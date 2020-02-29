Крупнейший в Европе крытый тематический парк «Остров Мечты» открылся в Москве 29 февраля. За отдыхом в российском аналоге Диснейленда наблюдал корреспондент ИА REGNUM.

Первый же день работы парка показал, насколько востребованы оказались его аттракционы и развлечения — вокруг касс буквально яблоку упасть было негде. Ажиотаж на входе постепенно сменялся другими эмоциями. С первых же минут работы объект удивил отдельных посетителей не только разнообразием своих развлечений, но и ценами на них. Некоторые москвичи не скрывали своего раздражения стоимостью услуг и открыто возмущались.

Масла в огонь подлил и тот факт, что для детей старше 10 лет действовала другая тарифная сетка, чем для более маленьких посетителей. Стоимость аттракционов для них была существенно выше. По подсчётам корреспондента ИА REGNUM, отдых семьи из четырех человек обошёлся бы в «Острове Мечты» в районе 15 тысяч рублей.

Справедливости ради отметим, что для малышей ростом менее 90 сантиметров развлечения сделали бесплатными. Билет же для детей в возрасте до 10 лет в выходной день составляет 2600 рублей, без очереди — 5100 рублей, в будние дни расценки составляют 1900 и 4400 рублей соответственно. Для ребят старше 10 лет посещение аттракциона будет стоить на 300 рублей дороже. Семейный билет, которым могут воспользоваться два взрослых и два ребёнка, стоит 9900 рублей в выходной день и 7400 рублей в будний.

В первый день большинство посетителей покупали билеты, которые не дают права проходить без очереди, что существенно увеличило время ожидания. Причём некоторые аттракционы ещё не запущены — в полную мощность парк начнёт работать в апреле. При этом очередь образовалась не только на входе к местам развлечения, но даже в гардеробе. Ситуацию усугубляло то, что в парке периодически переставали работать автоматические двери на вход-выход, что также создавало скопление людей.