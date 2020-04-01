В Воронеже с 31 марта введён режим всеобщей изоляции. Покидать места проживания жителям разрешено только для получения медицинской помощи, похода за необходимыми продуктами в ближайший магазин или аптеку, поездки на работу или выгула животных.

Марина Каширская ИА REGNUM Кафе закрыты, но большинство работает на доставку

Марина Каширская ИА REGNUM Бары и рестораны закрыты

Марина Каширская ИА REGNUM «Умная» остановка

Марина Каширская ИА REGNUM Улица Плехановская

Марина Каширская ИА REGNUM Филармония

Марина Каширская ИА REGNUM Центральный рынок

Работу прекратили торговые центры и все магазины, не реализующие продукты и товары первой необходимости. Приостановлен плановый приём в частных медицинских клиниках и ветеринарных клиниках, за исключением экстренных случаев. Не работают гостиницы, салоны красоты. Закрыты городские парки.

Марина Каширская ИА REGNUM Курьеров уже называют «новыми героями». Они продолжают работу

Марина Каширская ИА REGNUM Улица Никитинская

Марина Каширская ИА REGNUM Кольцовский сквер

Марина Каширская ИА REGNUM Улица Карла Маркса

Центр города, который обычно переполнен гуляющими и спешащими по делам людьми, почти полностью опустел. Единичные пешеходы стараются держаться друг от друга на расстоянии, хотя даже защитные маски носят далеко не все. Автомобили, передвижение на которых не ограничено, продолжают ездить по городу, однако теперь в центре их в десятки раз меньше, чем обычно.

Марина Каширская ИА REGNUM Кольцовский сквер