В Москве за неделю продезинфицировали 150 км тоннелей метро
С 19 марта в Москве провели дезинфекцию 150 километров тоннелей метро. Об этом 25 марта сообщила пресс-служба Московского метрополитена.
Дезинфекция проводится с помощью промывочных машин по ночам, когда нет движения поездов. Специалисты обрабатывают специальным растворов перегоны между станциями.
Работы по дезинфекции тоннелей начались в московской подземке 19 марта. «Каждая из девяти специальных машин движется со скоростью не быстрее 5 км/ч, чтобы обработка поверхностей была качественной. За неделю были обеззаражены 95 перегонов большинства линий Мосметро, 18 тупиков и 7 соединительных веток», — добавили в пресс-службе.
Раньше эти спецмашины занимались промывкой тоннелей, теперь в цистернах — дезинфицирующее средство.
Первый заместитель начальника столичной подземки, начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов рассказал, что «каждую ночь в тоннелях Московского метрополитена распыляют более 90 тонн обеззараживающего состава, рекомендованного Роспотребнадзором. До конца месяца и в апреле будет проведена дезинфекция 600 километров, а также 108 тупиков и 33 соединительных веток».
Также проводится регулярная дезинфекция вагонов и станций. Специалисты один раз в 1,5−2 часа проводят обработку контактных поверхностей — ручек входных дверей, кассовых зон, турникетных комплексов, поручней эскалаторов. Автоматы по продаже билетов обеззараживаются один раз в час.