGNUM сделал на улицах 28 и 31 марта, а также 1 апреля.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Закрытый ЦПКиО имени Маяковского
Алексей Колчин ИА REGNUM
На аллее люди есть
Алексей Колчин ИА REGNUM
Служивые на посту
Алексей Колчин ИА REGNUM
На проспекте Ленина
Обычно оживлённые улицы теперь практически пусты. Организации общественного питания работают на вынос еды. Стало меньше и транспорта. Часть людей в масках. Всё как по всей стране.
Алексей Колчин ИА REGNUM
ЦПКиО имени Маяковского закрыт из за карантина
Алексей Колчин ИА REGNUM
Пусто на улице
Алексей Колчин ИА REGNUM
Проспект Ленина
Алексей Колчин ИА REGNUM
Вид на одно из зданий Уральского федерального университета
Алексей Колчин ИА REGNUM
Некоторые люди в масках
Алексей Колчин ИА REGNUM
Пешеходы в масках на площади 1905 года
Алексей Колчин ИА REGNUM
Скейтбордисты у памятника основателям города до введения жёсткого карантина
Алексей Колчин ИА REGNUM
Горожане ждут еду у окна KFC
Алексей Колчин ИА REGNUM
Горожане ждут еду у окна KFC
Напомним, в Свердловской области 30 марта был объявлен жёсткий карантин. Такую же меру ввели и многие другие субъекты Российской Федерации. Причиной стала эпидемия коронавируса.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Площадь около ТЮЗа
Алексей Колчин ИА REGNUM
Вход в метро на площади 1905 года
Алексей Колчин ИА REGNUM
Вход в метро на площади 1905 года
Алексей Колчин ИА REGNUM
Октябрьская площадь
Алексей Колчин ИА REGNUM
Вид на УрФУ и памятник Кирову
Алексей Колчин ИА REGNUM
Около Дома книги
Алексей Колчин ИА REGNUM
Площадь 1905 года
Алексей Колчин ИА REGNUM
Площадь 1905 года
Алексей Колчин ИА REGNUM
Около администрации города
Алексей Колчин ИА REGNUM
Около Дома книги
Алексей Колчин ИА REGNUM
Сквер на набережной
Алексей Колчин ИА REGNUM
Сквер на набережной
Алексей Колчин ИА REGNUM
Сквер на Ленина