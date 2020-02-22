В Петербурге 22 февраля прошел традиционный международный благотворительный турнир по мини-футболу, посвященный памяти пожарных, погибших при исполнении служебного долга. Он проводится ежегодно с 1995 года, и в этом году состоялся уже в 26-й раз.

Дарья Драй ИА REGNUM Показательные выступления на церемонии открытия турнира

Дарья Драй ИА REGNUM Выступление артистов на церемонии открытия турнира

Дарья Драй ИА REGNUM Выступление артистов на церемонии открытия турнира

Дарья Драй ИА REGNUM Выступление артистов на церемонии открытия турнира

Дата турнира выбрана неслучайно: в наступающее воскресенье — очередная скорбная годовщина трагического пожара в гостинице «Ленинград», произошедшего 23 февраля 1991 года. В тот страшный день в борьбе за жизни постояльцев и персонала отеля погибли девять ленинградских пожарных. Это самая крупная потеря в рядах пожарных города на Неве за все послевоенные годы.

Подробнее об этой трагедии: Пожар в гостинице «Ленинград»: предчувствие катастрофы

Дарья Драй ИА REGNUM Портреты пожарных, погибших при исполнении служебного долга

Дарья Драй ИА REGNUM Заженные свечи, посвященные памяти пожарных, погибших при исполнении служебного долга

Дарья Драй ИА REGNUM Портреты пожарных, погибших при исполнении служебного долга

Соревнования, прошедшие на Зимнем стадионе, в этом году предваряли выступления порядка пяти сотен артистов, среди которых были участники проекта «Главная сцена», сводный оркестр духовых и ударных инструментов.

Кроме того, перед зрителями показали своё мастерство каскадеры, чирлидеры и другие участники шоу.

Дарья Драй ИА REGNUM Показательные выступления на церемонии открытия турнира

Дарья Драй ИА REGNUM Церемония открытия XXVI благотворительного турнира по мини-футболу, посвященный памяти пожарных, погибших при исполнении служебного долга

Дарья Драй ИА REGNUM Выступление артистов на церемонии открытия турнира

Дарья Драй ИА REGNUM Выступление артистов на церемонии открытия турнира

После этого начались собственно соревнования по мини-футболу, в том числе с участием команды из Финляндии. А в команде ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу выступал и начальник Главка Алексей Аникин.

Дарья Драй ИА REGNUM Символический гол для открытия турнира

Помимо футбола, в ходе мероприятия зрителям были доступны для осмотра образцы пожарно-спасательной техникой. Для детей были организованы игры в интерактивных зонах.

Дарья Драй ИА REGNUM Выставка современной пожарно-спасательной техникой на Манежной площади

Дарья Драй ИА REGNUM Выставка современной пожарно-спасательной техникой на Манежной площади

Дарья Драй ИА REGNUM Выставка современной пожарно-спасательной техникой на Манежной площади

Дарья Драй ИА REGNUM Выставка современной пожарно-спасательной техникой на Манежной площади

…Тем временем победителем XXVI международного благотворительного турнира по мини-футболу стала команда Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу. В финале она победила сборную отрядов ФПС Санкт-Петербурга. Тройку лидеров замкнула команда ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.