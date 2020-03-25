С 19 марта в Москве провели дезинфекцию 150 километров тоннелей метро. Об этом 25 марта сообщила пресс-служба Московского метрополитена.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дезинфекция поездов московского метрополитена

Дарья Антонова ИА REGNUM Дезинфекция поездов московского метрополитена

Дезинфекция проводится с помощью промывочных машин по ночам, когда нет движения поездов. Специалисты обрабатывают специальным растворов перегоны между станциями.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дезинфекция поездов московского метрополитена

Дарья Антонова ИА REGNUM Дезинфекция поездов московского метрополитена

Дарья Антонова ИА REGNUM Дезинфекция поездов московского метрополитена

Дарья Антонова ИА REGNUM Раствор дезинфицирующий

Дарья Антонова ИА REGNUM Дезинфекция поездов московского метрополитена

Дарья Антонова ИА REGNUM Дезинфекция поездов московского метрополитена

Работы по дезинфекции тоннелей начались в московской подземке 19 марта. «Каждая из девяти специальных машин движется со скоростью не быстрее 5 км/ч, чтобы обработка поверхностей была качественной. За неделю были обеззаражены 95 перегонов большинства линий Мосметро, 18 тупиков и 7 соединительных веток», — добавили в пресс-службе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Цистерна с дезинфицирующим средством

Дарья Антонова ИА REGNUM Дезинфекция поездов московского метрополитена

Дарья Антонова ИА REGNUM Дезинфекция поездов московского метрополитена

Раньше эти спецмашины занимались промывкой тоннелей, теперь в цистернах — дезинфицирующее средство.

Первый заместитель начальника столичной подземки, начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов рассказал, что «каждую ночь в тоннелях Московского метрополитена распыляют более 90 тонн обеззараживающего состава, рекомендованного Роспотребнадзором. До конца месяца и в апреле будет проведена дезинфекция 600 километров, а также 108 тупиков и 33 соединительных веток».

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Дощатов

Дарья Антонова ИА REGNUM Дезинфекция поездов московского метрополитена

Дарья Антонова ИА REGNUM Дезинфекция поездов московского метрополитена

Дарья Антонова ИА REGNUM Дезинфекция поездов московского метрополитена

Дарья Антонова ИА REGNUM Цистерна с дезинфицирующим средством

Также проводится регулярная дезинфекция вагонов и станций. Специалисты один раз в 1,5−2 часа проводят обработку контактных поверхностей — ручек входных дверей, кассовых зон, турникетных комплексов, поручней эскалаторов. Автоматы по продаже билетов обеззараживаются один раз в час.