COVID-19 добрался до Костромы — фоторепортаж
Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 жителя Костромской области был выявлен лишь 28 марта. Положительный результат дал тест, взятый у подростка, вернувшегося из Англии 21 марта. Понимание опасности распространения заболевания не сразу пришло к костромичам.
Несмотря на все попытки властей удержать костромичей дома, хорошая погода оказалась сильнее страха заразиться коронавирусом. Субботним вечером на главной набережной Костромы собирались отдыхающие компании, семьи с детьми, любители пробежек, велосипедисты и фотографы — весеннее тепло выманило к Волге внушительную часть городского населения.
На следующий день, в воскресенье 29 марта, ситуация резко изменилась. Традиционные центры притяжения костромичей — Молочная гора, Сусанинская площадь, Аллея признания опустели. На городской набережной, во дворах и на детских площадках появлялись разве что одинокие собачники и молодые люди.
Заметить горожан в масках проще всего было в торговых центрах — редкие покупатели продуктовых магазинов «Галереи» и «Калиновского» старались быстро перемещаться по торговым пространствам.
Люди в очередях не держали безопасную дистанцию, но нервно вздрагивали, услышав чей-то кашель или чихание.
Что именно скорректировало поведение людей — увещевания надзорных органов, данные статистики или просто испортившаяся погода — сказать трудно. Отрицание самоизоляции ИА REGNUM наблюдало по всей России. В этом отношении жители мегаполисов ничем не отличаются от костромичей.
31 марта в Костромской области зафиксирован второй случай заболевания COVID-19.