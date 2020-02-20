Третий флагманский центр государственных услуг «Мои документы» открыт в Москве 20 февраля. Старт работе объекта дал мэр Москвы Сергей Собянин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин на открытии третьего флагманского центра государственных услуг «Мои документы»

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфостойка МФЦ

Дарья Антонова ИА REGNUM Флагманский центр государственных услуг «Мои документы» в ТЦ «Колумбус»

Дарья Антонова ИА REGNUM Флагманский центр государственных услуг «Мои документы» в ТЦ «Колумбус»

Учреждение разместили на третьем этаже торгового центра «Колумбус» на Кировской улице столицы. Центр госуслуг будет обслуживать жителей Южного административного округа (ЮАО) Москвы.

«Сегодня открываем третий флагманский центр «Мои документы» для жителей самого большого в городе Южного административного округа. Более того, флагманские и обычные МФЦ постепенно становятся центра­ми притяжения и социальной жизни своих районов. В них проходят открытые лекции. Специалисты рассказывают своим клиентам о программе «Московское долголетие» и других возможностях, которые есть в районе для активной и здоровой жизни. Для размещения флагманов мы выбираем крупные торговые центры рядом с метро», — рассказал Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Селфи с мэром

Дарья Антонова ИА REGNUM Флагманский центр государственных услуг «Мои документы» в ТЦ «Колумбус»

Отметим, что первые два флагманский центра госуслуг «Мои документы» были открыты в ТРЦ «Афимолл Сити» в Москва-Сити и в ТРЦ «Спектр» на Новоясеневском проспекте.