Фотопроект про людей, свободных от мобильных телефонов, людей, живущих собственным ритмом и получающих удовольствие от простых, возможно, давно забытых многими вещей.

Курбановский Алексей Алексеевич

Российский искусствовед, переводчик, главный научный сотрудник Государственного Русского музея. Любит винил, печатные книги и рассказывать о современном искусстве.

Светлана Тарлова ИА REGNUM Алексей Алексеевич дома

«Однажды у меня была проблема, связанная с отсутствием мобильного телефона: мы должны были встретиться с товарищем, а я не нашел его в условленном месте. Тогда я зашел в ближайший магазин, выбрал, на мой взгляд, симпатичного человека, и попросил разрешить мне воспользоваться на пару минут его «мобильником», предложив ему даже небольшую сумму денег в качестве вознаграждения. Этот господин весьма любезно разрешил, и даже денег не взял. То есть проблема была чисто личная. На своей работе я регулярно пользуюсь электронной почтой, также есть и служебный, и домашний стационарные телефоны. Я стараюсь никогда не оказываться в ситуации, когда от наличия или отсутствия меня у аппарата связи зависело бы что-то действительно важное. Мобильного телефона у меня никогда не было, и, я искренне надеюсь, никогда не будет.

Светлана Тарлова ИА REGNUM Алексей Алексеевич на работе

Светлана Тарлова ИА REGNUM Алексей Алексеевич — главный научный сотрудник Государственного Русского музея

Свобода от телефона дает мне ощущение самодостаточности, независимости и покоя. Когда я смотрю на улице, как некоторые из окружающих буквально «приклеились» и не могут оторваться от «мобильника», у меня возникает впечатление, что эти люди как бы «требуют», или зависят от того, чтобы с ними постоянно разговаривали некие другие, тем самым словно бы подтверждая их личную значимость, «присутствие в мире». То есть они не самодостаточны.»

Светлана Тарлова ИА REGNUM Алексей Алексеевич показывает свою коллекцию виниловых пластинок

Василина

Архитектор-градостроитель работает в компании «Институт Территориального Развития», Санкт-Петербург. Занимается разработкой концепций разного масштаба проектов, от яхт-клубов до микрорайонов. Увлекается скульптурой, футболом, плаванием, моделированием кораблей, рисованием (наброски с натуры), любит слушать электронную музыку и гулять по фортам.

Светлана Тарлова ИА REGNUM Василина на фоне своего проекта, колумбарий в Токио

«От мобильного телефона я отказалась 5 лет назад. Из-за того, что по работе начали звонить в неурочное время. И вообще мне сложно коммуницировать по телефону. Люди и в жизни мысли с трудом формулируют, а по телефону совершенно теряются. Мне кажется, когда люди пишут, они более вдумчиво это делают. Я очень эмоциональная. И поэтому, кстати, для меня отсутствие телефона очень хорошо. Мне нужно время, чтобы остыть и иметь возможность не принимать решения мгновенно. Однако это повлекло за собой другую проблему. Теперь я привязана к социальным сетям, но с этим я тоже пытаюсь бороться.

Светлана Тарлова ИА REGNUM Василина придумала и разработала дизайн своих обоев

Работе отсутствие телефона однозначно помогает, коллеги теперь обращаются только по действительно важным делам. В целом я вижу, что это становится тенденцией».

Светлана Тарлова ИА REGNUM Василина в студии делает наброски с натуры

Юрий Алексеевич

Почти 30 лет работает учителем физики в сельской школе. Родом из Ельца, там учился и живет всю жизнь, ездит на работу в Талицу.

За информацией вместо интернета обращается по старинке в библиотеку. Мобильный формально есть, поскольку номер нужен для регистрации в банке и прочих местах, но он им не используется. Раньше, когда дочь училась в Москве, в Академии МВД, звонил ей. Теперь она вернулась в Елец и вышла замуж, и для связи хватает городского телефона.

Алиса Калинина ИА REGNUM Юрий Алексеевич. Село Талица

Алиса Калинина ИА REGNUM Юрий Алексеевич преподает физику в селе Талица

«Исследований никто не проводит. Я работал в медицинском колледже, пытался писать научный труд по электромагнитной безопасности. Дело доделано, надо измерения проводить, а приборов никто не дал. Никому это не нужно. Тут пока общественное мнение не поменяется, ничего не поделаешь. В базовых станциях легко подменяют частоту, на которой они работают — и все исследования коту под хвост.

Алиса Калинина ИА REGNUM Юрий Алексеевич перед уроком в лаборантской кабинета физики

А если у кого рядом с огородом стоит такая базовая станция, там, куда лепесток направленности идёт, не растёт ничего — ни бурьян, ни картошка.

Да, мобильники маломощные, но чтобы сбить клетку с нормального режима работы, большая энергия и не нужна».

Алиса Калинина ИА REGNUM Юрий Алексеевич во дворе школы

Алексей

Режиссёр из Санкт-Петербурга, писатель, создатель арт-мультимедийных проектов, связанных с фото, живописью и видео. Снимает кино на пленку, пишет от руки и печатает на «Ундервуде».

Светлана Тарлова ИА REGNUM Алексей на балконе любимого кафе

Светлана Тарлова ИА REGNUM Алексей дома. Работа над книгой

"Тот человек, который мне был нужен, очень близкий мне человек, перестал мне звонить. Это случилось в июле 2015 года. С тех пор я редко пользуюсь телефоном. Истощение. Я часто пользуюсь айпадом для связи, стараюсь просить, чтобы мне писали, а не звонили. Есть люди, которых я хочу услышать. И больше никого. Для меня телефон стал чем-то интимным. Какой-то связью очень близкой. Я ненавижу, когда мне звонят посторонние. Им приходится нелегко.

Для меня очень важен голос, живое общение».

Светлана Тарлова ИА REGNUM Алексей отсматривает отснятый материал

Светлана Тарлова ИА REGNUM Алексей отсматривает отснятый материал

Лена

Работала капельдинером в Большом театр кукол в Санкт-Петербурге, подрабатывала натурщицей в художественной школе. Сейчас вместе с мужем и маленьким ребенком живет во Владимире.

Светлана Тарлова ИА REGNUM Лена подрабатывала натурщицей в художественной школе

«Отказывалась от сотовой связи я несколько раз в разные периоды. Первый раз я потеряла телефон и больше месяца жила без связи. Было неудобно только без будильника, поэтому я себе его купила отдельно. Мне очень понравился этот опыт. Затем я периодически его повторяла и жила до четырех месяцев без мобильной связи. Тогда я снимала дом на Финском заливе и на электричке добиралась в город на работу. Хотелось жить ближе к природе, да и места там чудесные.

Светлана Тарлова ИА REGNUM Лена на берегу Финского залива

Светлана Тарлова ИА REGNUM Лена в съемном доме в Ушково, Санкт-Петербург

Вскоре родилась дочка, и мы с супругом уехали жить в лесу в саманный круглый дом-полусферу с русской печкой. Там мне телефон был совсем не нужен. А потом мы с малышкой без мобильной связи уехали на море. После такого длинного перерыва почти никто уже и не звонит, и интернетом пользуюсь я неохотно».

Светлана Тарлова ИА REGNUM Растопка печки. На работу Лена добиралась на электричке и велосипеде

Николай Валентинович

Родился в Ельце, с пяти лет занимается музыкой. Окончил училище искусств, позже — Текстильный институт им. А. Н. Косыгина по специальности художник по костюмам. Из Москвы вернулся на родину. Сейчас учит детей музыке, живописи и взаимосвязи между ними: «Я преподаватель школы искусств». При сельской школе в Талице во многом стараниями самого Николая Валентиновича создан музыкальный класс, куда ходят рисовать и играть на фортепиано дети, начиная с детского сада. Совмещает преподавание с работой концертмейстера в детской балетной школе в Ельце.

Алиса Калинина ИА REGNUM Николай Валентинович на крыльце школы

Алиса Калинина ИА REGNUM Николай Валентинович — единственный преподаватель в «Школе искусств». Урок фортепиано

Алиса Калинина ИА REGNUM Николай Валентинович ведёт урок рисования

У Николая Валентиновича нет телефона, интернетом он тоже не пользуется. Новые ноты для себя и учеников возит из Москвы, бумажные. Недавно, правда, пришлось обзавестись компьютером, чтобы писать диплом — конечно, о том, что близко: «Полихудожественная деятельность младших школьников».

«Я вернулся из Москвы, когда у меня все стали умирать — дед, потом мама. Мобильный нужен, когда есть кому звонить. А если ты каждый день на работе, никуда не пропадаешь, никого не подводишь, то зачем он. Меня всегда можно найти здесь».

Алиса Калинина ИА REGNUM На занятии в детской балетной школе в г. Ельце

Саша

Мама двоих детей, художница и телесный терапевт. Второго ребёнка родила в Гималаях. Много времени проводит с семьей в путешествиях по Индии.

Светлана Тарлова ИА REGNUM Саша у себя дома

«Честно говоря, я уже и не помню момента отказа от телефона, это не особо знаковое для меня событие, в путешествии вообще телефон если для чего и используешь, то, скорее, как камеру или интернет. Как только появляется возможность «закрепиться» на одном месте, лично у меня пропадает желание включаться в реальность, которой я не принадлежу, всё больше происходит здесь и сейчас, поэтому временное «воздержание» от подобного рода взаимодействия с миром мне и нравятся. Трудностей по поводу отсутствия связи я особо не испытываю, скорее, наоборот, чем тише и спокойнее, тем я медленнее и расслабленнее. Собирая рюкзак, ты понимаешь, что в путешествии тебе многое не понадобится, в том числе и телефон для меня часто становится чем-то ненужным.

Светлана Тарлова ИА REGNUM Саша — мама двоих детей

Жизнь в Индии для меня связана со свободой для детей, с контактом с природой и ее циклом, с возможностью быть максимально близко в простых и базовых условиях среди этой красоты».

Лев и Майя

Майя, 82 года, и Лев, 86 лет, танцоры. Она долгие годы проработала учителем математики, он — радиоинженер. Познакомились и начали танцевать вместе уже после выхода на пенсию. Так и танцуют уже более 20 лет. В их программе — полонез, вальс, танго, и это далеко не всё. Дуэтом они часто выступают перед пенсионерами в рамках программы «Московское долголетие». Танец — их жизнь и радость.

Мобильниками не пользуются.

Алиса Калинина ИА REGNUM Лев и Майя на выступлении в ЦСО «Алтуфьево»

Лев «Не хочу быть под телефоном».

Майя «Когда все стали покупать телефоны — и я купила, два месяца он у меня был. А потом посчитала, что с меня лишние деньги снимают. На улице им пользоваться неудобно, а дома мне городского достаточно».

Алиса Калинина ИА REGNUM Лев и Майя дома. У Льва 40 фраков для выступлений. У Майи примерно столько же платьев

Алиса Калинина ИА REGNUM Майя разговаривает с подругой по телефону

Ларри

Lawrence Schwink, переводчик, старший преподаватель в СПбГУ и РГПУ им. А.И. Герцена в Санкт-Петербурге.

Светлана Тарлова ИА REGNUM Ларри в СПбГУ и РГПУ им. А.И. Герцена

Светлана Тарлова ИА REGNUM Ларри преподает английский язык студентам университета

Переехал в Россию из Америки в 1992 году. Играет в баскетбол, увлекается фотографией и театром. Если видит на улице брошенное комнатное растение, обязательно приютит его у себя. Ларри никогда не пользовался мобильным телефоном.

Светлана Тарлова ИА REGNUM Телефон в квартире Ларри

«Мобильный телефон мне на юбилей подарили коллеги в университете. Он звонил и звонил, пока не сел, а потом я его передал другу. Мобильные телефоны очень расслабляют мозги, люди не помнят информацию, а только помнят, где ее найти. Телефон мешает живому общению, жизнь пролетает мимо. Меня удивляют люди, которые в кафе сидят с телефоном, а не друг с другом.

Светлана Тарлова ИА REGNUM Ларри на кухне съемной квартиры, Санкт-Петербург

Недавно мы с приятелем были в Галерее Борей, и я пытался говорить о фотографиях на стене перед нами, а он постоянно писал тексты в своём телефоне».

Светлана Тарлова ИА REGNUM Рисунок, подаренный Ларри его студентом

Антон

Фотограф из Санкт-Петербурга, работает в фотолаборатории по проявке и печати аналоговых фотографий. Пишет от руки письма и снимает на пленку стрит.

Светлана Тарлова ИА REGNUM Антон работает в фотолаборатории по проявке и печати аналоговых фотографий

Светлана Тарлова ИА REGNUM Антон печатает фотографии

Светлана Тарлова ИА REGNUM Антон ретуширует фотографии

«Лет в 18 сломался телефон, и мне стало легче жить, я не люблю, когда меня отвлекают. Когда идёшь по улице, важно смотреть по сторонам, чтобы не пропускать кадры, а на телефон постоянно приходит всякое. Это помогает делать больше фотографий, просто идешь и снимаешь, только музыка или подкасты в айпаде. Единственное, что напрягает в отсутствии телефона, это то, что все часто опаздывают и никак не могут мне сказать, где и когда они точно будут. Я же прихожу ровно ко времени. Благодаря тому, что я не постоянно на связи, меня не беспокоят по миллиону рабочих вопросов. Кроме этого, не надо платить лишние 500 рублей в месяц и постоянно бояться, что что-то сядет. Когда мне надо выйти на связь или найти нужную информацию, я просто нахожу точку wifi для iPad».

Светлана Тарлова ИА REGNUM Антон дома, показывает свои фотографии

Матушка Медоуз

Основатель и художественный руководитель уличного театра «Странствующие куклы господина Пэжо» в котором работает режиссером и художником. Создает проекты декорации, костюмов, тренирует труппу и сочиняет спектакли. Как фотограф и художник Матушка Медоуз — участница и автор многих российских и зарубежных художественных инсталляций, перфомансов и арт-проектов. Месяц назад у неё появился планшет. Он нужен в том числе и для создания рисунков и фоторабот.

Алиса Калинина ИА REGNUM Матушка Медоуз поднимается по лестнице в свой театр. Он базируется на территории завода. г Санкт-Петербург

«У меня нет мобильного телефона совсем. И телевизора у нас в семье нет 20 лет. С телефоном немного читерство. Правильные люди всегда знают, где меня найти».

Алиса Калинина ИА REGNUM Матушка Медоуз работает в покрасочной

Алиса Калинина ИА REGNUM Матушка Медоуз в мастерской

Анна

35 лет. Не работает. Живет с папой. Училась на графического дизайнера, но институт не закончила по семейным обстоятельствам. Когда училась, телефоны были, но она их часто теряла или их воровали в метро. Потеряв в очередной раз, решила не покупать:

«Не люблю, когда меня отвлекают, поэтому и не пользовалась телефоном. Если нужно было позвонить, просила у людей на улице — сейчас телефоны есть у всех, и это не проблема. Номера записывала в телефонную книжку».

Алиса Калинина ИА REGNUM Анна на пустыре. Здесь снимали некоторые сцены «Сталкера» Тарковского. Москва

Алиса Калинина ИА REGNUM Анна играет с кошкой

Анна любит гулять одна и смотреть длинные фильмы, где ничего не происходит. Месяц назад снова обзавелась телефоном. Самое нужное в нём — Шагомер, Яндекс. Транспорт, Pokémon GO, а ещё это «фотоаппарат в кармане».

«Почему отказалась от телефона — стремление к свободе, он всё-таки сковывает. Почему вернулась — электронная бюрократия. Хотя в конечном итоге мне сейчас телефон очень нравится. Я искренне наслаждаюсь возможностью пользоваться приложениями яндекс транспорт и покемон го».