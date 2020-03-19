Северная столица не покорилась коронавирусу, но свой отпечаток ужесточение карантинных мер уже оставило — на дорогах, площадях, в магазинах, театрах и ресторанах.

Дарья Драй ИА REGNUM Концерта нет

Исчезающая гречка регулярно становится в России предвестником очередного кризиса. Не обошла стороной крупу и пандемия коронавируса, в том числе в Петербурге.

Как ни торопятся власти заверить горожан, что в магазинах и складах всего хватает, обыватели обходят на поворотах — к примеру, вечером 18 марта в двух «Перекрёстках» и «Ленте» гречу найти не удалось. Не оказалось ее там и к 11:00 четверга, 19 марта. Макароны и рис подвезли, но люди упорно шуршали по рядам в поисках иного.

«Ну хоть перловки бы!» — расстроилась пожилая посетительница «Перекрёстка» в берете, не обнаружив гречу. Разгадать магическую связь русской души с коричневой крупой вряд ли удастся — соседние полки забиты злаковыми. На пустых же полках будто Мамай прошел, оставив после себя просыпанные крупы, будто покупатели за них дрались.

Вадим Владимиров, глава УФАС по Петербургу, тоже посетил одну из «Лент» 19 марта и был счастлив обнаружить забитые товаром полки — правда, как пишут городские СМИ, гречу доставили аккурат к его приходу. Продавцы сетуют, что, действительно, бывает, не успевают ввиду ажиотажа привозить товар со складов, но будут лучше стараться.

«Улетает» и курица. К вечеру 19 марта ее раскупили в гипермаркетах и небольших магазинах Фрунзенского района. Петербуржцам, запасающимся впрок, приходится довольствоваться субпродуктами. Сахар тоже обрел небывалую популярность. Зияют выбитыми зубами просветы в рядах туалетной бумаги.

Дарья Драй ИА REGNUM Молодой человек в маске в метро

Дарья Драй ИА REGNUM Женщина в маске в метро

«Нет необходимости делать продуктовые запасы и скупать защитные маски. Настанет время, когда вам придется их просто выкинуть!» — призвал горожан к благоразумию губернатор Александр Беглов.

Но граждане реагируют не на слова, а на дела: с 18 марта в городе объявили тотальный запрет на любые массовые мероприятия. В помещениях запретили собираться более чем по 50 человек.

В онлайн-кассах кинотеатров уже вчера была возможность выкупить только 50 мест в зале, причем между ними должны были быть промежутки. Однако многие закрылись. Директивно это произошло с кинотеатрами городского подчинения — «Фильмофондом», «Дружбой», «Авророй» в Петергофе, «Восходом» и «Заневским». Кинотеатр в огромном ТЦ «Галерея» в центре 19 марта работал последний день и уже продавал билеты по 100 рублей. Было решено, что с пятницы проще закрыться.

По существу запретили принимать посетителей и зрителей театрам, галереям, выставочным залам. Мариинский держался до последнего, но тоже сдался. В Михайловский театр днем выстроились очереди, чтобы сдать билеты: люди купили их в бумажном виде в кассе, приходится возвращать очно.

Концерты отменила Санкт-Петербургская филармония, закрыт Цирк на Фонтанке, хотя в холле еще можно сдать билеты, прекратил работу Ленинградский зоопарк.

Очереди возникли и к офису авиакомпании «Аэрофлот» на улице Рубинштейна. Пассажиры отчаялись дозвониться до колл-центра, который перегружен из-за отмены рейсов как за границу, так и по России, и со срочными вопросами их перенаправили в ближайшие офисы. Теперь они тоже пытаются вернуть деньги за пропавшие билеты или сделать перебронирование.

Российская национальная библиотека заперлась без опознавательных знаков, ставни встречают петербуржцев и в Александринском театре. Долго думала библиотека Маяковского и «Лермонтовка», но в итоге обе библиотеки ушли в онлайн-режим с 20 марта. При входе в «Маяковку» в последний день просили надевать маски, но их, как известно, почти ни у кого нет. Сами сотрудники работают без защиты. Тем временем горожане сообщают, что в аптеках раскупили парацетамол.

Петербуржцев старше 65 лет власти попросили никуда особенно не ходить, общественные места не посещать. Работодателей просят отправить всех, кого можно, на удаленную работу. Вузы и школы должны были перейти на дистанционное обучение, но получается это с переменным успехом — дома детей оставить часто не с кем.

Тем не менее уже несколько дней число пассажиров метро постепенно сокращается, как и количество автомобилей на дорогах. В кофейни заходят реже, ресторан «Две палочки» — наверное, не он один — закрылся и перешел только на доставку. Рестораторы просят власти о налоговых каникулах, а горожан — заказывать у них еду, чтобы после карантина не выйти из дома в чистое поле и не лишиться малого и среднего бизнеса. Торговые центры работают, туда должны пускать ограниченное число людей за раз, но сегодня еще никаких подобных мер на входе не применялось.

Центральные улицы, обычно полные туристов и праздношатающихся зевак, и вовсе опустели. Площадь Искусств перед Русским музеем обычно всегда забита гигантскими туристическими автобусами и вообще напоминает парковку из-за множества машин. Но теперь дворец можно лицезреть во всей красе. Музей, конечно, закрыт, как и все остальные музеи в городе.

Эрмитаж предлагает онлайн-экскурсии бесплатно. С утра 19 марта Дворцовую площадь перед Зимним дворцом, где все еще гуляет очень много людей, решили помыть с шампунем.

Правда, выглядело это совершенно сюрреалистично — очистка каким-то образом совпала с репетицией сводного военного оркестра к параду Победы, который пока никто отменять не собирался. В итоге помывку на площади осуществляли экипированные люди и ярко-оранжевая техника под звуки военных маршей. Как только закончили мойщики, ушел и оркестр.

К вечеру 19 марта стало известно, что в Петербурге зафиксирован еще один случай коронавируса — 23-летняя девушка не ездила в зарубежные страны, но общалась с гостями из Европы.

Власти не рассчитали силы и спустя три дня после начала эксперимента по всеобщему тестированию на коронавирус попросили тех, у кого нет симптомов ОРВИ, и кто не прибыл из-за рубежа, не делать тесты — иначе лаборатория просто захлебнется.

Всего число заразившихся коронавирусом в России достигло 199 человек, удвоившись за трое суток. В четверг скончался первая женщина с этим диагнозом. В Петербурге пока 10 подтвержденных случаев болезни, двое выздоровели.