1 марта по всей России прошли масленичные гулянья. Не стал исключением и Екатеринбург. Здесь Масленицу отмечали на нескольких площадках, и одной из них стал парк имени Владимира Маяковского.

Алексей Колчин, ИА REGNUM
Ещё один гигантский самовар

В парке под Широкую Масленицу впервые отдали фан-зону, на которой в 2018 году все желающие наблюдали матчи чемпионата мира по футболу. Шоу-программа была впервые не на традиционной сцене, а на подиумах-«блинах». Словом, формат празднования кардинально изменили.

Алексей Колчин, ИА REGNUM
Масленица в Екатеринбурге
Алексей Колчин, ИА REGNUM
Бои мешками
Алексей Колчин, ИА REGNUM
Идёт штурм крепости

На Масленицу пришли тысячи людей. Они смогли наблюдать за сожжением шестиметрового чучела Зимы, взятием крепости, стены которой были в высоту четыре метра, а общая площадь сооружения превысила 100 кв. метров.

Алексей Колчин, ИА REGNUM
Чучело зимы горит
Алексей Колчин, ИА REGNUM
Взрослые и дети наблюдают за сожжением чучела Зимы
Алексей Колчин, ИА REGNUM
Многочисленные зрители запечатлели сожжение чучела на фото и видео
Алексей Колчин, ИА REGNUM
Чучело зимы догорает
Алексей Колчин, ИА REGNUM
Остаются одни угли
Алексей Колчин, ИА REGNUM
Чучело догорает

Были в парке и другие забавы. Люди ходили паровозиками, бились на мешках и катались в санях.