«Белые медведи» бежали по Петербургу в поддержку «Гонки героев»
Семь человек в костюмах белых медведей пробежали сегодня, 19 февраля, по Невскому проспекту Петербурга. Это была акция в поддержку традиционной «Гонки героев», сообщают организаторы.
«Мишки» от Гостиного двора пробежали мимо Казанского собора и «Дома книги», завершив свой забег на Дворцовой площади.
Зимняя «Гонка героев» — забег с препятствиями — состоится на базе курорта «Игора» в Приозерском районе Ленинградской области 22 февраля.
Там будет проложена 8+ км трасса и 27 препятствий: снежные рвы, горки и лабиринты, а также новые препятствия: рукоходы «Народный», «Кольца-канаты», «Волна-качели», «Китайский», а также «Бочки-колеса», вертикальные канаты и препятствие из бревен «Швея». Участникам предстоит одолеть финальное препятствие — семиметровый «Эверест».
"Те, кто занимается гонками с препятствиями уже не первый год примут участие в формате Чемпионата, победители которого смогут получить квалификацию на чемпионаты Европы и мира», — отметили организаторы.