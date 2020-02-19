Семь человек в костюмах белых медведей пробежали сегодня, 19 февраля, по Невскому проспекту Петербурга. Это была акция в поддержку традиционной «Гонки героев», сообщают организаторы.

Дарья Драй ИА REGNUM «Медвежий десант» у Казанского собора

Дарья Драй ИА REGNUM «Медвежий десант» у Казанского собора

«Мишки» от Гостиного двора пробежали мимо Казанского собора и «Дома книги», завершив свой забег на Дворцовой площади.

Дарья Драй ИА REGNUM Забег белых медведей по центру Санкт-Петербурга в поддержку зимнего забега с препятствиями «Гонка Героев»

Дарья Драй ИА REGNUM Забег «Медвежий десант» по Невскому проспекту

Дарья Драй ИА REGNUM Забег «Медвежий десант» по Невскому проспекту

Дарья Драй ИА REGNUM Забег белых медведей по центру Санкт-Петербурга в поддержку зимнего забега с препятствиями «Гонка Героев»

Дарья Драй ИА REGNUM Забег белых медведей по центру Санкт-Петербурга в поддержку зимнего забега с препятствиями «Гонка Героев»

Дарья Драй ИА REGNUM Забег белых медведей по центру Санкт-Петербурга в поддержку зимнего забега с препятствиями «Гонка Героев»

Зимняя «Гонка героев» — забег с препятствиями — состоится на базе курорта «Игора» в Приозерском районе Ленинградской области 22 февраля.

Дарья Драй ИА REGNUM «Медвежий десант» у Казанского собора

Там будет проложена 8+ км трасса и 27 препятствий: снежные рвы, горки и лабиринты, а также новые препятствия: рукоходы «Народный», «Кольца-канаты», «Волна-качели», «Китайский», а также «Бочки-колеса», вертикальные канаты и препятствие из бревен «Швея». Участникам предстоит одолеть финальное препятствие — семиметровый «Эверест».

"Те, кто занимается гонками с препятствиями уже не первый год примут участие в формате Чемпионата, победители которого смогут получить квалификацию на чемпионаты Европы и мира», — отметили организаторы.