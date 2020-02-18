Петербургский завод южнокорейского концерна Hyundai Motors Company выпустил двухмиллионный автомобиль с начала своей работы в 2011 году. Как передает корреспондент ИА REGNUM, торжественную церемонию 18 февраля посетил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Дарья Драй ИА REGNUM Двухмиллионный по счету автомобиль

Дарья Драй ИА REGNUM Презентация обновленной версии седана Solaris для российского рынка

Дарья Драй ИА REGNUM Презентация обновленной версии седана Solaris для российского рынка

Он поздравил работников завода с производственным достижением, отметив, что это предприятие стало первым в России иностранным заводом полного цикла.

«Если измерить длину всех выпущенных вами в Петербурге машин, то получится около четверти экватора. Каждый седьмой российский автомобиль выпускается на вашем заводе, модели, сделанные в Северной столице, стабильно выходят в лидеры продаж, сегодня они не только на рынке СНГ, но и стран Ближнего Востока», — сказал Александр Беглов.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Беглов

Впрочем, позднее директор завода Сон Кенгсу в своей речи поправил градоначальника, отметив, что его предприятие выпускает каждый шестой автомобиль в России.

Если поставить все машины в линию, то она составит дистанцию от Парижа до Владивостока, указал Сон Кенгсу. «И если лететь вдоль этой линии на самолете, то полет займет 10 часов», — добавил он.

Дарья Драй ИА REGNUM Сон Кенгсу

Презентация обновленной версии седана Solaris для российского рынка

Дарья Драй ИА REGNUM Торжественная церемония выпуска двухмиллионного по счету автомобиля Hyundai в Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Двухмиллионный по счету автомобиль

По его словам, все три выпускаемых на петербургском заводе модели, включая бестселлер российского рынка Hyundai Solaris, входят в пятерку самых популярных в стране автомобилей. Двухмиллионный автомобиль завод подарил детскому хоспису.

Дарья Драй ИА REGNUM Фотография на память

Дарья Драй ИА REGNUM Двухмиллионный по счету автомобиль

Дарья Драй ИА REGNUM Работники завода с двухмиллионным по счету автомобилем

По словам Александра Беглова, инвестиции компании до 2027 года должны составить более 16,5 млрд рублей. Смольный ожидает, что в 2021 году здесь же будет открыт новый завод по производству двигателей, что создаст около 500 рабочих мест.

«Можете рассчитывать на правительство Петербурга, всячески будем вас поддерживать», — заключил Беглов.

Дарья Драй ИА REGNUM Работа завода Hyundai в Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Сотрудники завода Hyundai в Петербурге за сборкой автомобилей

Завод Hyundai в Петербурге выпускает модели Kia Rio, Hyundai Creta, Hyundai Solaris. Это самый крупный автомобильный завод в России после АвтоВАЗа.

Дарья Драй ИА REGNUM Сотрудник завода Hyundai в Петербурге за сборкой автомобилей