В Новой Третьяковке на Крымском валу открылась выставка современного скульптора Александра Рукавишникова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Потомственный скульптор смело экспериментирует с формами и материалом, легко вводя цвет. В одной скульптурной форме можно увидеть самые различные комбинации материалов в неожиданных сочетаниях. Всего на выставке представлено 60 произведений из бронзы, мрамора, известняка, керамики, гранита, войлока, дерева, стали и шамота.

Уже в ранних работах прослеживается яркий стиль мастера. В начале экспозиции можно увидеть студенческую работу «Микеланджело Буонарроти», созданную в 1972 году из мрамора, и другие ранние работы серии — «Корни России» из бронзы, «Старая музыка», в которой шамот соединён с мехом и «Лето в городе», сделанной из гипса и мрамора.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Скульптор Александр Рукавишников

Важная тема для Рукавишникова, древнеславянское язычество, представлена в отдельном зале в виде скульптур, насыщенных символами, знаками и аллегориями наполненными новыми смыслами. Например, лунницы в виде кокошника, рыбы, птицы, матери прародительницы и языческих богинь.

Заканчивается экспозиция произведениями конца 1990-х и 2000-х годов, а также недавно сделанными работами специально для этой выставки, такими как «Девочки на проволоке», «Фаина», «Европа».

Выставка продлится до 26 апреля. Посетить её можно по адресу: Новая Третьяковка на Крымском валу, 10.