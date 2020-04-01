В режиме самоизоляции Петербург не теряет своей величественной красоты, хотя уже заметны первые изменения, связанные с резким уменьшением количества людей и автомобилей.
Дворцовая площадь во время нерабочей недели
Дворцовая площадь во время нерабочей недели
Малая Конюшенная во время нерабочей недели
Невский проспект во время нерабочей недели
Житель Петербурга во время нерабочей недели
Невский проспект во время нерабочей недели
Невский проспект во время нерабочей недели
Побывавший 1 апреля в центре Северной столицы корреспондент ИА REGNUM заметил, что на набережной Мойки появились и уверенно освоились чайки. Раньше их там практически не было! Птицы обычно кормились на Неве, а на Мойке для них было слишком тесно, шумно и опасно.
Чайки на набережной реки Мойки
Адмиралтейская набережная во время нерабочей недели
Адмиралтейская набережная во время нерабочей недели
Из других перемен — видно, что горожане и гости Петербурга теперь почти не рискуют появляться на улице без масок и респираторов. Где они их берут — загадка, ведь купить маски в аптеках по-прежнему почти невозможно, а из хозяйственных магазинов еще до их закрытия исчезли строительные маски и респираторы.
Житель Петербурга во время нерабочей недели
Фотографирование на Дворцовой площади
Водитель маршрутного такси в маске
В остальном — Петербург остается самим собой. Городом, который многое повидал за свои почти 315 лет жизни и научил хранить спокойствие даже в самых трагических обстоятельствах. Коронавирусный карантин, при всей его серьезности, пока к ним не относится и, хочется верить, относиться не будет.
Адмиралтейская набережная во время нерабочей недели
Сенатская площадь во время нерабочей недели
Сенатская площадь во время нерабочей недели
Исаакиевская площадь во время нерабочей недели
Набережная Мойки во время нерабочей недели
Миллионная улица во время нерабочей недели
Пассажир автобуса в маске
Закрытый вестибюль метро «Невский проспект»
Невский проспект во время нерабочей недели
Отсутствие речного движения на реке Фонтанка
Рабочее окно в «Макдоналдсе»
Громкоговоритель предупреждает об ответственности за нарушение самоизоляции
Лиговский проспект во время нерабочей недели в час пик
Работа метро во время нерабочей недели в час пик
Работа метро во время нерабочей недели в час пик