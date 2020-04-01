В режиме самоизоляции Петербург не теряет своей величественной красоты, хотя уже заметны первые изменения, связанные с резким уменьшением количества людей и автомобилей.

Дарья Драй ИА REGNUM Дворцовая площадь во время нерабочей недели

Дарья Драй ИА REGNUM Дворцовая площадь во время нерабочей недели

Дарья Драй ИА REGNUM Малая Конюшенная во время нерабочей недели

Дарья Драй ИА REGNUM Невский проспект во время нерабочей недели

Дарья Драй ИА REGNUM Житель Петербурга во время нерабочей недели

Дарья Драй ИА REGNUM Невский проспект во время нерабочей недели

Дарья Драй ИА REGNUM Невский проспект во время нерабочей недели

Побывавший 1 апреля в центре Северной столицы корреспондент ИА REGNUM заметил, что на набережной Мойки появились и уверенно освоились чайки. Раньше их там практически не было! Птицы обычно кормились на Неве, а на Мойке для них было слишком тесно, шумно и опасно.

Дарья Драй ИА REGNUM Чайки на набережной реки Мойки

Дарья Драй ИА REGNUM Адмиралтейская набережная во время нерабочей недели

Дарья Драй ИА REGNUM Адмиралтейская набережная во время нерабочей недели

Из других перемен — видно, что горожане и гости Петербурга теперь почти не рискуют появляться на улице без масок и респираторов. Где они их берут — загадка, ведь купить маски в аптеках по-прежнему почти невозможно, а из хозяйственных магазинов еще до их закрытия исчезли строительные маски и респираторы.

Дарья Драй ИА REGNUM Люди в масках

Дарья Драй ИА REGNUM Житель Петербурга во время нерабочей недели

Дарья Драй ИА REGNUM Фотографирование на Дворцовой площади

Дарья Драй ИА REGNUM Водитель маршрутного такси в маске

Дарья Драй ИА REGNUM Люди в масках

Дарья Драй ИА REGNUM Люди в масках

Дарья Драй ИА REGNUM Доставщик еды

В остальном — Петербург остается самим собой. Городом, который многое повидал за свои почти 315 лет жизни и научил хранить спокойствие даже в самых трагических обстоятельствах. Коронавирусный карантин, при всей его серьезности, пока к ним не относится и, хочется верить, относиться не будет.

Дарья Драй ИА REGNUM Адмиралтейская набережная во время нерабочей недели

Дарья Драй ИА REGNUM Сенатская площадь во время нерабочей недели

Дарья Драй ИА REGNUM Сенатская площадь во время нерабочей недели

Дарья Драй ИА REGNUM Исаакиевская площадь во время нерабочей недели

Дарья Драй ИА REGNUM Набережная Мойки во время нерабочей недели

Дарья Драй ИА REGNUM Миллионная улица во время нерабочей недели

Дарья Драй ИА REGNUM Пустая остановка

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажир автобуса в маске

Дарья Драй ИА REGNUM Закрытый вестибюль метро «Невский проспект»

Дарья Драй ИА REGNUM Невский проспект во время нерабочей недели

Дарья Драй ИА REGNUM Отсутствие речного движения на реке Фонтанка

Дарья Драй ИА REGNUM Рабочее окно в «Макдоналдсе»

Дарья Драй ИА REGNUM Громкоговоритель предупреждает об ответственности за нарушение самоизоляции

Дарья Драй ИА REGNUM Лиговский проспект во время нерабочей недели в час пик

Дарья Драй ИА REGNUM Работа метро во время нерабочей недели в час пик

Дарья Драй ИА REGNUM Работа метро во время нерабочей недели в час пик