Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 жителя Костромской области был выявлен лишь 28 марта. Положительный результат дал тест, взятый у подростка, вернувшегося из Англии 21 марта. Понимание опасности распространения заболевания не сразу пришло к костромичам.

Наталья Груздева ИА REGNUM Отдыхающие на берегу Волги в Костроме

Несмотря на все попытки властей удержать костромичей дома, хорошая погода оказалась сильнее страха заразиться коронавирусом. Субботним вечером на главной набережной Костромы собирались отдыхающие компании, семьи с детьми, любители пробежек, велосипедисты и фотографы — весеннее тепло выманило к Волге внушительную часть городского населения.

Наталья Груздева ИА REGNUM На бульварах Костромы не многолюдно

Наталья Груздева ИА REGNUM

На следующий день, в воскресенье 29 марта, ситуация резко изменилась. Традиционные центры притяжения костромичей — Молочная гора, Сусанинская площадь, Аллея признания опустели. На городской набережной, во дворах и на детских площадках появлялись разве что одинокие собачники и молодые люди.

Наталья Груздева ИА REGNUM Пустуют детские площадки

Наталья Груздева ИА REGNUM На главной площади Костромы безлюдно

Наталья Груздева ИА REGNUM На остановках общественного транспорта нет ожидающих

Заметить горожан в масках проще всего было в торговых центрах — редкие покупатели продуктовых магазинов «Галереи» и «Калиновского» старались быстро перемещаться по торговым пространствам.

Люди в очередях не держали безопасную дистанцию, но нервно вздрагивали, услышав чей-то кашель или чихание.

Наталья Груздева ИА REGNUM Приёмная Дмитрия Медведева в Костроме работает дистанционно

Наталья Груздева ИА REGNUM Закрыты отели

Наталья Груздева ИА REGNUM Закрыты магазины

Наталья Груздева ИА REGNUM В Костроме закрыт театр им. А. Н. Островского

Что именно скорректировало поведение людей — увещевания надзорных органов, данные статистики или просто испортившаяся погода — сказать трудно. Отрицание самоизоляции ИА REGNUM наблюдало по всей России. В этом отношении жители мегаполисов ничем не отличаются от костромичей.

31 марта в Костромской области зафиксирован второй случай заболевания COVID-19.