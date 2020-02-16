В центре Санкт-Петербурга 16 февраля крестным ходом от храма Спаса Нерукотворного Образа к Казанскому кафедральному собору молодые прихожане Санкт-Петербургской епархии РПЦ отметили День православной молодежи.

Дарья Драй ИА REGNUM Молодежный крестный ход в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Молодежный крестный ход в Санкт-Петербурге

Сегодня праздничные мероприятия начались в 10 часов утра в храме на Конюшенной площади. Здесь состоялась Божественная литургия, которую возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Дарья Драй ИА REGNUM Крестный ход в честь Всемирного дня православной молодежи

Дарья Драй ИА REGNUM Перед началом Крестного хода

Дарья Драй ИА REGNUM Молодежный крестный ход в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Молодежный крестный ход в Санкт-Петербурге

После богослужения началось молодежное шествие — крестный ход по набережной канала Грибоедова, через Невский проспект, к Казанскому собору, где также был совершен праздничный молебен.

Крестным ходом празднование дня православной молодежи не исчерпано. На территории РГПУ им. А. И. Герцена в эти минуты проходит квест, подготовленный студенческим объединением #ЖИЗНЬ, работает полевая кухня. В 14:30 мск в колонном зале РГПУ начнется беседа на тему «Эгоизм и любовь к себе: есть ли разница?».

Дарья Драй ИА REGNUM Крестный ход в честь Всемирного дня православной молодежи

Дарья Драй ИА REGNUM Крестный ход в честь Всемирного дня православной молодежи

Дарья Драй ИА REGNUM Участник крестного хода с иконой

Дарья Драй ИА REGNUM Запрестольный крест

Дарья Драй ИА REGNUM Участники крестного хода с иконой

А в 17:30 мск в Доме молодежи «Царскосельский» в Пушкине праздничную программу завершит финал молодежного фестиваля непрофессиональных короткометражных фильмов «Пленка». Кокурсные фильмы созданы студенческими объединениями и молодежными общинами храмов Санкт-Петербурга и других городов России. Также пройдет фотоконкурс и конкурс постеров к фильмам и роликам.

Дарья Драй ИА REGNUM Прихожане заходят в Казанский собор

Дарья Драй ИА REGNUM Звон колоколов