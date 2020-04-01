В режиме самоизоляции Петербург не теряет своей величественной красоты, хотя уже заметны первые изменения, связанные с резким уменьшением количества людей и автомобилей.

Дарья Драй ИА REGNUM
Дворцовая площадь во время нерабочей недели
Дарья Драй ИА REGNUM
Дворцовая площадь во время нерабочей недели
Дарья Драй ИА REGNUM
Малая Конюшенная во время нерабочей недели
Дарья Драй ИА REGNUM
Невский проспект во время нерабочей недели
Дарья Драй ИА REGNUM
Житель Петербурга во время нерабочей недели
Дарья Драй ИА REGNUM
Невский проспект во время нерабочей недели
Дарья Драй ИА REGNUM
Невский проспект во время нерабочей недели

Побывавший 1 апреля в центре Северной столицы корреспондент ИА REGNUM заметил, что на набережной Мойки появились и уверенно освоились чайки. Раньше их там практически не было! Птицы обычно кормились на Неве, а на Мойке для них было слишком тесно, шумно и опасно.

Дарья Драй ИА REGNUM
Чайки на набережной реки Мойки
Дарья Драй ИА REGNUM
Адмиралтейская набережная во время нерабочей недели
Дарья Драй ИА REGNUM
Адмиралтейская набережная во время нерабочей недели

Из других перемен — видно, что горожане и гости Петербурга теперь почти не рискуют появляться на улице без масок и респираторов. Где они их берут — загадка, ведь купить маски в аптеках по-прежнему почти невозможно, а из хозяйственных магазинов еще до их закрытия исчезли строительные маски и респираторы.

Дарья Драй ИА REGNUM
Люди в масках
Дарья Драй ИА REGNUM
Житель Петербурга во время нерабочей недели
Дарья Драй ИА REGNUM
Фотографирование на Дворцовой площади
Дарья Драй ИА REGNUM
Водитель маршрутного такси в маске
Дарья Драй ИА REGNUM
Люди в масках
Дарья Драй ИА REGNUM
Люди в масках
Дарья Драй ИА REGNUM
Доставщик еды

В остальном — Петербург остается самим собой. Городом, который многое повидал за свои почти 315 лет жизни и научил хранить спокойствие даже в самых трагических обстоятельствах. Коронавирусный карантин, при всей его серьезности, пока к ним не относится и, хочется верить, относиться не будет.

Дарья Драй ИА REGNUM
Адмиралтейская набережная во время нерабочей недели
Дарья Драй ИА REGNUM
Сенатская площадь во время нерабочей недели
Дарья Драй ИА REGNUM
Сенатская площадь во время нерабочей недели
Дарья Драй ИА REGNUM
Исаакиевская площадь во время нерабочей недели
Дарья Драй ИА REGNUM
Набережная Мойки во время нерабочей недели
Дарья Драй ИА REGNUM
Миллионная улица во время нерабочей недели
Дарья Драй ИА REGNUM
Пустая остановка
Дарья Драй ИА REGNUM
Пассажир автобуса в маске
Дарья Драй ИА REGNUM
Закрытый вестибюль метро «Невский проспект»
Дарья Драй ИА REGNUM
Невский проспект во время нерабочей недели
Дарья Драй ИА REGNUM
Отсутствие речного движения на реке Фонтанка
Дарья Драй ИА REGNUM
Рабочее окно в «Макдоналдсе»
Дарья Драй ИА REGNUM
Громкоговоритель предупреждает об ответственности за нарушение самоизоляции
Дарья Драй ИА REGNUM
Лиговский проспект во время нерабочей недели в час пик
Дарья Драй ИА REGNUM
Работа метро во время нерабочей недели в час пик
Дарья Драй ИА REGNUM
Работа метро во время нерабочей недели в час пик
Дарья Драй ИА REGNUM
Закрытое кафе