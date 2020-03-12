С конца декабря 2019 года по 11 марта в Петербурге с подозрением на новый вид коронавируса было госпитализировано 234 человека, которые прибыли в город из неблагополучных по этой инфекции регионов и у которых обнаружились признаки ОРВИ.

«На сегодняшний день установлено, что заболевания у данной категории граждан в основном вызваны гриппом А и В, а также другими респираторными вирусами», — говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Дарья Драй ИА REGNUM Девушка в маске на улице

Дарья Драй ИА REGNUM Девушка в маске на улице

Среди всех госпитализированных лишь у двух человек, которые прибыли в город из Италии, обнаружен и подтверждён диагноз COVID-19.

Все лица с подозрением на коронавирус были помещены в инфекционную клинику имени Боткина, на сегодняшний день продолжают лечение в стационаре 108 пациентов, в том числе пять детей. Кроме того, под наблюдением врачей на амбулаторном лечении находятся 1 231 человек.

«Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу рекомендует всем, кто прибывает в Санкт-Петербург из стран, где есть подтверждённые случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией, обращаться на единый номер 112, чтобы проинформировать о своем путешествии и оставить свои координаты. В случае появления признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом», — отмечено в сообщении.

Дарья Драй ИА REGNUM Трехслойные маски

Дарья Драй ИА REGNUM Трехслойные маски

Добавим, управление также рекомендует петербуржцам воздержаться от поездок в страны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией: КНР, Южная Корея, Иран, Италия, Испания, Франция, Германия. Также ведомство напоминает о необходимости соблюдения простых правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук, особенно находясь в людных местах, не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства.