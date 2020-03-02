1 марта по всей России прошли масленичные гулянья. Не стал исключением и Екатеринбург. Здесь Масленицу отмечали на нескольких площадках, и одной из них стал парк имени Владимира Маяковского.

Алексей Колчин, ИА REGNUM Ещё один гигантский самовар

В парке под Широкую Масленицу впервые отдали фан-зону, на которой в 2018 году все желающие наблюдали матчи чемпионата мира по футболу. Шоу-программа была впервые не на традиционной сцене, а на подиумах-«блинах». Словом, формат празднования кардинально изменили.

Алексей Колчин, ИА REGNUM Масленица в Екатеринбурге

Алексей Колчин, ИА REGNUM Бои мешками

Алексей Колчин, ИА REGNUM Идёт штурм крепости

На Масленицу пришли тысячи людей. Они смогли наблюдать за сожжением шестиметрового чучела Зимы, взятием крепости, стены которой были в высоту четыре метра, а общая площадь сооружения превысила 100 кв. метров.

Алексей Колчин, ИА REGNUM Чучело зимы горит

Алексей Колчин, ИА REGNUM Взрослые и дети наблюдают за сожжением чучела Зимы

Алексей Колчин, ИА REGNUM Многочисленные зрители запечатлели сожжение чучела на фото и видео

Алексей Колчин, ИА REGNUM Чучело зимы догорает

Алексей Колчин, ИА REGNUM Остаются одни угли

Алексей Колчин, ИА REGNUM Чучело догорает

Были в парке и другие забавы. Люди ходили паровозиками, бились на мешках и катались в санях.