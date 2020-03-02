Масленица в парке Екатеринбурга: фоторепортаж
1 марта по всей России прошли масленичные гулянья. Не стал исключением и Екатеринбург. Здесь Масленицу отмечали на нескольких площадках, и одной из них стал парк имени Владимира Маяковского.
В парке под Широкую Масленицу впервые отдали фан-зону, на которой в 2018 году все желающие наблюдали матчи чемпионата мира по футболу. Шоу-программа была впервые не на традиционной сцене, а на подиумах-«блинах». Словом, формат празднования кардинально изменили.
На Масленицу пришли тысячи людей. Они смогли наблюдать за сожжением шестиметрового чучела Зимы, взятием крепости, стены которой были в высоту четыре метра, а общая площадь сооружения превысила 100 кв. метров.
Были в парке и другие забавы. Люди ходили паровозиками, бились на мешках и катались в санях.