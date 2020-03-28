В Екатеринбурге начали весеннюю уборку: фоторепортаж
28 марта 2020
В Екатеринбурге уже началась весенняя уборка города. Власти организовали для журналистов пресс-тур, в ходе которого показали, какая техника и что за люди этим занимаются.
Представители СМИ познакомились с тем, как убирают район проспекта Ленина и улицы Вайнера. А затем при них службы благоустройства прибирали на проспекте Космонавтов.
Отметим, с 23 марта по 30 апреля в Екатеринбурге проходит месячник чистоты. Постановление подписал мэр Александр Высокинский. В ходе него предстоит провести санитарную уборку парков, скверов, лесопарков и улиц.